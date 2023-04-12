Синдром спасителя: Что скрывает навязчивое желание помочь ближнему, если вас об этом никто не просит

Есть люди, которые испытывают настойчивую потребность приходить на помощь, выручать ближних. Они в любое время дня и ночи примчатся к знакомому, коллеге, родственнику, чтобы подставить свое плечо. Но бывает так, что о помощи никто не просит.

Откуда берется навязчивое стремление помогать кому-то, если нас об этом не просили? Признаки синдрома спасителя могут быть не заметными со стороны даже для тех, кого нежданно-негаданно одарили заботой. Спасители в различных ситуациях помогают сотрудникам, родственникам, знакомым. Они видят в этом свое предназначение, в реальности скрывая за альтруизмом эгоизм и невротические проявления.

Синдром спасителя: как добрые намерения скрывают эмоциональные недостатки

Термин «спаситель» возник в психологии, когда доктор С. Карпман, описал модель социального и психологического взаимодействия, известную как «треугольник Карпмана». Ученый выделил 3 основные роли, которые люди играют в различных ситуациях: жертва, преследователь и спаситель. Каков мотив спасителя? Он стремится держать жертву в ее зависимости от себя.

Забота переходит в созависимость

Необходимость помогать окружающим возникает, когда личность может реализоваться только в опеке других. Спаситель приходит на помощь (даже к тем, кому это совсем не нужно) в ущерб себе. Он осознанно принимает созависимые отношения, будучи уверенным, что не заслуживает любви, но говоря себе, что должен избавить партнера от проблем. За навязчивой услужливостью прячется нарциссический намек, когда есть потребность поднять самооценку. «Спаситель» растет в собственных глазах – «вот я какой самоотверженный/чуткий/добрый.

Как ведет себя «спасаемый»? Он не предлагает взамен никакой компенсации, что вызывает у благодетеля разочарование. «Я для него – все, он для меня – ничего…»

На старте отношений спаситель вроде удовлетворен собственной самоотверженностью, но через время он ощущает опустошение и бессилие. Это негативно сказывается и на самооценке.

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Причина – травмы детства

Потребность выручать и помогать всем говорит об эмоциональном и психологическом дисбалансе, который развился из-за воспитания и привитых ценностей. Спаситель стремится заслужить одобрение, похвалу, быть «хорошим мальчиком». А для этого он должен быть услужливым и отзывчивым.

Указанный дисбаланс присутствует и в зрелые годы, не позволяя сформировать адекватную самооценку.

Как исцелиться от синдрома спасителя

Есть когнитивные подходы, которые позволят скорректировать проявления синдрома спасителя. В основе этих методик – фокус на самоуважение и любовь к себе. Важно переключить внимание на собственное благополучие, вспомнить о своих потребностях и интересах. И, конечно, важно укрепиться во мнении, что вас будут любить просто так, а не за помощь и услуги.опубликовано econet

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