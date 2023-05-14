Самореализующиеся предсказания: 4 Техники работы с убеждениями

Статья о том, как самостоятельно заменить негативное убеждение на то, которое будет помогать жить, а не мешать... Уже интересно? Что ж, устраивайтесь поудобнее...

«Убеждения – это самореализующиеся предсказания»

Станислав Ежи-Лец

Это - еще один популярнейший запрос, поскольку наши нересурсные (негативные, ограничивающие) убеждения загоняют нас в рамки и мешают в полной мере наслаждаться жизнью, реализовать себя... «Чтобы заработать много денег, надо пахать как лошадь», «Женщине с детьми очень сложно наладить личную жизнь после развода», «После 40 лет здоровье идет на убыль», «Мир враждебен и опасен» и прочие утверждения, в которые верят люди. (Можете прямо сейчас сформулировать убеждение, которое больше остальных портит вам жизнь, чтобы далее заменить его)

Техники работы с убеждениями

Техника 1. «Мета ДА и мета НЕТ» (работает с любыми видами убеждений)

Техника 2. МГД (работает с любыми видами убеждений)

Техника 3. «Зона веры и зона сомнения»

Техника 4. Буквальный рефрейминг убеждений

Более того, убеждения формируют нашу реальность (как субъективную, так и объективную), и именно этому и посвящен эпиграф. Убеждения притягивают (иногда и за уши) в нашу жизнь определенные события, людей.

Если человек верит, что устроиться на достойную работу, особенно в период кризиса – нереально, то даже случись чудо и попади он на собеседование, он упустит это место, поскольку у него на лбу написано: «Нереально», вся его «невербалка» будет кричать об этом…

Сейчас мне хочется дать алгоритм именно проработки, а не теорию «Что такое убеждение», «Виды убеждений», «Откуда берутся убеждения», обо всем этом вы можете при желании прочитать в интернете. В данной статье достаточно сказать, что их чаще всего в нас внедряют родители и другие значимые люди (родственники, учителя) и чаще всего в детстве. На то, прирастется убеждение или нет, влияют определенные факторы, такие как: авторитет «сеятеля», количество повторов, частота «посева», эмоциональный окрас, предрасположенность к данному убеждению и прочие.

В ИНП (интегральное нейропрограммирование) существуют разные способы избавления от неэкологичного (мешающего жить) убеждения. Очередность произвольная, хотя… давайте пойдем от более сложного к простому, пока у вас читательский энтузиазм не иссяк.

Техника 1. «Мета ДА и мета НЕТ» (работает с любыми видами убеждений)

1) Формулируем свое негативное убеждение. Произносим его и замеряем: насколько вы верите в него: 0 – не верю совсем, 10 – верю безоговорочно.

2) Ощущаем, где это откликается в теле (в голове, шее, груди, животе - где?). Прикладываем руку и вытаскиваем (мысленно). Вытащили из себя.

3) Определяем размер, форму, цвет, консистенцию, на что похоже, движется или стабильно? (Видим это внутренним взглядом.) Описали.

4) Чему Вы говорите категорическое - НЕТ (мета-нет)? (Кто-то говорит «Нет!» абортам, кто-то - педофилии, самоубийству и т.д. Определите свое самое-самое «нет»). «Накрутите» себя немного, чтобы получилось сказать «Нет!» очень твердо и мощно (кому-то для этого нужно разозлиться, представить, то, что для него самое ужасное).

5) На этой эмоциональной волне скажите мета-нет своему убеждению- (необязательно кричать, но если хочется, то можно), глядя на него (на то, что вытащили из себя и описали в пунктах 1 и 2). Говорим мета-нет и как бы выталкиваем этот образ толчками за пределы своего личного пространства, продвигаясь вперед, можно даже подключить тело и сделать жест руками, как будто толкаете.

Убедитесь, что образ убеждения - покинул ваше личное пространство.

6) Теперь займемся новым, положительным убеждением. Формулируем, произносим, находим его где-то в вашем личном пространстве, а быть может даже за его пределами, где там оно маячит? Далеко или рядом свами? Видим, описываем. А чтобы приманить его поближе,

7) Вспомните, чему вы говорите безусловное «Да!». Опять же, раскрутите себя до «мурчания» и на этой приятной волне можете жестом или просто силой мысли приманить, подозвать к себе образ убеждения+.

8) Объединитесь с ним (если хочется), введите в себя. Куда хочется ввести? Голова/шея/грудь/живот?.. Понаблюдайте, как убеждение+ занимает там свое законное место и приживается. Ресет.

9) Перезагрузитесь (ресет): посмотрите вверх вправо/влево на что-то яркое, можете потянуться, попрыгать - подвигаться немного (заземлиться).

10) Можете снова озвучить убеждение- , чтобы проверить, насколько теперь вы в него верите? 0/10?

11) Если довольны результатом, поблагодарите себя, свое бессознательное за хорошую работу.

Нюансы:

А) Если сам образ не идет, то подумайте: готовы ли вы к радикальным переменам в жизни? Если да, то можете самостоятельно до него дойти, если возникает тревога или сомнения, то не стоит идти напролом. Тогда нужна дополнительная проработка или пока что просто оставить как есть. Вы уже итак несколько улучшили ситуацию.

