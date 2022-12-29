Сила родительской поддержки + упражнение

Поддержка родителей позволяет ребенку расти счастливым, уверенным и спокойным. Она формирует внутренний стержень ребенка, закладывает основы его характера. Благодаря поддержке в трудную минуту человек может поддержать сам себя, сделать правильный выбор, отыскать решение.
Родительская поддержка очень важна для формирования личности ребенка. "Я в тебя верю", - говорит родитель. "Я тебе доверяю, я верю, что ты можешь".
Родительская поддержка создает прочный фундамент, для того, чтобы ребенок рос счастливым, уверенным и успешным. Она формирует внутреннюю опору у ребенка. Благодаря которой в трудных ситуациях человек может поддержать сам себя, сделать выбор, найти решение.
Похвала - это слова одобрения за какие-то успехи.
Поддержка - это вера в ребенка, как в моменты успеха, так и не успеха. Т.е., это процесс постоянный, который дает ребенку ощущение значимости, нужности и ценности.
Поддержка также подразумевает зрелое, адекватное отношение к ошибкам ребенка.
При обсуждении ошибок важно выделить:
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Каждый вечер, когда маленький ребенок укладывается спать, расскажите ему перед сном историю сегодняшнего дня. В этой истории обратите внимание, что хорошего произошло, как интересно прошел день, с чем успешно справился Ваш ребенок.
В момент рассказа истории задействуйте несколько органов чувств: опишите звуки, запахи, цвета и другое. Обратите внимание на то, с чем успешно ребенок справился за день, опишите две - три конкретные ситуации.
Например: Сегодня ты самостоятельно кушал кашу. Красная овсяная кашка вкусно пахла клубникой.
Каждый вечер можно выбирать разные ситуации: прогулка, общение с детьми на детской площадке, наведение порядка (уборка игрушек, комнаты), как ребенок самостоятельно собрался на прогулку и другие ситуации.
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Детям дошкольного и школьного возраста можно предложить самим рассказать историю сегодняшнего дня.
Мои клиенты, как мамы, так и папы с умилением рассказывают как маленькие детки перед сном внимательно и с интересом слушают их истории.
Ребенок получивший в детстве поддержку вырастает самостоятельным, независимым от чужого мнения, умеющим простраивать свои границы.
Уважаемые читатели, желаю счастья Вам и Вашим детям.опубликовано econet.ru
Автор Ирина Мальцева
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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