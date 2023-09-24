Сила любви неизмерима. Это чувство не нуждается в оправданиях и не подчиняется холодному разуму. Повезет ли нам встретить того самого человека, который предназначен судьбой именно нам? Или мы обречены на вечные поиски своей половинки?

Как объяснить притяжение между двумя людьми? Какая магия или химия начинает работать в миг их встречи? Над этим вопросом тысячи лет бьются философы и поэты.

Игра без начала и конца

- А правду говорят, что когда-то ты была красивая, как богиня?

- Да, - рассмеялась старуха, и глаза ее засияли от воспоминаний, - Была красивая… Говорят, даже очень. Отгоняла поклонников, как назойливых мух. А еще была добрая и умная, и щедрая, и верная…

- Что ж тогда твой муж от тебя ушел к другой? Неужели она была лучше тебя?

- Лучше, хуже? Разве это так важно, деточка? Просто у нее было то, чего у меня никогда не было и быть не могло.

- Что же это?

- Он принадлежал ей, понимаешь? А она ему. Они были так созданы Богом. Сразу вместе. Одновременно. Такое бывает. Даже не в этой жизни, а когда-то очень давно еще тысячи лет назад они узнали друг в друге самих себя. Это самое сильное из всех притяжений. Ничто на свете не может стать на пути у этого, ни красота, ни власть, ни слава, ни богатство. Тут даже смерть бессильна. Умерев, они рождаются снова, чтобы искать и найти друг друга, и быть вместе, пока опять не перестанут биться их сердца. Это такая вечная игра. Никто не знает, где у нее начало, и где конец. В нее играют вслепую, путаются, ошибаются, сходят с ума. Но вдруг, встреча случается, узнавание происходит, и все прошлое, все препятствия у них на пути развеиваются, как дым.

- Ты будто бы знаешь, о чем говоришь? Может и у тебя он был? Тот самый, который твой и навсегда единственный?

- Был. Но в этой жизни я его не нашла.опубликовано econet

Автор Igor Nenoff ("Пешеход")

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