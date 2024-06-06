Руководство для повышения самооценки 

Психология: По нашей самооценке бьют разные внешние и внутренние факторы. Мы ждем одобрения со стороны, болезненно копаемся в прошлом, боимся взять на себя ответственность за свою жизнь. И все это негативно отражается на самооценке. А ведь мы - хозяева своей жизни. И в нашей власти многое изменить к лучшему.

Как стимулировать самооценку? Первым делом полезно освободить внутреннее «я». Ведь наша самооценка тонко «реагирует» на постоянные одергивания и предостережения. Множество жестких установок мы получаем от родителей, педагогов, на работе мы подчиняемся служебному регламенту, и самооценка замолкает, растворяется в море требований. Если вы действительно хотите быть счастливым, услышьте свои желания и подарите им шанс воплотиться в жизнь.

5 установок, которые поднимут самооценку (и настроение тоже)

1. Не ждать одобрения

Мы привыкли к ожиданию, что шеф/друг/подписчик наконец-то заметит, насколько мы хороши, одарит лайками, похвалит, одобрит. Люди нуждаются в чужой позитивной оценке, «поглаживаниях».

Так мы отвергаем своё право быть собой по собственному желанию. Ожидая чужой похвалы, мы отказываемся от этого права. Нам не требуется одобрение, признание, чтобы высвободить свои желания и быть естественными. «Получать оценку» нас приучили школа и социальные сети. Вполне возможно делать то, что в радость, и не освящать это в Инстраграме.

2. Отпустить прошлое

Навести порядок, выбросить все старое, освободить место для нового можно не только в своем доме, но и в мыслях. Это важно для ментального и эмоционального благополучия.

Покрывшиеся пылью истории, прошлые душевные травмы, ошибки тянутся за нами, тревожа память и лишая покоя. Как избавиться от ненужных воспоминаний? Можно написать на листе бумаги все, что вы мечтаете навсегда оставить в прошлом, а потом сжечь в металлической емкости. И действительно, страхи и тревоги растворятся вместе с дымом.

3. Сочинять аффирмации

Аффирмация - это утверждение с позитивным посылом, фраза самовнушения, которая создает необходимый настрой. Придумывать собственные аффирмации и проговаривать их вслух, улыбаясь перед зеркалом, - эффективное упражнение. Вот примеры аффирмаций.

Я – самый (-ая) лучший (-ая)!

У меня с каждым днем все становится лучше и лучше.

Я непременно добьюсь успеха!

4. Начать говорить «нет»

Почему настолько важно уметь отказывать? Когда вы говорите «нет» тому, кто забирает вашу энергию, вы таким образом освобождаете пространство для позитивных событий или людей, которые должны появиться в вашей жизни.

Не позволяйте пользоваться собой и воровать ваше время. Свою энергию вы по праву можете использовать для собственного благополучия.

5. Взять ответственность за свою жизнь

Что значит принять на себя ответственность за собственную жизнь? Простить родителей за те психологические и эмоциональные травмы, которые они нам причинили. Принять персональный опыт со всеми ошибками. Перестать обвинять людей в своих неурядицах или ждать, что кто-то придет и решит все ваши проблемы. Ведь у вас есть крепкий стержень, который поможет выстоять в любых жизненных бурях.опубликовано econet

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