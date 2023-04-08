«Синдром бедности»: 5 признаков

Что всегда делают неудачники; что отличает их от богатых и успешных? Не от тех, кто нечестно наживает свои деньги, а от настоящих успешных людей, которые всего добились своим трудом и талантом?

Учёные стали исследовать поведение и образ мыслей неудачников, так условно назовем тех, кого деньги и успех обходят стороной. И нашли определённые закономерности. Бедность начинается с мыслей и высказываний, - именно в этом главное отличие бедных от богатых. «Синдром бедности» - в голове.

Что всегда делают неудачники?

Чтобы стать бедным, надо:

Жаловаться. Бедные люди постоянно жалуются, сами этого не замечая. Не только на бедность; на все. Весь разговор с таким человеком сводится к жалобам. На погоду, на здоровье, на отношения с близкими, на трудное детство, на несправедливость… Немудрено, что общаться не очень интересно. Своими жалобами человек подрывает свой престиж и отталкивает окружающих, которые вряд ли предложат что-то полезное и взаимовыгодное…

Оправдываться. Находить оправдания своей лени или неспособности что-то делать. Говорить не так: «я не умею рисовать, ну, нет таланта у меня!», а рассказывать, что родители вас не учили, жизнь была трудной, денег на карандаши не было, вы часто болели и много работали. Поэтому вы не умеете рисовать. А зарядку не делаете, потому что нет времени, вы много работаете, родители вас не приучили… Хотя можно просто сказать: «мне лень!». Бедный человек постоянно оправдывается. Это для того, чтобы переложить ответственность с себя на других.

Перекладывать ответственность - обвинять других. «У меня нет денег, потому что их разокрали хитрые люди», «мне не дают получить то, что я заслуживаю», «во всем виноваты мои родители», «во всём виноват мой начальник», «мне никто не помогает», «автобус опоздал»… Бедный человек все время обвиняет кого-то и перекладывает ответственность.

Обесценивать чужие усилия и труд, приложенный для достижения успеха. В упор не видеть той работы, которую проделал другой человек - и разбогател! Обесценивать чужой талант, способности, тяжёлый труд. Бедный человек не ценит, не замечает то, что пришлось и приходится делать тем, кто добился успеха. Он завидует результату, но не видит труда.

Если сложить заглавные буквы, «синдром бедности» можно назвать «ЖОПО-синдромом». Неблагозвучно, но верно. И ещё добавить: бедные люди моментально находят ответ на вопрос: «почему богатство - это плохо?». Потому, что богатые все подлецы и хитрецы. Потому что деньги портят человека; потому что богатство легко потерять; потому что деньги - это риск и ответственность; потому что все завидовать будут. Массу ответов найдёт бедный человек. А богатые при таком вопросе терялись и переспрашивали: «а что плохого в богатстве? Быть богатым хорошо!»…

Конечно, «бедные» и «богатые» - это очень условно. Скорее, речь об успешных и неуспешных людях. О тех, кто добивается желаемого, и о тех, кто не добивается… Но зерно истины в исследованиях есть, конечно. Если хотите добиться успеха, для начала надо избавиться от синдрома с неблагозвучным названием. Небольшой самоконтроль и вера в себя творят чудеса. И помогают разбогатеть.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet