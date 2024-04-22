ШЕСТЕРКА: Практическое применение кодов психики

В этой статье вы узнаете практическое применение кодов психики. Для работы с эмоциями метода, описанного в статье, в принципе достаточно для существенного облегчения. Главное, чувствуйте свое тело и прислушивайтесь к ощущениям: нравится/не нравится, хотите/не хотите

Перейдем от теории к практике. Что делать, если нет возможности обратиться в специалисту, но тянуть больше нельзя? Вы можете помочь себе сами. Вы можете! Помните, что все проблемы даются человеку вместе с силами их решить. Рассмотрим, как это выглядит на практике. Возьмем в качестве примера недоверчивость, напряженность. Поехали!

Универсальный метод применения кодов психики

(Для тех, кто верит в третий глаз и способен увидеть синего тигра или фиолетовый арбуз. Если с визуализацией сложности - тренируйтесь. А на самом деле - просто позвольте себе увидеть, в этом нет ничего такого, это дано каждому человеку и не является сверхспособностью!)

1. Нейрологический код. Находите ощущение/эмоцию/чувство в теле. Прикладываете руку.

2. Психосемантический код. Даете какое-то название: излишняя бдительность, неспособность расслабиться, - любое, какое идет на ум.

3. Описываете это нечто: как если бы могли видеть внутренним взглядом, то что там находится? Какого оно размера, цвета, формы, консистенции? На что похоже? (предмет, символ) .

4. Пространственный код. Выкладываете на пол (куда оно просится?)

5. Символический код. Снова описываете, возможно оно проявило себя иначе будучи на полу?

6. Например, это сжатая пружина. Применяем "6-ку Ковалева":

6.1. Приветстсвуете ее.

6.2. Говорите: "Я тебя принимаю!" Это означает, что вы осознаете проблему, что да, я часто слишком напряжен. Это есть и с этим стоит что-то сделать. Можно даже поклониться, чтобы наладить контакт с частью себя и смирить гордыню и т.д.

6.3. Просите прощения, за то что ранее не сумели "услышать" и понять цель этого чувства. Можете просто сказать: Прости меня как если бы было за что прощать.

6.4. Поблагодарите. Да-да! "Благодарю за то, что ты пытаешься донести до меня что-то важное, вот только я пока еще не понял что именно ты хочешь донести, чему научить.

6.5. Выясняем его позитивное намерение: скажи, моя дорогая пружина, а чего ты хочешь для меня хорошего, когда держишь меня в напряжении и не даешь доверять людям (если вы достаточно серьезно проделали предыдущие пункты, то вы, скорей всего, услышите что он вам ответит. Это придет как внутреннее знание или в виде внутреннего голоса. Это абсолютно нормально и даже более того - полезно! Например, она отвечает: чтобы ты был более разборчив в своих контактах, лучше разбирался в людях, не болтал лишнего с малознакомыми людьми (это просто пример).

6.6. Хорошо, а чего мне или тебе не хватает для этого? (тут вы почувствуете, чего не хватает: это может быть некий предмет, или просто цвет - все что угодно) Даете это ему, просите взамен ресурс, который вам поможет справиться. Обмениваетесь ресурсами/дарами и наблюдаете за ней - скорей всего это уже не пружина, а что-то более расслабленное.

6.7. Договариваетесь о том как в дальнейшем хотите взаимодействовать ( не стоит просто прогонять, лучше договориться). Обучаете чему-то новому, при необходимости. Возможно, она попросит некое обещание от вас или договор (также "воображаемый".). Дальнейшие действия зависят от того, во что превратилась пружина. В идеале в нечто положительное и главное - нравящееся вам. Если что-то не так - можете еще доработать. Это ваш внутренний мир! Вы в нем полноправный Хозяин.

Если удалось и результатом довольны, то можете объединиться с тем, что получилось. Пример: Если это дерево - подойти, обнять, впитать его энергетику и т.д. Если книга, например, ввести в голову. Действуйте по ситуации.

P.S.: Метод универсальный. При работе с проекциями людей перед или вместо последнего пункта стоит проверить наличие созависимости. Есть ли между вам и, например, вашей мамой цепи, нити, паутинка, канаты и т.д. Негативные созависимости убираем, позитивные закрепляем.

Также можно вернуть то, чем вас "наградили" - комплексами? И получить назад то, что у вас забрали. Женственность? Уверенность в себе? В символической форме, в виде какого-то предмета/цвета.

Для работы же с эмоциями, написанного в принципе достаточно для существенного облегчения. Главное, чувствуйте свое тело и прислушивайтесь к ощущениям: нравится/не нравится, хотите/не хотите.опубликовано econet

В статье использованы материалы семинаров и книг Ковалева С.В. (R)

Автор Софи Лемус

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