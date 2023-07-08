Серьезно, в ЧЁМ смысл брака?

Принятие того, что смыслом брака является личностный рост и развитие, открывает нам наши слабости, неуверенность и страхи, — но это именно то, что ведет к моментам счастья, доверия, страсти и глубокой привязанности друг к другу. Не такой ли любви мы все хотим?

В чем смысл брака? Нет, правда, это серьезный вопрос. Если у вас в голове нет представления об этом, и вы не знаете, что вам и вашему супругу нужно от отношений, вы едва ли сможете по-настоящему оценить, хорош ваш брак или нет.

Смысл брака – не в счастье. Смысл брака – в росте

Непрекращающееся счастье – это цель брака? Звучит скучно

Инструмент развития человека

Как сохранить ваш брак крепким в долгосрочной перспективе

Трудный опыт роста

Ложное представление о браке рождает у человека чувство неудовлетворенности, одиночества, потерянности, а иногда и гнева. Кстати, о гневе. Недавно я увидел в соцсетях цитату, которая меня ужасно разозлила:

«Вы заслуживаете быть с кем-то, кто делает вас счастливым. Тем, кто не усложнит вашу жизнь. Тем, кто не сделает вам больно».

Это цитата вывела меня из себя, потому что это чушь, запущенная в соцсети каким-нибудь менеджером по SMM, отчаянно нуждавшемся в дополнительных лайках подписчиков. Эта банальность может разрушить отношения во многих хороших парах, которые примут ее за серьезный совет.

Непрекращающееся счастье – это цель брака? Звучит скучно

Еще один волнующий меня вопрос: с каких пор вершина отношений стала считаться нормой повседневной жизни? Когда фантазия «они жили долго и счастливо» перестала быть финалом сказок для детей и превратилась в буквально понимаемые жизненные цели?

Не припомню, чтобы когда мы с моей супругой женились, одним из наших обязательств значилось «быть для другого бесперебойным источником счастья». Социальный психолог Эли Финкель в своей книге «Брак: все или ничего» рассуждает о том, что в современном мире пары ожидают друг от друга все больше и больше. Мы ищем друг в друге то общение и поддержку, которые вплоть до 20 века люди находили вне своих семей.

Не поймите меня неправильно: счастье — это прекрасно. Переживание счастья необходимо людям во всех сферах жизни, и особенно в отношениях. Но переживание это весьма непостоянно: оно приходит и уходит в зависимости от того, что вы съели сегодня на обед, сколько раздражающих дел было на работе, какие законы приняло правительство, выиграла ли ваша любимая футбольная команда и кто умер/остался жив в сериале «Игра престолов».

Счастье — не тот прочный, надежный фундамент, на котором можно построить долгую и крепкую любовь. Оно слишком текуче, изменчиво, а пути его обретения со временем меняются.

По правде говоря, постоянное и неизменное счастье, возможно, самая неоправданная цель, которую можно выбрать, будучи в отношениях, — потому что ее попросту невозможно достичь. Ощущение счастья приходит и уходит, — как родители мужа во время отпуска, модные тенденции или колики в животе.

Неприятная правда состоит в следующем:

Смысл брака – не в счастье. Смысл брака – в росте.

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Инструмент развития человека

Ключ к тому, чтобы стать по-настоящему крепкой любящей парой — в том, чтобы взять на себя ответственность и расширить свою зону комфорта. Брак — это зона роста и развития человека. В современном мире расти и развиваться в отношениях возможно, как, пожалуй, никогда прежде: появился новый тип брака, главными ценностями которого являются самопознание, самоуважение и личностный рост. Идея брака, ориентированного на личностный рост, привлекательна своей реалистичностью. Чувство, что в семье я расту и совершенствуюсь как человек, дает мне глубокое удовлетворение. Цель достижима.

Раньше я испытывал сильную тревогу, когда моя жена грустила или злилась. Я огрызался, если чувствовал, что она нападает на меня. Уже больше года я работаю над собой в конфликтные моменты: прежде чем отвечать, делаю глубокий вдох, успокаиваю себя и размышляю над тем, что и в какой форме ей сказать. И даже если мне больно и неприятно, я пытаюсь встать на место супруги и понять ее точку зрения.

