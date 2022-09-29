САМООЦЕНКА: Как узнать, у вас высокая или низкая?

Самооценка – это то, как человек воспринимает свою собственную ценность. Эта ценность может включать как внешние успехи, такие как карьера, уровень образования или финансы, так и внутренние установки, например, эмоциональное состояние и личностные ценности.

Понятие «самооценки» часто возникает при обсуждении темы психического здоровья. В 70-е годы программы в государственных школах вдохновляли детей думать о себе как можно лучше. Ученые надеялись, что высокая самооценка приведет к укреплению уверенности в себе и избавлению от депрессии, если будет воспитываться с раннего возраста. Чем меньше негатива будет вокруг, тем более будет способен ребенок добиться успеха, не только в образовании, но и в жизни.

Какой у вас уровень самооценки?

Современно определение самооценки достаточно размыто. Некоторые приравнивают самооценку к нарциссизму и способности проложить себе путь к вершине. Но подлинное самоуважение, в отличие от нарциссизма, включает здоровое количество эмпатии – умения сочувствовать и сопереживать.

В простейших терминах, самооценка – это то, как человек воспринимает свою собственную ценность. Эта ценность может включать как внешние успехи, такие как карьера, уровень образования или финансы, так и внутренние установки, например, эмоциональное состояние и личностные ценности.

Вы считаете себя добрым или тревожным? Вам часто бывает стыдно? Это только некоторые из сложных чувств, которые люди могут испытывать применительно к собственной личности и самооценке.

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Тщеславие не имеет ничего общего с подлинным самоуважением.

Тщеславие – это выдуманный образ себя, который формируется, когда родители заполняют пустыми похвалами и фальшивой поддержкой пространство для реальной любви и признания, которые они не могут предоставить своим детям.

Когда родители хвалят своих детей, постоянно твердя им, что они самые лучшие, тогда как ребенок понимает, что это не так, его личностная значимость и приложенные им усилия обесцениваются.

Нарциссизм – это пустой комплимент, который порождает лишь зависть, ревность и высокомерие.

Подлинное самоуважение отражает внутреннее смирение и способность принимать все виды обратной связи.

Нет ни одной психологической проблемы – от тревожности, депрессии, страха близости или боязни успеха, до семейных ссор и растления детей – которые не имели бы своим источником низкую самооценку.

Измерение самооценки в значительной степени индивидуальный процесс. Шкала самооценки Розенберга является наиболее часто используемым для этой цели инструментом.

Каждый участник, отвечающий на вопросы теста, должен согласиться или не согласиться с утверждениями, сопровождающимися скользящей шкалой ответов. Тест включает 50 вопросов, которые охватывают различные темы.

Нет такого понятия, как биологическое наследование самооценки. Уровень самоуважения не является врожденным или генетически запрограммированным. Каждый человек формирует его в течение жизни. В детстве, даже если ребенок столкнулся с внешними негативными переживаниями, его родители могут помочь ему укрепить самоуважение, выражая эмоциональную поддержку.

И напротив, жесткая критика, физическое насилие, эмоциональное пренебрежение и травля – все это потенциально ведет к нарушению самооценки.

Если у вас высокая самооценка, вы более вероятно:

доверяете своим суждениям

ощущаете уверенность в себе без чувства вины

меньше беспокоитесь

верите в свою способность добиться успеха

считаете себя равным другим

находите себя интересным человеком

решаете проблемы, не прибегая к манипуляциям

наслаждаетесь новым опытом, не испытывая чрезмерной тревоги

способны отстаивать свои убеждения.

Если у вас низкая самооценка, вы более вероятно:

боитесь остаться в одиночестве

сомневаетесь в своей способности добиться успеха

выбираете неправильных и неподходящих, токсичных партнеров

критикуете других

становитесь жестким и нетерпимым

чувствуете стыд

испытываете депрессию

ставите потребности других людей выше своих собственных

часто испытываете тревожность.

Если ваше самоуважение ниже, чем следовало бы, единственный способ бросить вызов собственному «негативному Я» - это решиться на новый опыт. Быть способным зависеть от себя самого –первый шаг к исследованию собственной ценности.опубликовано econet.ru.

By Rebecca Lee

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