Б) Иногда в пунктах 1-3 мы совершенно ясно чувствуем, что это убеждение нам когда-то кто-то всучил, а может даже видим проекцию этого человека (маму/папу и т.д.). В таком случае можно вернуть, а иногда и всучить обратно то, чем нас «наградили» и, опять же, в зависимости от того, кто это был и что именно нам «подарили» - прогнать проекцию вон или просто вежливо попрощаться. Кстати, так можно и с проклятиями работать, с запретами и т.д. (По Гулдингам: не живи, не будь здоровым, не будь счастливым и т.д..)

В) Вам кто-нибудь мешает приманить таким же образом в свою жизнь нужных людей, события, вещи?.. ;) Но здесь важен вопрос экологии, с этим аккуратно. А то приманите, а потом будете прогонять…

Техника 2. МГД (работает с любыми видами убеждений)

Сформулируйте убеждение-. Замерьте.

Сформулируйте убеждение+.

Сделайте МГД, мысленно повторяя убеждение

Снова замерьте убеждение-. Стало ближе к 0?

Техника 3. «Зона веры и зона сомнения».

Как говорит святое писание – «По вере вам дано будет вам», поэтому желательно верить в то, к чему стремишься. Но как увеличить веру в достижимость желаемого?

1) Определите проблему и сформулируйте цель. (Я никогда не стану богатым – Я вполне способен достичь материального благополучия)

Оцените уровень веры в достижимость цели. 0/10?

2) Найдите в вашем личном пространстве две зоны:

абсолютной веры (Например, что солнце завтра встанет.) Обычно выше уровня взгляда.

сомнения (Вы уверены, что на неделе будете есть котлеты?).

3) Увидьте образ себя, в какой-то степени верящего в то, что данная конкретная цель достижима.

4) Переводим образ в зону сомнения и очень быстро «схлопываем» его в шарик или точку (таблетку).

5) Переносим то, что получилось, в зону абсолютной веры и наблюдаем, как образ раскрывается и усиливается.

6) Вновь оцените уровень веры (0-10). Если он достаточный (8 или выше), можно ввести образ в себя. Если нет, попробуйте повторить еще раз или обратитесь к профессионалу.

Техника 4. Буквальный рефрейминг убеждений.

Идеально подходит для ограничивающих убеждений и запретов. Например, «Мужчины никогда не плачут!» (особенно нравится, когда это говорят дошколятам… т.е. тут мы видим запрет «Не чувствуй!», «Не будь собой!» по Гулдингам. Позже такой мальчик может вырасти в мужчину, который не плачет, но и не чувствует… У него могут быть сложности с проявлением чувств, а его супруга будет обижаться на его черствость и холодность…

Если вы когда-то восприняли запрет или убеждение-, то можно просто сформулировать его.

Вставить в каждое из 50 приведенных ниже предложений:

1. Хор ветеранов поет:

2. Женщина упала в лужу, лежит и говорит:

3. Сталин говорит Берии:

4. Встретились два лжеца. Один говорит другому:

5. Один компьютер посылает сообщение другому:

6. Заголовок в газете:

7. Надпись на могильной плите:

8. В море выловили бутылку с запиской:

9. Вы проснулись через сто лет и сказали:

10. Мозг решил пошутить и послал такую мысль:

11. Лучший способ испортить себе жизнь — думать, что:

12. Вот какая мысль пришла в голову слону:

13. Великий колдун признался друзьям:

14. Заразный микроб делился с друзьями:

15. Петух взгромоздился на забор и крикнул:

16. Вы включили радио и услышали:

17. Вдали раздался смех, а рядом вы услышали шепот:

18. Начало речи президента:

19. Генерал обратился к стоящему по стойке «смирно» солдату:

20. Папа говорит маленькому сынишке:

21. Пароль для шпиона:

22. Надпись в женском туалете:

23. Пьяница проснулся в вытрезвителе и сказал:

24. Плохая еда вызывает плохие мысли. Например, такую:

25. Тот, кто ест огурцы, думает:

26. Чтобы не достичь желаемого, надо думать:

27. Плакат, висящий в кабинете президента США, гласит:

28. Сумасшедший говорит соседу по палате:

29. Через 10 лет вы с улыбкой вспомните, что когда-то думали:

30. Начинайте знакомство с новым человеком словами:

31. Папирус в гробнице фараона начинался словами:

32. Вы подплываете к тонущему и говорите:

33. Пилот горящего авиалайнера говорит штурману:

34. Выбирая профессию, надо учесть тот факт, что:

35. Проснувшись утром, повторите не менее пяти раз:

36. Тост в новогоднюю ночь:

37. Великолепный анекдот:

38. Сожгите записку со словами:

39. Причина развода, которую заявил в суде муж:

40. Войско берет крепость с криками:

41. Штопая носки, хорошо думать:

42. Хотите порадовать врача? Скажите ему:

43. Папа Карло прорезал рот Буратино. Его первыми словами были:

44. Неизвестное откровение Будды:

45. Вор-карманник не выходил на работу, если вспоминал:

46. Детская игра под названием:

47. Вы едете в поезде, и в стуке колес вам слышится:

48. У величайшего врача была проблема. Он говорил о ней так:

49. Оживили труп. После оживления он сказал:

50. Возьми громкоговоритель, выйди на площадь и скажи:

Это легко, не так ли? Местами, возможно, даже весело. Это пряник за то, что уже прочитали почти до конца.

Помните главное: техники – техниками, но самое главное – раппорт. При работе с сильным психологом может сработать элементарнейшая техника! Он вытянет вас своей энергетикой.опубликовано econet

В статье использованы материалы семинаров и книг Ковалева С.В. (R)

Автор Софи Лемус

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