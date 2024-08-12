Сайт знакомств. Что ты здесь ищешь?

Что ты здесь ищешь? – один из самых распространенных вопросов на сайтах знакомств. И вроде бы понятно, почему. Кто-то ищет любовника/любовницу, кто-то разовый секс, кто-то любовь всей жизни, брак и детей вместе. Логично с самого начала прояснить запрос или как говорится в мире технологии продаж - потребность собеседника. Что же не так в этом вопросе? Всё.

Давайте сначала о том, что даст ответ на вопрос. Думаете ясность и понимание, стоит ли тратить время на переписку и общение? Вряд ли. Если вдруг собеседник ответит, что ищет легких отношений без обязательств. Спрашивающий уверен, что может быть легким в отношениях? И что сам/а готов/а к тому, что еще до встречи с ним/с ней человек заранее отказался от любых возможных обязательств. По сути - от того, что может влюбиться, например. Обязательства ведь появляются как результат влюбленности, а не сами по себе, потому что кто-то так решил.

Понять. признать, создать...

Теперь о том, что вообще можно "искать" в режиме сайта знакомств. Там кто-то что-то потерял? Нет? Тогда почему ищет? Или там как грибы в лесу растут любовницы, любовники или как пицца выпекается разовый удовлетворяющий секс. Если бы... Кто-то встает в ступор, когда надо выбрать при заказе пиццы из 10 видов. Настолько, что всегда заказывает одну попробованную, отказываясь экспериментировать.

А тут не пицца - тут целый человек. Его/её на упростишь до двух видов теста и 10 видов начинки. Он/а идет в комплекте своей внешности, характера, жизненной истории, амбиций или их отсутствия. В том же комплекте как говорит, как пахнет, как улыбается и так далее

Целого человека не надо. С ним трудно, надо думать как рассказать о себе. Как действовать, чтобы ... понравиться. Так страшно не понравиться. Так страшно, что понравишься не тому, не той, который/ая понравились тебе.

А частями человек не выдается. Ну разве что за деньги. Когда за деньги есть явная или по умолчанию договоренность, что вот эту часть тебя берем, давай предоставляй. Желательно с гарантиями. А все остальное - не надо.

Самое досадное, что этот подход к человеку свойственен далеко не только сайтам знакомств. Работодатель запрашивает не человека целиком, с его или ее способностью думать, чувствовать и реагировать. Работодателю надо, чтобы человек обеспечивал определенную функцию, а как он/а справится со всеми остальными частями себя - его/ее личные проблемы.

Еще болезненнее, когда обнаруживаешь, что с близкими и родными людьми отношения и общение свелось к обеспечению функций: кормильца/кормилицы, хозяина/хозяйки имущества, партнера по выращиванию детей или уходу за пожилыми родителями. Что будет, если в семье честно задать вопрос: что ты здесь ищешь? И как печально обнаружить, что то, чего ты ищешь здесь тоже никто не терял, и этого здесь нет.

Какая-то невеселая картина получается. А можно по другому? Можно.

Если никто ничего не терял, то искать бессмысленно. Даже если найденный/найденная заявят, что они то самое, что не терялось, в результате ждет разочарование. Все равно реальный человек не будет соответствовать запрошенной функции. В лучшем случае будет просто больше, чем эта функция, и в итоге то, что "сверх требуемого" станет раздражать. В худшем - в принципе не способен/способна выполнять эту функцию так, как надо вам.

Вот и получается, что есть гораздо более перспективный путь решения задачи. Трехшаговый.

1) Понять, чего именно ты хочешь и зачем тебе это. Ясно, что непростой это шаг. Не просто изрыгнуть из себя недовольство или жалобу. А понять собственную потребность.

2) Признать, что все, на что ты можешь влиять - это ты сам/а и твои ресурсы. Личные.Твои умения, навыки, особенности. Твои отношения с людьми. Твоя способность воспринимать новое и ценить имеющееся.

3) Создать то, чего тебе не хватает. И стать свободным/свободной в том, чтобы видеть другого человека целиком. Со всеми его/ее умениями, навыками, особенностями и так далее. Не пытаться использовать его только одним, обструганным кусочком для решения своих задач.

Понимаете разницу? Не найти, а создать.

На сайте знакомств - создать условия для встречи. Что разовьется дальше из этой встречи, никто не в силах угадать.

При найме человека на работу - создать условия для того, чтобы интересы и ценности этой личности, в комплекте с профессиональными навыками, могли работать на благо компании. То есть сказать от имени компании честно о своих интересах и ценностях, создать систему, где по-другому действовать неудобно, и ценить тех, кому удобно трудиться для совпадающих с вами интересов и ценностей. А "не свои" отсеются сами.

При выстраивании отношений с близкими создавать пространство, в котором вы можете соприкасаться всей личностью друг друга. Не только функцией, а отношением к людям, к миру и войне, к свободе и жизни. Создавать такое пространство, приглашать в него любимых людей. И принимать, когда они отказываются присоединяться. И продолжать любить их, если есть в сердце любовь, и расстаться внутри, если любить не получается, оставив лишь ответственность за достойное благополучие. Радоваться, когда соглашаются, и вы уже вместе развиваете это пространство, событиями, посмотренными с удовольствием фильмами, многочасовыми разговорами взахлеб, пусть редкими, но вспоминающимися потом всю жизнь. И тоже любить.

Согласитесь, все это мало похоже на "найти".

Не умеете создавать? Так и хочется сбежать от авторства в поиск? Передумаете - заходите. Разберетесь, как научиться уметь, как проявить свое авторство и создавать, и почему раньше хватало сил только на "искать"...опубликовано econet

Автор Ярослава Громова

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