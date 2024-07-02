Самокритика: как перестать травить самого себя

Излишняя самокритика - деструктивный вариант отношения человека к самому себе. Это губительный коктейль из низкой самооценки и подавленного настроения. Как убрать чрезмерную самокритику из своей жизни? Вот несколько полезных рекомендаций.

Низкая самооценка напоминает замкнутый круг: это когда самокритика становится образом жизни, крупные и малые ошибки служат лишним доказательством своей несостоятельности, а строгость к себе переходит все границы. Но есть хорошая новость: самокритика – это всего-навсего привычка. И вполне реально развить более лояльную реакцию на какие-то ситуации.

Уходим от чрезмерной самокритики

Тот, кто отличается низкой самооценкой, постоянно подогревает свое негативное отношение к себе. Так возникает чрезмерная самокритичность. Она развивает заниженную самооценку и связанные с ней переживания. Все это – прямой путь к депрессии.

Как самокритичность действует на нас

Для людей со слабой самооценкой самокритика – это просто стиль жизни. Они проявляют неоправданную строгость по отношению к себе, ругают себя постоянно по любому поводу; уверены, что делают всё неправильно, берут вину на себя. В итоге любая ошибка для них – это свидетельство собственной несостоятельности.

Люди, обремененные комплексами, клеймят себя («некомпетентный», «некрасивый», «плохая мать», «дурак», «неудачник») без видимой причины. Это отношение к себе вызывает игнорирование позитивных черт.

Определить воздействие самокритики на наше состояние возможно следующим образом. Вот перечень слов. Вообразите, что вам дают характеристику (с помощью этих эпитетов). Отметьте, как бы переменилось ваше настроение в связи с этим. Итак.

Бестолковый, слабак, жалкий, тупой, некрасивый, неудачник, противный, уродливый, недалекий.

Если вы считаете, что некоторые эпитеты из предложенного перечня вам подходят, выделите их. Задумайтесь, как еще вы можете охарактеризовать себя, и запишите эти слова.

Самокритика: почему это плохо?

Часто люди не хотят думать о себе в позитивном ключе, ошибочно принимая это за хвастовство. И воспитывают детей, акцентируя внимание на их промахах, поражениях, а не на достижениях. Детей ругают за провинности, забывая поощрять и развивать их достоинства.

Чрезмерная самокритичность с детства внедряется в сознание. Нам даже может показаться, что она полезна для самосовершенствования. Но чрезмерная самокритика отличается целым перечнем недостатков (с точки зрения психологии).

Подумайте о каком-нибудь знакомом человеке, который явно уверен в себе. Вообразите, что кто-либо беспрестанно упрекает его за любую мелочь, твердит, что можно было сделать лучше, обесценивает его успехи. Что произойдет с ним месяца через два? Повлияет ли все это на его самооценку и потенциал для борьбы с трудностями? Станет ли он после этого брать на себя инициативу?

Если вы имеете склонность к постоянной самокритике, то вы таким же образом поступаете с собой. А теперь задумайтесь, насколько это не позволяет вам развиваться.

Личность человека формирует великое множество действий, мыслей и переживаний. Они могут быть самыми разными: хорошими, достойными и не очень. Когда вы выносите своей личности вердикт за конкретную неудачу, вы судите однобоко, субъективно. Умейте видеть свои достоинства, преимущества, давая себе право на слабость.

Боремся с отрицательными мыслями

Как научиться понимать мысли, относящиеся к самокритике?

Как правило, перемена эмоционального состояния - яркий сигнал вашей неадекватной критики по отношению к себе. В такой момент можно не чувствовать опасения, страха, дискомфорта, свидетельствующих, что «что-то идет не так».

Важно запомнить, что отрицательные мысли связаны не с вашей личностью, а с определенными привычками.

Начальный этап в изменении привычек заключается в том, чтоб отмечать их появление. Полезно записывать свои самокритичные мысли. Эти пометки дают возможность следить за собственными мыслями; видеть, как они отражаются на вашем состоянии. Со временем вы сделаете вывод, что к вам постоянно приходят одинаковые мысли.

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Как начать сомневаться в негативных мыслях

Чтобы изменить восприятие отрицательных мыслей, их полезно подвергать сомнению и отыскивать альтернативные варианты мышления для повышения самооценки.

Как суметь изменить ход мыслей, когда что-то не ладится. Если события вас угнетают, сложно подвергать анализу свои мысли, полезно зафиксировать свои мысли и чувства на бумаге, отыскать источник плохого настроения и обратиться к поиску альтернатив через некоторое время.

Главные вопросы, чтоб отыскать альтернативы критичному мышлению

Где искать тревожные сигналы?

Сваливаю ли я факты и домыслы в одну кучу? Если нам что-то кажется, это не означает, что так и есть в реальности. Самокритика может базироваться на негативном опыте, а не на объективном анализе собственных личностных качеств.

Верна ли моя первоначальная самооценка? Когда вы чаще всего начинаете упрекать себя?

Какие имеются альтернативы?

Действительно ли мой первоначальный взгляд на себя единственно верный? Каждую ситуацию можно видеть в различных ракурсах.

Каково мое самовосприятие?

Приносит ли моя самокритика пользу или она мешает мне?

Могу ли я вести себя более адекватно?

Что не дает мне адекватно оценивать себя?

Я спешу с выводами?

Я оперирую двойными стандартами?

Я хочу слишком многого?

Я акцентирую внимание на слабостях, игнорируя свои достоинства?

Я признаю свою вину не там?

Я являюсь идеалистом?

Как себе помочь?

Использовать более мягкое отношение к себе?

Возможно, следует изменить ситуацию или просто начать мыслить по-иному?

Как отыскать альтернативные варианты своего поведения?

Ответы на эти вопросы также полезно записывать для более качественного анализа своих проблем и поиска оптимального выхода.

Итог

Относитесь к самокритике как к привычке. Она на самом деле не соответствует вашему состоянию.

Самокритика наносит больше ущерба, чем приносит пользы. Она расстраивает и угнетает.

Полезно учиться снимать с себя избыток самокритики. Смотрите на нее как на особенность своего мышления, а не личностный показатель.

Отрицательно окрашенные мысли полезно подвергать сомнению.

Не так давно считалось верным воспитывать в детях скромность, нежелание выделяться и демонстрировать свои достоинства. Суровый подход к себе был нравственной нормой. Современная психология (учитывая значительное число неврозов, депрессий и прочих осложнений с психикой) придерживается лояльного подхода к собственному «Я», когда человек может поберечь себя от негативных эмоций и внешних воздействий. Прессинг современной жизни и так достаточно жесткий для того, чтобы мы дополнительно подвергли себя безосновательной самокритике, самобичеванию и прочим отрицательным переживаниям. Любовь к себе, самоуважение и адекватная оценка своих возможностей, недостатков и преимуществ должны стать ключами к собственной душе.опубликовано econet

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