Сказать себе – здравствуй, а партнеру - прощай!

Иногда, устав от изматывающих, ни к чему не приводящих отношений, вы наконец решаетесь. Сказать себе - здравствуй, а своему партнеру - прощай.

Большая сила заключена в правде. Прислушайтесь к себе - вы правильно оцениваете ситуацию. Что-то внутри давно сообщает, что вы знаете правду, даже если логика всячески сопротивляется пониманию проблемы. Поэтому, постарайтесь почувствовать, что скажет ваше тело. Оно тоже знает истину и расскажет ее, если вы не будете перебивать его сигналы потоком беспокойных мыслей.

Расставаться всегда тяжело...

В этом заложен глубокий смысл и исцеление - говорить правду себе и другим. По старайтесь наполнять свои слова и действия любовью, отбросьте страх, неуверенность, злость и обиду. Если боитесь назвать вещи своими именами, пока помолчите. Задайте себе вопрос - что именно нужно сказать и сделать, чтобы это пошло на пользу всем, кто вовлечен в круг событий.

Скоро вы с удивлением видите, как наступившие изменения улучшают вашу жизнь. Но во время перемен может показаться, что вы потеряли способность контролировать себя, отношения с бывшим партнером. Важно знать, вы находитесь в безопасности, если приняли твердое решение не отступать, никого не обвинять и действовать, согласно тому новому знанию, которое открылось вам.

Приготовьтесь - пережить придется многое. Но изменения - это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Расставание с прошлым может вызвать растерянность, панику, страх перед будущим. Но скоро появятся новые друзья, увлечения, ресурсные занятия. Не бойтесь, одиночество вам не грозит, потому что есть близкие люди, которые любят вас и желают вам самого лучшего. Возможно, стоит рассказать им о своих чувствах, поделиться мечтами.

Изменения всегда своевременны, они помогают освободиться от того, из чего вы выросли. Вы попрощаетесь с прошлым, но будете хранить в своем сердце любовь к нему, учтете его полезные уроки. Не сразу, но вы поймете, что это сокровища, и пронесете их через всю жизнь. Поприветствуйте людей, места и события, которые наполнят вскоре в вашу жизнь. Скажите себе, что вам нечего бояться будущего: оно будет счастливым, ярким и наполненным новым смыслом.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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