Синдром недолюбленности. Педагогическая коррекция

Родители для ребёнка являются значимыми людьми, с которых он берёт пример взаимоотношений между супругами, отношений к своему полу, к противоположному полу, к другим людям. Ребёнок учится всему у своих родителей, т.к. не знает, как правильно делать то или иное, как относиться к тому или этому.

Здесь педагогическая коррекция подразумевается именно со стороны родителей, а не педагогов; дома, а не в школе; в общении с ребёнком, а не в обучении школьной программе (или детского сада). Именно родители, те кто должен, в первую очередь, осуществлять педагогическую коррекцию поведения и эмоционально-волевой сферы своего ребёнка. Именно об этом пойдёт речь в данной статье.

О важности отношений детей и родителей

Психологический климат в доме

Взаимоотношения между супругами

Взаимоотношения между родителями и детьми

Безусловная Любовь к своему ребёнку

Как проявлять свою Любовь к ребёнку

Искажённая Любовь.

Дисциплина

Доверительные отношения с ребёнком

Необходимые условия для того, чтобы по-настоящему любить своих детей

1. Психологический климат в доме.

Все родители согласятся, что в наше время растить детей особенно сложно. Одна из причин: ребенок слишком много времени находится вне семьи под контролем и влиянием школы, сверстников, соседей и т. д. Именно поэтому у многих родителей появляется ощущение, что как бы они ни старались, их усилия слишком ничтожны, чтобы перевесить посторонние влияния на их ребенка. На самом деле все наоборот.

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Работы психологов подтверждают, что практически в каждом случае победа на стороне дома. Влияние родителей оказывается сильнее постороннего влияния. Именно домашняя атмосфера (психологическая и эмоциональная) держит первенство и определяет, насколько счастливым, внутренне защищенным и уравновешенным растет ребенок, как он уживается со взрослыми, сверстниками, детьми других возрастов, насколько уверен в себе и своих способностях подросток, насколько он доброжелателен или равнодушен, как он реагирует на незнакомую ситуацию. Но Дом — не единственное, что определяет, каким вырастет ребенок.

2. Взаимоотношения между супругами. Очень важный аспект в деле воспитания гармоничной личности ребёнка!

Принципиально существенны взаимоотношения между супругами. По важности они перевешивают все другие отношения, в том числе и отношения между родителями и детьми. То, насколько подлинные душевные узы связывают родителей и детей, и то, как ребенок ощущает свое место в мире и свою безопасность, зависит от глубины и искренности отношений, которые сложились между мужем и женой.

Родители для ребёнка являются значимыми людьми, с которых он берёт пример взаимоотношений между супругами, отношений к своему полу, к противоположному полу, к другим людям. Ребёнок учится всему у своих родителей, т.к. не знает, как правильно делать то или иное, как относиться к тому или этому.

Поэтому родителям надлежит быть образцовым мерилом во всём, для своего ребёнка, если они не хотят, чтобы, когда их ребёнок повзрослеет он не «вернул» их негармоничные взаимоотношения и отношения к другим им же самим. «Что посеешь, то и пожнёшь!»

3. Взаимоотношения между родителями и детьми.

Если в основе взаимодействия и взаимоотношений родителей и детей не лежит любовь, все остальное (дисциплина, отношения со сверстниками, успехи в школе) покоится на фальшивых, притворных и эгоистичных принципах. При таких условиях ребёнок вырастает эгоистичным, эгоцентричным, капризными, считающим, что ему все и всё должны и требующим от других (и, в частности, от своих родителей) удовлетворения всех своих прихотей и желаний, но сам не могущий дать другим ничего стоящего.

4. Безусловная Любовь к своему ребёнку.

Любой ребёнок через своё поведение просит своих родителей (воспитателей, учителей) чтобы они его Любили! Любили таким, какой он есть, а не только хорошего. Ибо Любовь есть основа всего. И именно она поможет преодолеть все его (ребёнка) проблемы и достичь любых его целей.

