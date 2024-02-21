Секрет счастливых отношений

Психологически незрелая женщина не в состоянии выстроить гармоничные отношения с партнером. Она настолько эгоцентрична, что у неё не хватает ресурсов для заботы, отзывчивости, сопереживания. Поэтому каждая попытка создать союз обречена для этой женщины на неудачу.

Тема отношений - самая распространенная тема на любых форумах. Вопрос - почему мне не везет в отношениях - наверняка хоть раз в жизни себе задавала каждая женщина. Только кто-то находил ответы на этот вопрос и менял качество своего взаимодействия с миром и строил красивые отношения, а кто-то (большинство) продолжает рассуждать на тему "своих проблем" бездействуя. Готовы действовать и быть счастливыми? Тогда статья для вас.

Почему мне не везет в отношениях с мужчинами?

Кому трудно строить отношения?

Трудно строить свою жизнь женщинам, погруженным в эго (эгоизм или эгоцентризм, как дефицит энергии любви внутри) и психологически незрелым, что по сути про одно и то же - про идентичные схемы взаимодействия с миром.

Кто такая психологически незрелая женщина? Женщина, которая по возрасту младше 25 лет (девушка), женщина, которая "зависла" в прошлых, и не соответствующих своему, реальному на день сегодняшний, возрасту психологических архетипических ролях (Амазонка или Ведьма).

Мало кто готов честно признать факт своей психологической незрелости или погруженности в эго. Хотя эти два параметра плотно взаимосвязаны меж собой.

Кто такая психологически зрелая женщина?

Это женщина женственная.

Это женщина, которая любит себя на всех уровня своего бытия, а не в кабинете к косметолога или у кассы магазина с мешком шмоток.

Это женщина, которая четко осознает, кто она, какие у неё есть социальные роли, какие физические и психологические потребности она реализовывает в этих ролях, насколько качественно она это умеет делать, которая умеет получать красивые результаты во взаимодействии с миром.

Это женщина, которая наслаждается уединением. Она наслаждается своим обществом. Она умеет получать радость в уединении, которое она наполняет собой: своими мыслями, своими действиями, своим творчеством и всем тем, что ей интересно, как Душе (без привязок к социальному взаимодействию). Уединение - это и есть пространство внутреннего ребёнка в нас - пространство чистой радости. Вот если в этом пространстве - рай, то во внешнем пространстве это проявляется как красивое взаимодействие с миром, изначально наполненное радостью - энергией рая.

Это женщина, которая способна жить одна: выстроить своё внутреннее пространство эффективно и красиво, в котором и будет творить красоту, в которой ей и предстоит познать саму себя.

Если женщина умеет строить самостоятельно свою жизнь, то её мотивы выхода замуж будут качественно отличны от мотивов женщины психологически незрелой: ей не надо бежать быстрее от родителей куда глаза глядят, она самодостаточна, при этом имеет уважительные отношения с родителями; ей не надо искать того, на ком можно паразитировать, сама прочно стоит на ногах - реализовала свои социальные амбиции; ей нет смысла строить отношения дабы соответствовать мнению социума, она ориентирована на внутренние мотивы собственного саморазвития; ей не интересны отношения ради построения отношений, ей по нраву вместе с мужчиной творить миры (можно долго список продолжать).

Соответственно, психологически зрелая женщина осознанно выбирает партнера для создания отношений любого формата, что деловых, что дружеских, что интимных отношений, что любых других.

Психологически зрелая женщина осознает, что она сама притягивает в свою жизнь определенные типажи" мужчин, которые по сути соответствуют, созвучны, подобны ей самой, соответственно, в первую очередь она уделяет внимание своему собственному самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию. Она работает над своим содержанием - своей женственностью.

Психологически взрослая женщина пребывает в состояние баланса активности и пассивности во всех сферах своей жизни, в балансе своих физической и психической энергий.

Психологически зрелая женщина одинаково равно стремится познавать что свою психологию и физиологию, что мужскую.

Психологическая взрослость и есть умение любить себя и мир вокруг, умение вКЛАДываться в отношения=наполнять их ЛАДом=энергией любви - делать их складными, ладными=делать их КЛАДом собственного счастья.

Любите себя в реальности своей жизни!опубликовано econet

Автор Лявенко Тиана

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