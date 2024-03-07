СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА: Чего хочет женщина… от мужчины?

Не секрет, что прекрасная половина человечества нуждается в знаках внимания, комплиментах, обниманиях и других поглаживаниях. Но насколько сильно? И как это соотносится с представлениями сильной половины? Обо всем этом в статье психолога Дмитрия Вострухова

Помните притчу про десять коров? Она и по сей день ходит по просторам интернета. Там два моряка приехали на остров и выбирали себе жен. Один из них сделал странный выбор, взяв в жены не хорошенькую, а ту, которая таковой не являлась. Да еще и заплатил за нее цену как за красавицу – десять коров вместо трех. Потом эта женщина «магически» превратилась в красавицу, осознав, что действительно стоит десяти коров.

Как мужчина делает счастливой свою женщину

Дефицит поглаживаний

Разве мужчины настолько невнимательны?

Так сколько же поглаживаний нужно женщине от мужчины?

Откуда же такая разница?

В статье пойдет речь о том, как мужчина делает свою женщину счастливой (или не делает). Потому что ответ на вопрос «что делать» в принципе вполне очевиден: оказывать знаки внимания, говорить комплименты и слова о любви, делать подарки, обнимать и целовать.

Дефицит поглаживаний

Здесь очень удобно вспомнить теорию Э.Берна о поглаживаниях. Последние как раз представляют собой те самые знаки внимания, подтверждающие значимость другого. И тактильное название «поглаживания» выбрано не случайно, так как берет свои корни из детства. В этот период большое значение имеет то, насколько часто родители прикасаются к ребенку.

Итак рецепт того, как мужчине сделать, чтобы его женщина осознала, что «стоит десяти коров», весьма прост – давать ей поглаживания.

В чем же здесь проблема, особенно если это любимая женщина?

Тем не менее, многие женщины ощущают себя обделенными мужским вниманием. От клиенток и не только приходится слышать, что им не хватает тех самых поглаживаний. Они хотят, чтобы мужчины восхищались ими, причем постоянно.

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Разве мужчины настолько невнимательны?

Ведь не может быть, чтобы сильный пол сознательно допускал подобный дефицит поглаживаний в отношении к своим половинкам. Ниже я постарался выделить основные причины такого «несправедливого» поведения со стороны мужчин.

1. Рациональный подход к отношениям.

Мужчины склонны оценивать все больше логически, видеть структуру и логику во всем, в том числе и в отношениях. Подобная рационализация приводит к тому, что у представителей сильного пола появляется некий внутренний регламент того, как и когда нужно давать поглаживания своим избранницам. И если возникнет нештатная ситуация, то прежде, чем все бросать и оказывать знаки внимания, нужно вначале внести изменения во «внутренний регламент».

2. Баланс поглаживаний «ты мне – я тебе».

Еще одна причина дефицита внимания в том, что мужчины сами нуждаются в поглаживаниях, причем не меньше, чем женщины. Первые никогда не признаются в том, что тоже хотят, чтобы ими восхищались. При этом внутри них (это касается не только мужчин, но и женщин тоже) волей-неволей образуется какой-то счетчик поглаживаний, который следит за балансом. И если мужчина чувствует, что не получил где-то должного внимания и признания, то он может осознанно или неосознанно ввести некий лимит на поглаживания.

3. Низкий приоритет невербальных сигналов.

Известно, что женщины более интуитивны, более эмоциональны и более чувствительны к невербальным сигналам. Такова их природа. Мужчины же, придают невербальным сигналам гораздо меньшее значение. Даже замечая их, они часто не сдвинутся с места. И не проявят нужный знак внимания.

Причина нередко в том, что у них нет четкого понимания того, что же означает этот сигнал. Женщины в свою очередь негодуют «Почему он меня не обнимет хотя бы? Разве он не видит, как мне это нужно?» В том-то и дело, что не видит, и мужчине порой нужны четкие инструкции, что делать и как себя вести со своей половинкой.

4. Догадки о достаточности поглаживаний для своей половинки.

Это завершающий пункт, который мы рассмотрим в данной статье. В то же время он включает в себя в какой-то степени все предыдущие. Суть в том, что мужчины считают, что знают, сколько поглаживаний нужно их любимой женщине. В то же время даже не удосужившись спросить ее об этом. И часто эти представления или догадки весьма далеки от истины.

Так сколько же поглаживаний нужно женщине от мужчины?

Существует так называемое негласное правило при оценке стоимости или времени, необходимого для реализации любых проектов. Называется оно – правило числа пи.

Какое это отношение имеет к нашей теме поглаживаний? Как ни странно, самое непосредственное. Дело в том, что согласно «правилу числа пи», кажущееся время или стоимость нужно умножить на число пи (3,1415926). Тогда получится объем времени и денег, которые необходимо будет потратить на самом деле.

То же самое нужно сделать и с поглаживаниями, которые нужны женщине: взять мужские догадки об их количестве и умножить на число пи.

С мужской точки зрения это может показаться странным и в некотором роде даже иррациональным. А по мнению женщин и этого порой может не хватить.

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Откуда же такая разница?

Женщины нуждаются в большом количестве поглаживаний далеко не потому, что не уверены в себе или недополучили их в детском возрасте. Если таковое и имело место, то это не главные причины.

Дело в их потребности нравиться и быть единственной для своих сильных половинок. Чтобы почувствовать себя «стоящей десяти коров», женщинам постоянно нужна подпитка в виде знаков внимания, комплиментов, объятий и поцелуев…

Уверенность в том, что она лучшая для своего мужчины, дорогого стоит. Представители сильного пола склонны рационализировать, придумывать и создавать нормы, стандарты, системы, шаблоны. Это касается и отношений, в том числе и вопроса поглаживаний. Отсюда и странная, на первый взгляд, формула с числом Пи.

Кстати, число Пи в математике считается иррациональным, так как представляет бесконечную непериодическую дробь.

К чему это я? Наверное, к тому, что в мужских представлениях зачастую не хватает элемента иррациональности, которую и символизирует умножение их на число пи.опубликовано econet

Автор Дмитрий Вострухов

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