Безусловная любовь означает, что мы любим ребенка, даже если его поведение вызывает у нас отвращение.

Необходимо довериться себе и пытаться приблизиться к прекрасной цели безусловной любви.

При этом необходимо постоянно напоминать себе, что:

а) если я буду стараться как следует выполнять свою роль родителя и любить детей, несмотря на их шалости и проделки, они будут стараться взрослеть и отказываться от своих плохих привычек,

б) если же я люблю их только тогда, когда они послушны и радуют меня своим поведением, и если я выражаю свою любовь к ним только в эти хорошие (увы, редкие!) моменты, они не будут чувствовать, что их всегда и искренне любят. Это, в свою очередь, сделает их неуверенными, нарушит их самооценку, пошатнет веру в себя и действительно, может помешать им развиваться в лучшую сторону, чтобы укрепить самоконтроль и проявить себя более зрелыми.

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Если мы любим их только тогда, когда они выполняют наши требования и соответствуют нашим ожиданиям, они будут чувствовать свою неполноценность. Дети будут считать, что бесполезно стараться, потому что этим родителям (учителям и т. д.) никогда не угодишь. Их будут преследовать неуверенность, тревожность и низкая самооценка. Постоянно будут возникать помехи в эмоциональном и поведенческом развитии.

Своим поведением ребенок показывает нам, в чем он больше нуждается, каковы его эмоциональные потребности. Может ему нужно больше Любви, больше дисциплины, больше признания его как личности, больше понимания.

Если ребёнок себя плохо ведёт, возможно ему не хватает Любви! Но Любовь это не вседозволенность, не потакание слабостям того, кого мы любим. Любовь должна быть строгой и дисциплинирующей! Если мы проявляем к ребёнку Любовь, но не дисциплинируем его с любовью, он может вырасти избалованным. Если же мы к ребёнку проявляем, в основном лишь строгость, а Любовь лишь иногда, то у такого ребёнка может возникнуть протестное поведение, либо подавленность, заниженная самооценка, неуверенность в себе, негативизм и т.п.

Через наше поведение ребенок ощущает нашу любовь к себе: он не только слышит, что мы говорим, но и чувствует, как мы говорим, а главное, что мы делаем. На ребенка наши поступки действуют гораздо сильнее, чем слова!

5. Как проявлять свою Любовь к ребёнку:

а) Контакт глаз – открытый, естественный, доброжелательный взгляд прямо в глаза ребенку существенно важен не только для установления хорошего коммуникационного взаимодействия с ним, но и для удовлетворения его эмоциональных потребностей. Ребенок использует контакт глаз с родителями (и другими людьми!) для эмоциональной подпитки. Чем чаще родители смотрят на ребенка, стараясь выразить ему свою любовь, тем больше он пропитан этой любовью и тем полнее его эмоциональный резервуар.

Оказывается, что внимательнее всего ребенок слушает нас, когда мы смотрим ему прямо в глаза, особенно с Любовью.

Вспомните, как вы смотрели в глаза своему любимому человеку, когда были влюблены. Ваш взгляд говорил сам за себя, без слов!

б) Физический контакт. При каждодневном общении с детьми любящий взгляд родителей и нежное прикосновение совершенно необходимы. Они должны быть естественны, действовать умиротворяюще на ребенка, не быть демонстративными или чрезмерными. Обнимайте своего ребёнка почаще, как минимум – четыре раза в день. Тактильные контакты очень важны! Это помогает выстраивать более доверительные отношения. Обнимайте своего ребёнка за плечи, можете брать легко его за руку или за предплечье. Чем старше ребёнок, тем менее личными и интимными должны быть такие прикосновения.

в) Пристальное внимание. Когда мы уделяем своему ребенку пристальное внимание, это означает, что мы сосредоточиваемся на нем полностью, не отвлекаясь ни на какие мелочи, так, чтобы наш ребенок ни на мгновенье не сомневался в нашей полной, безоговорочной любви к нему. Ребенку необходимо дать почувствовать, что он — единственный в своем роде.

