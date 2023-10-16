Сиди и жди, когда у мужчины распогодится в голове

Девушки-красавицы, в этом мире столько удивительных мест, где вы еще не бывали, офигенных людей, с которыми вы не знакомы. А вы тратите молодость на фантомов из прошлого и бесцельные, угнетающие мысли.

Бывает, что момент упущен. Человек перегорел, изменился, остыл, и с удивлением замечает, что ему перехотелось. Когда тебя долго прессуют, не дают желаемого, просто выгораешь. И начинаешь видеть ситуацию и себя в ней с другой стороны. Перестаешь относится с запалом, с жаром - ну есть и есть, и никакой загадки. У мужчин такое случается, пожалуй, чаще, чем у женщин. Дамы любят страдать, и понимают всё, когда уже понимать слишком поздно. Впрочем, и женщин, если остынет, - уже ничем не заставишь быть прежними, не заставишь вновь полюбить.

Спокойствие, полноценная жизнь дороже вечного ожидания хорошей погоды у партнера в голове

Интересен сам феномен. Вот, например: мужчина очень плохо обращается с партнершей. То да, то нет, то люблю, то разлюблю. При этом предполагается, что она должна тихонечко сидеть и ждать - когда у него "распогодится в голове", когда он таки определится - чего хочет.

А женщина, тем временем, тоскливо ожидает, пока он опомнится. Главное - не беспокоить его величество! Он сам поймет! Пусть пока поживёт в своё удовольствие, а ты сиди. Замуруй себя добровольно в башню, закрой все двери и окна, отключи Интернет. И сиди так, доказывай, блин, свою лояльность. Неизвестно кому.

Время её жизни идёт, но ничего страшного, это никого не трогает. А не много ли вам чести, граждане манипуляторы, нарциссы, психопаты? Найти в себе силы, расправить крылья, и как врезать... хотя бы по искусственно возведенным стенам своей крепости. А в реале - побить посуду, например. Если побить партнера затруднительно.

Девушки-красавицы, в этом мире столько удивительных мест, где вы еще не бывали, офигенных людей, с которыми вы не знакомы. А вы тратите молодость на фантомов из прошлого и бесцельные, угнетающие мысли. Смотрите вперёд, а то всю жизнь так бездарно профукаете. И еще ореол страдалицы себе пририсуете - к дурной, забитой непродуктивом голове.

Но некоторым (а может и большинству) говорить о контроле чувств бесполезно. Их будто рвет изнутри агония по любимому человеку. Тут забываешь о гордости, о принципах - потому, что это сильнее тебя, это то, что невозможно себе подчинить.

Тебя тянет к человеку так, как будто это черная дыра. Ощущаешь невозможность изменить по желанию биение своего сердца. Становится нельзя: ни бежать, ни лететь, ни звонить, ни писать, когда ты это действительно хочешь. Когда от одного слова, взгляда другого человека вспыхиваешь, словно спичка.

Чтобы вечно не ждать мужчину, не смотреть, как чувства совсем размажут вас - остановитесь вовремя. Обратитесь за помощью к специалисту, отбросив ложный стыд и неуверенность. Уверяю вас - спокойствие, полноценная жизнь дороже вечного ожидания хорошей погоды у партнера в голове.опубликовано econet

© Анжелика Богданова

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