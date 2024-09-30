Нарушение закона баланса приводит к остановке развития. Оно может проявляться как отказ от обмена, когда партнеры закрываются друг от друга, чтобы чувствовать невиновность и независимость друг от друга. Но развитие может быть только через преодоление границы, как правило, оно сопряжено с чувством вины и страхом потери принадлежности к своей системе.

Первый порядок или закон сформулированный Б. Хеллингером - Закон принадлежности. Он гласит: "Любой, кто вошёл в систему имеет право на принадлежность".

Системные порядки Б. Хеллингера

Если мы говорим о семейной системе, то ей имеют право принадлежать помимо кровных родственников также бывшие партнёры, нерожденные дети, те кто сделал что-то значимое для семьи, например, в войну не дал умереть, или сделал что-то плохое, как-либо навредил системе, например убил кого-то из членов семейной системы или настучал во время раскулачивания.

Задача любой системы - выживание и развитие. Система всегда стремится к целостности. Целое всегда больше чем отдельные элементы. Чем более целостная система, тем выше шансы на выживание. И это контролируется инстинктами.

Если мы посмотрим на каплю воды, то она всегда стремится к целостности за счёт поверхностного натяжения воды. Она всегда стремится к идеальной форме шара, т.к. шар при равной поверхности имеет максимальный объем.

В этом объеме семейной системы существует различный опыт. Опыт жизни, опыт чувств. Чем более он разнообразен, тем больше шансов на выживание. Если в системе есть какие-либо чувства и они приняты, то в будущем, система столкнувшись с ними сможет их проработать и принять гораздо быстрее, если этих чувств никогда не было или они не приняты.

Чувства могут быть исключены точно так же как и люди. И все чувства и весь опыт в семейной системе это как некоторая прививка. Это как навыки для отдельного человека. Чем их больше, тем более востребован человек.

Что происходит, когда какие-либо чувства не приняты в системе? Они вытесняются на периферию, как можно дальше от ядра системы. И поэтому те, кто на периферии, т.е. самые младшие члены семьи вынуждены их чувствовать. Они несут их на себе, поддерживая целостность системы. Иногда члены семейной системы уходят из жизни вместе с этим тяжёлым, чтобы система могла существовать, например неродившиеся дети.

Давая право на принадлежность исключенным чувствам и членам семейной системы мы делаем свою систему более жизнеспособной, более ресурсной, более стабильной.

Развитие системы может происходить только при выходе за границы системы, только-только там можно получить новый опыт. И это почти всегда связано со страхом, с виной, с ощущением потери принадлежности. Но на самом деле это не потеря принадлежности, это просто расширение возможностей, а оно возможно только на периферии, а именно там бывает много исключенного. Именно поэтому, например, решая открыть бизнес можно испытывать много самых разных чувств, барьеров и т.д. Но только преодолев барьеры можно привнести новое в свою жизнь.

Семейная система находится внутри нас. Это наш мозг и законы его работы: принцип доминанты, динамические стереотипы и отношение знак-значение.

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Второй порядок или закон сформулированный Б. Хеллингером - Закон иерархии. Он гласит: "Тот, кто вошёл в систему раньше имеет преимущество перед тем кто вошел позже".

Это значит, что те, кто вошел в систему раньше находятся ближе к ядру системы, те кто вошел позже, находятся ближе всего к периферии. Старшие могут вмешиваться в дела младших, младшие не должны вмешиваться в дела старших. При этом могут- это не значит что должны. А не должны - это не значит, что не вмешиваются.

На практике этот закон нарушается очень часто и несет в себе самые серьезные последствия.

Как нарушается закон иерархии?

Например, когда ребенок считает, что он лучше знает как надо жить его родителям, пытается доказать им, что они не правы и должны жить по-другому. Это приводит к расшатыванию системы и уменьшению её жизнеспособности. Поскольку не происходит развития и выхода за границы.

Давайте разберемся, почему этот закон работает именно так.

Система создается для выживания. У каждой системы свои стратегии выживания, совокупность которых формирует ядро системы. Ядро системы это еще и те люди, которые систему образуют. Чем ближе к центру ядра системы тем более устойчивое там состояние. При этом, все то что исключается, то выносится на периферию, чтобы система оставалась устойчивой и могла выполнять свои задачи. В этом плане у младших, т.е. тех, кто на периферии находится интересное положение. На них ложится тяжесть исключенного и одновременно дается возможность это исключенное включить, тем самым расширить границы системы.