Только пристальное внимание родителей дает ему возможность почувствовать и осознать это. Учтите, что такое знание жизненно важно в развитии самооценки. А это глубоко влияет на способность ребенка взаимодействовать с другими людьми и любить их.

Цель пристального внимания дать почувствовать ребёнку, что в эту минуту он самый главный на свете для своей мамы (папы).

Не получая достаточно пристального внимания, ребенок может начать считать, что самым дорогим для него людям нет до него дела. Отсюда в поведении ребёнка может появиться обидчивость, капризность, замкнутость, делание назло родителям, непослушание и др. «Если ребёнок себя плохо ведёт, возможно, ему не хватает Любви!» - помните?

6. Искажённая Любовь.

Довольно часто родители не знают и/или не умеют проявлять Любовь по отношению к своим детям. Неумение это делать приводит к искажению Любви. Искажений Любви существует довольно много, мы рассмотрим некоторые из них.

Гиперопека. В силу довольно большого спектра внутриличностных конфликтов и неразрешённых психологических проблем у родителя, он проявляет над ребёнком гиперопеку, проявляющуюся в стремлении окружать ребенка повышенным вниманием, защищать даже при отсутствии реальной опасности, постоянно удерживать около себя, «привязывать» детей к своему настроению и чувствам, обязывать их поступать определенным, наиболее безопасным для родителей способом. При этом ребенок избавлен от необходимости разрешения проблемных ситуаций, поскольку решения либо предлагаются ему готовыми, либо достигаются без его участия.

Выделяют гиперопеку потворствующую и доминирующую.

Потворствующая гиперопека представляет собой воспитание по типу «ребенок – кумир». Такой ребёнок вырастает истероидной личностью, стремящийся к успехам и славе, но при малейшей неудаче может оказаться на грани нервного срыва, а порой и суицида. Свобода ребенка при таком типе взаимоотношений мнимая – развивают и поощряют те виды активности ребенка, за которые он получит похвалу от родителя. При потворствующей гиперопеке все потребности ребенка реализуются, но в пределах узкой группы – членов семьи, в то время как в прочих коллективах он испытывает серьезные трудности.

Такой ребёнок вырастает истероидной личностью, стремящийся к успехам и славе, но при малейшей неудаче может оказаться на грани нервного срыва, а порой и суицида. Свобода ребенка при таком типе взаимоотношений мнимая – развивают и поощряют те виды активности ребенка, за которые он получит похвалу от родителя. При потворствующей гиперопеке все потребности ребенка реализуются, но в пределах узкой группы – членов семьи, в то время как в прочих коллективах он испытывает серьезные трудности. Доминирующая гиперопека - стиль воспитания, при котором у ребенка, подавляют собственную волю. Такой ребёнок вырастает инфантильным, ни к чему не приспособленным и не способным, боязливым, неуверенным в себе, не социализированным.

Гипоопека. Противоположность гиперопеке. Почти полное отсутствие контроля со стороны родителей. Ребенок предоставлен самому себе, родители не интересуются им. Он ощущает себя ненужным, лишним, нелюбимым. Такие дети часто рано взрослеют и с малолетства вынуждены сами думать о себе, завидуя всем детям, о которых заботятся родители. Такая форма воспитания способствует появлению у ребенка чувства собственной неполноценности, тревожной мнительности, ощущения вины, аутоагрессии и т.д. В подростковом возрасте такие дети более подвержены риску попасть в неблагоприятную среду общения, где они будут искать того, кто позаботится о них и избавит их от груза непосильных забот.

