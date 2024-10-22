Сила двух минут: как прекратить бестолковую активность мозга

Состояние, когда в голове кружится рой бестолковых мыслей, знакомо всем. Но, что хуже всего, это влечет за собой опрометчивые поступки. Данная психологическая практика поможет вовремя останавливать ненужные, навязчивые мысли и действия.

Мозг, как грудной ребенок, владеет хватательным рефлексом. Малыш непроизвольно сжимает кулачок, прикоснувшись к предмету, а человеческий разум хватается за любую мысль, и в результате запускается их целая цепочка. Мучительные и мешающие мысли толкают нас к ненужным действиям. Остановить данный процесс помогает техника 2-х минут.

Как остановить ненужные мысли

Ставим таймер на 2 мин. и, пока он не зазвенит, спокойно сидим в покое и неподвижности.

Если вам это не по силам, для начала ставьте таймер на 1 мин. бездействия. Если 2 минуты не составляют для вас проблему, повышайте свой уровень до 4-х.

Удастся ли нам не думать в эти минуты? Не так-то просто по команде остановить мыслительный процесс. Вообще люди мало влияют на течение мыслей и не могут по требованию его прекратить. Бывает, что и направить в определенное русло ход мыслей тяжело. А если попытаться просто понаблюдать за ним?

Эта полезная психологическая техника поможет постепенно приучить себя к спокойному состоянию, отдыху. Для многих ничегонеделание становится тяжким бременем, они начинают совершать какие-то действия лишь ради того, чтоб не испытывать беспокойство, волнение. А если спросить себя: «Что нанесет больше ущерба: «потерянные часы или минуты», поспешный результат или бестолковая деятельность?»

О бестолковой активности

Мысленный рой в определенный момент - это только отдельная мысль. Мы держимся за нее / реагируем на нее, потом рождается следующая мысль, она выдает третью, в результате запускается целый «поезд» мыслей, которые сами себя породили.

Ключевой (и необычайно полезный) навык успокоения разума – научить себя «не отталкивать и не держаться» за родившуюся мысль, чтоб она не выдала новую.

Данная техника позволяет научиться не отвечать на все без исключения мысли действиями и новыми мыслями и вместо круговерти в голове, ведущей к бестолковой деятельности, научиться «сворачивать» мысль в «депо» до того, как она развернула свою активность.

Восстановление

Мы не придаем значения своим ресурсам для восстановления сил и энергии. «Вдохнуть – выдохнуть» в круговерти будничной суеты – важный навык.

Типичный аргумент против 2-х минутного отдыха: сейчас вот доделаю и уж потом будет пауза. Но положение дел таково, что вы не сможете доделать дело, пока не позволите себе передохнуть.

Руки впереди мысли

Это негативный эффект, который проявляется в состоянии утомления, наслоившемся на стресс: мы стремимся завершить дело и передохнуть. В результате невольно начинаем спешить. Что получается? Мы осознаем содеянное с определенной задержкой. А потом корим себя: «Зачем я отправил это электронное письмо /позвонил / дал поспешный ответ?» Это всё руки, которые опередили вашу мысль.

Главное в эти минуты – вовремя остановить себя.

Если вас «накрывает» такое состояние время от времени, 2-3 мин. ничегонеделания окажутся кстати для тренировки естественного тормоза.опубликовано econet

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