Я определенно не идеален (и никто не идеален!), но я лучше справляюсь с конфликтами между нами и использую их как возможность для понимания и роста. Я меньше беспокоюсь, когда злится и нервничает моя жена. Я меньше огрызаюсь. Моя супруга даже сочувственно улыбается, когда видит, как во время ссоры я делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться и не сказать ей какую-нибудь гадость.

Однажды она сказала мне, что я становлюсь лучше, и по этой причине улучшаются наши семейные отношения. Работа над своей душой, как и работа над своим телом, дается нелегко, особенно поначалу. Она расширяет вашу зону комфорта и ваши возможности как человека — ровно как в спорте. Этот процесс развития довольно болезненный и подразумевает, что иногда ваш брак не будет ощущаться счастливым.

Как сохранить ваш брак крепким в долгосрочной перспективе

По правде говоря, брак — это вызов. И это хороший вызов, поскольку в браке обнаруживаются наши слабости, недостатки и уязвимые места. Семейная жизнь заставляет нас осознавать, насколько мы нетерпеливы, как тяжело принимать различия между нами, особенно когда мы перегружены, устали или попросту голодны.

В браке приходится иметь дело с болезнями, потерей работы, финансовыми трудностями, кризисом веры и переоценкой ценностей, уходом родителей и других членов семьи и настоящими семейными трагедиями. И все это — поддерживая и помогая справляться с трудностями другому человеку рядом с вами!

Вы не можете пройти через это и остаться прежними людьми, теми, кем вы были, когда влюбились друг в друга. Вы не можете пройти через все это вместе, пребывая в вечном блаженстве. Вы должны постоянно расти, становясь тем человеком, той версией себя, которая способна встречать и преодолевать те трудности, которые постоянно подбрасывает вам жизнь.

Это не будет похоже на идеальный брак — и не нужно. Известный специалист по семейным отношениям профессор Джон Готтман выступает за «достаточно хороший брак» в противовес идеальному. В таком браке партнеры «ожидают, что к ним будут относиться с добротой, любовью и уважением. Они не терпят эмоционального или физического насилия. Они ожидают, что их партнер будет им предан. Это не означает, что они ждут бесконфликтных отношений. Даже счастливые супружеские пары спорят. Конфликт полезен, потому что он ведет к большему взаимопониманию».

Вы будете переживать разногласия на протяжении всей вашей семейной жизни. Темами могут быть секс, или деньги, или время, проведенное вместе, или воспитание детей, или все вместе. Не всегда все будет идти по вашему плану, и вообще планы, возможно, придется менять, если вы хотите продолжать быть парой.

Рост и развитие могут переживаться болезненно, и прежде чем в отношениях наступят улучшения, придется пережить непростые времена. Брак может даже оказаться под угрозой — в том случае, если вы или ваш партнер не будете работать над своими недостатками или не будете брать на себя ответственность в случае проблем. Если вам не удастся побороть «четыре предвестника развода», то отношения могут быть обречены.

Но вот что такое любовь на самом деле. Она не в том, чтобы постоянно осчастливливать партнера или себя самого. Она — в поддержке супруга.

Трудный опыт роста

Поддержка предполагает, что вы бережно и уважительно относитесь к потребностям и интересам вашего партнера, и ваши поступки это отражают. Это означает, что вы всегда стоите на его стороне, помогаете ему, прикрываете тыл, когда необходимо, а иногда это означает, что вы вступаете с ним в конфликт, если он поступает дурно или делает вам больно.

По-настоящему любящие люди посвящают свои сердца тем, кого любят, и отношениям, которыми дорожат, даже если эта преданность временами дается нелегко, поскольку требует от нас работы над собой.

Принятие того, что смыслом брака является личностный рост и развитие, открывает нам наши слабости, неуверенность и страхи, — но это именно то, что ведет к моментам счастья, доверия, страсти и глубокой привязанности друг к другу.

Не такой ли любви мы все хотим?опубликовано econet

Автор: Нейт Бэгли

Перевод с английского: Анастасия Храмутичева

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