Противоречивое воспитание. Возникает в семьях, где нет согласованности и последовательности в подходах воспитания. Часто, ребенок, оказываясь между особенностями личности отца, матери, бабушки и т.д., через достаточно короткий промежуток времени вполне четко определяется с кем и как себя надо повести, чтобы достичь нужного разрешения или избежать наказания за свой проступок, быстро учится манипулировать и сталкивать интересы взрослых, чтобы остаться при своем интересе. Проблема, которая порождает такой тип воспитания, состоит в том, что такой личности будет очень сложно устанавливать доверительные и близкие отношения. Из-за собственного противоречивого характера, подростку будет очень трудно понять, чего он хочет и получить это прямым и доступным способом. Привычка постоянно изворачиваться, искать сложные обходные пути часто приводит к развитию невроза и выраженной психологической зависимости.

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Перестановка ролей. Перестановки роли зависимости, когда родители обращаются к маленьким детям за помощью, защитой и эмоциональной поддержкой. Эти родители ожидают и требуют слишком многого от своих маленьких детей. Эти требования не только завышены, но и преждевременны, явно выходят за пределы способностей ребенка.

Перестановка ролей — одна из причин жестокого обращения с детьми. Такой родитель считает, что он имеет право на то, чтобы его утешал и эмоционально поддерживал его собственный ребенок. Когда ребенку не удается удовлетворить его эмоциональный голод, родитель считает себя вправе наказать его.

7. Дисциплина

Любовь должна быть строгой и дисциплинирующей. Но, к сожалению, родители обычно неправильно понимают:

1) взаимосвязь между любовью и дисциплиной;

2) значение дисциплины.

Обычно в представлении воспитателей и родителей любовь отделена от дисциплины, как будто это два совершенно независимых явления. Не удивительно, что у родителей происходит путаница и осложнения при попытках контролировать поведение ребенка. Родители, смешивающие такие вещи, обычно считают, что дисциплина означает наказание.

Любовь и дисциплину нельзя разделить. Любовь обязательно должна иметь вектор. Любовь без дисциплины – вседозволенность! Но в паре Любовь-дисциплина, Любовь должна стоять на первом месте! Наказание же, одно из составляющих дисциплины и далеко не самое главное и важное.

Первое, что родители должны осознать, чтобы приучить ребенка к дисциплине, это дать ему почувствовать, что его любят — вот главная и наиболее важная часть хорошей дисциплины.

Ребёнку обязательно нужно объяснять, почему необходимо делать именно так и вот так, и не делать так и вот так. Объяснения всегда должны быть конструктивными, объективными, а не просто «потому что я так сказал(а)!». И если вы учите этому своего ребёнка, то будьте ему примером в этом, делайте это вместе с ним!

Дисциплины неизмеримо легче добиться, когда ребенок чувствует, что его искрение и глубоко любя принимают таким, какой он есть. Если нет сильной, здоровой, основанной на искренней любви и привязанности связи с родителями, ребенок реагирует на диктат родителей с гневом, враждебностью, негодованием, обидой. Он рассматривает каждую просьбу (или требование) как навязанную ему повинность и активно учится сопротивляться или же научается рассматривать любую просьбу родителей с отвращением, все делать назло, прямо наоборот тому, что от него ожидают и требуют.

Еще один важный аспект в правильном воспитании ребёнка: умение внимательно и сосредоточенно слушать ребенка. Пожалуйста, научитесь этому искусству, и это воздастся вам сторицей. Для ребёнка очень важно знать и видеть, что его слушают и понимают. Ребёнок всегда ищет понимания у своих родителей. Плохое поведение ребенка нельзя прощать, но если на него реагировать неправильно, т. Е. слишком резко или слишком мягко, то родителей и детей ждут в будущем неприятности и осложнения. Да, мы должны препятствовать плохому поведению наших детей. Мы не должны мириться с дурными поступками. Но, прежде чем наказывать ребёнка – выслушайте его. Возможно, что из-за того, что вы что-то важное упустили из виду, в потребностях вашего ребёнка он начал вести себя так, как вам не нравится. Выясните его потребности и спросите себя, всё ли вы сделали для того, чтобы ребёнок вёл себя правильно и гармонично. Всегда пытайтесь поставить себя на его место.

