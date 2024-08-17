✅Известный психолог Михаил Литвак о том, кто в вашей жизни должен быть самой ВАЖНОЙ фигурой и почему это именно так.

Самая важная фигура для меня — это я. Второе место после меня занимает начальник, третье — сексуальный партнер. Дети попадают на четвертое место. Кажется дикостью, но это действительно так. Скажите, дорогие читатели, когда вы зачинали своих детей, вы думали о них? Нет. Дети уже потом заняли ваши мысли. Наши древнейшие предки, я уверен, не связывали половой акт с рождением ребенка. Они просто решали свои вопросы, т. е. жили для себя. Практика и клинический опыт показывают, что когда в этот момент думают о детях, то желаемого результата не получают.

На первом месте для себя – должны быть вы сами

Если я живу для себя, то что надо делать с детьми? Воспитывать их так, чтобы они поскорей стали независимыми от меня, и я опять смог бы заниматься своими делами. Животные так и поступают. Они учат своих детенышей охотиться.

И как только последние начинают охотиться сами, они уходят из семьи, но довольно часто остаются в стае. (Такова природа стадных животных, да и наша тоже, если не обращать внимания на некоторые социальные моменты.) Не перенять ли нам указанный «воспитательный принцип» у животных?

Очевидно, что ребенок в соответствии со своим возрастом кое-что должен делать для себя сам: в 2 года самостоятельно держать ложку, в 7 лет — без чьей-либо помощи одеваться, в 10 — полностью себя обслуживать, в 14–15 — зарабатывать карманные деньги.

А выигрывают ли от такого подхода дети? Выигрывают. Они всему обучаются. Родители же, которые утверждают, что живут для детей, на самом деле лукавят (не осознавая этого). «Разве он может постирать рубашку как следует, — говорит такая мать, — а учительница осуждать меня будет» (т. е. стирает рубашку она, в конечном итоге, для себя).

Раньше я тоже жил для детей. Ничего хорошего в этом не было. Когда же я начал жить для себя, то и мне, и детям стало легче. Все воспитательное воздействие сконцентрировалось в одной фразе: «Не мешай мне жить».опубликовано econet

Автор Михаил Литвак

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