Например, поколение внуков может нести чувства из поколения праотцов. Иногда в расстановке хочется вернуть чувства назад в прошлые поколения. Но вернуть их невозможно, эти чувства, хоть они и являются перенятыми из системы уже принадлежат внукам.

В этом смысле нельзя из периферии просто так прийти в ядро системы и навести там свои порядки, можно лишь с периферии посмотреть внутрь системы с большим уважением и благодарностью и при этом сделать шаг в сторону расширения системы оставив эти чувства за собой. Тогда получается, что чувства находятся в системе, они приняты и становятся ближе к ядру системы не за счет того, что их принесли туда из периферии, а за счет того, что границы системы расширились. Только так система может получить развитие.

Расширить границы системы можно с помощью метода системной расстановки. На время расстановки терапевт и клиент образуют новую систему - терапевтическую. Новая система имеет определенное преимущество перед старой в том смысле, что она имеет возможность расширить границы старой. При этом терапевт занимает позицию младшего, т.е. самую крайнюю точку периферии, тогда он имеет возможность почувствовать исключенное и применяя свои профессиональные инструменты включить его, тем самым сделав систему больше. Для этого следует признать, что все что было в системе важно для её выживания и развития. Тем самым соблюдается закон иерархии.

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Третий порядок или закон сформулированный Б. Хеллингером - Закон баланса. Этот закон говорит о процессе уравновешивания в отношениях. Если один человек сделал что-то хорошее, то другой чувствует вину и делает чуть-чуть больше хорошего для первого. Первый тоже чувствует вину и делает еще чуть больше хорошего для второго. Таким образом отношения развиваются. Идет обмен добром.

Но если один человек сделал что-то плохое другому, это тоже требует уравновешивания. И чтобы уравновесить нужно в ответ сделать тоже что-то плохое, но чуть менее плохое, чем было сделано. Тогда обмен злом может быть завершен.

Когда встречаются два человека, то на самом деле встречаются две системы. И между двумя людьми может быть образована новая система. Оба начинают вкладывать в систему, и для её равновесия следует вкладывать каждому так, чтобы в паре субъективно это воспринималось как равноценное и равнозначное.

При этом следует учитывать, что новая система связана с прежними. Новая образована при соприкосновении периферий двух прежних систем партнеров. Именно там больше всего исключенного. Системы подбираются так, чтобы обе системы в результате слияния стали более полные и более целостные. Соединяет две системы ребенок, рожденный в паре. Он становится тем, кто на самом краю уже двух систем. Он получает от двух систем, которая едина для него. И ребенок может почувствовать все то исключенное, что есть в двух системах. Это дает развитие.

Нарушение закона баланса приводит к остановке развития. Оно может проявляться как отказ от обмена, когда партнеры закрываются друг от друга, чтобы чувствовать невиновность и независимость друг от друга. Но развитие может быть только через преодоление границы, как правило, оно сопряжено с чувством вины и страхом потери принадлежности к своей системе. Тогда общение между партнерами можно представить как два мыльных пузыря, которые соединились на границе, но не стали единым целым.

Находясь в отношениях партнера делают важную работу друг для друга. Они прикрывают травмы друг друга, в т.ч. системные. Они делают исключенное включенным. Например, дают друг другу ощущение нужности и стабильности или любви. Например, чего-то того, что не было получено от родителей. Поэтому разрыв отношений настолько болезненный, потому что пластырь отклеивается и обнажает рану. Её больше не кому прикрывать. Постепенно человек адаптируется, рана затягивается. Человек постепенно становится готовым к новым отношениям, которые открывают новые пласты исключенного и возможность сделать его включенным.

Другое нарушение закона баланса - это попытка требовать от партнера словно он является родителем. Или быть недовольным партнером и пытаться его исправить, перевоспитать, переделать, сделать удобным.

Еще одно нарушение - это давать слишком много, чтобы не чувствовать себя должным, т.е. виновным. Это своего рода попытка сделать партнера зависимым.

Такие порядки в отношениях между равными партнерами.

Если мы говорим о неравных отношения, т.е. например детско родительских, то там порядок другой: дети только берут и родители только дают. И никак иначе. Дети не могут сделать для родителей что-то равноценное, не могут вернуть жизнь, полученную от родителей назад. Этого не произойдет, даже если ребенок умрет. Уравновесить это можно благодарностью за жизнь и тем, что дети могут передать жизнь дальше своим детям. Тогда баланс будет восстановлен и система получит дальнейшее развитие.опубликовано econet

Автор Фёдор Ерохин

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