К наказанию надо прибегать только как к последнему средству, крайней мере. Куда как лучше справляться с плохим поведением положительными средствами, особенно при помощи искренней Любви, чем наказывать ребенка, особенно применять физические наказания.

8. Доверительные отношения с ребёнком.

Если вы хотите добиться доверительных отношений с ребёнком – будьте с ним искренни! Искренность здесь должна быть как по отношению к нему, так и по отношению к себе. Что это значит?

Искренность к ребёнку. Это значит, что вы действительно искренне, а не формально, должны интересоваться его делами, проблемами, увлечениями, симпатиями и антипатиями, кумирами – в жизни, в мультфильмах, фильмах, сказках. Интересоваться его школьными делами, проблемами, дружбой, причинами, почему ему (ребёнку) нравится один предмет (и/или преподаватель) и не нравится другой. Проявляйте искренний интерес ко всем сторонам и аспектам его жизни! Даже если вы наказываете своего ребёнка, объясните, за что вы это делаете. Скажите ему, какие эмоции вызвал у вас тот или иной его поступок или поведение. Но, не в коем случае не упрекайте его за это, не осуждайте! Осуждать можно только поступки, но не человека!

Искренность к себе. Допустим, вас раздражает поведение вашего ребёнка и вы готовы его наказать или отругать. Спросите себя, действительно ли вас раздражает именно его поведение или просто у вас напряжёнка на работе, вас что-то разочаровало, получили неприятную весть, поругались с членом семьи, плохо выспались, просто плохое настроение и вы проецируете это на своего ребёнка. Будьте честны в такие моменты перед самими собой. Примеров здесь может быть много, придумайте сами.

Если вы будете проявлять больше искренности в общении с вашими детьми, поверьте, они ответят вам тем же.

Так же будьте с ними откровенны. Если вы раздосадованы поведением своего чада, скажите ему об этом, только без упрёков и обвинений, скажите, какие чувства вызывает у вас его капризы, непослушание и т.п. Пусть он увидит, что этим он причиняет вам неприятности и разочарования. Но, естественно вы можете делиться с ним и хорошим настроением.

Вообще, станьте лучшим другом своему ребёнку. Рассказывайте ему о каких-то своих секретах, страхах, тревогах, мечтах, планах на будущее и т.д. В общем, ведите себя как с лучшим другом. Это, конечно не значит, что ребёнка надо нагружать своими взрослыми проблемами, вы можете говорить обо всём этом, не углубляясь в детали.

Ваша откровенность по отношению к ребёнку вызовет к вам ответную откровенность с его стороны и это поможет выстроить более доверительные, близкие и дружеские отношения. Старайтесь больше общаться по дружески. Пусть ребёнок привыкнет изливать вам свою душу. Благодаря этому вы больше узнаете о нём и поймёте, в чём и как ему можно и нужно помочь, где, куда и как его направить. Вы научитесь понимать, где и когда можно помочь делом, наставлением, советом, тем самым приучая ребёнка к самостоятельности. Больше времени проводите вместе, играйте, гуляйте, посещайте выставки, концерты, музеи, киноцентры, бывайте на природе и т.д. Если вы будете стараться находить для этого время, даже в ущерб каким-то своим делам, вы всё равно от этого только выиграйте!

P.S. При рождении ребёнка, к сожалению, к нему не прикладывается инструкция по воспитанию. Воспитание действительно серьёзнейшая и важная задача, но если мы всегда будем помнить, что это может нам помочь и в нашем совершенствовании, нам будет гораздо проще справиться с этим служением. Воспитание ребёнка – это процесс самосовершенствования!опубликовано econet.ru.

Список источников:

1. Коэн Э. "Безусловные родители"

2. Кэмпбелл Р. "Как по-настоящему любить своего ребёнка"

Автор Игорь Астафьев

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