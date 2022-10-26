Скрытые признаки нелюбви к себе, которые мешают вам жить на полную

Считается, что нелюбовь к себе легко заметить по манере разговора, по тому, как человек держится, даже по походке. Но часто бывает, что нерешительные и скромные люди полностью принимают себя, со всеми недостатками. А яркие, харизматичные личности – полны к себе скрытой ненависти. Как же понять, какие признаки говорят о нелюбви к себе?

Успешность человека еще не является показателем любви. Многие строят карьеру, чтобы избавиться от ощущения, что ты — неудачник. Только скрытое чувство собственной никчемности все равно останется, потому что это следствие, а борьбу надо начинать с причины — скрытой неприязни.

5 признаков нелюбви к себе

Любовь к себе или самопринятие – это эмоциональное первичное состояние, а внешние признаки будут вторичны. Поэтому, чаще всего, такие советы, как: порадовать себя новым платьем или сделать массаж, не окажут ощутимого эффекта. Работать надо над принятием себя. Это чувство выражается в мелочах, часто незаметных для нас самих.

1. Покупка дешевого ширпотреба

Те, кто хорошо к себе относятся, не экономят. Это не говорит об их мотовстве или не бережливости, просто они хорошо знают, что хорошая вещь дешевой не бывает, поэтому и не поддаются на наживку в виде сниженных цен. Инвестиции в качественные вещи и предметы техники, повышающие комфорт, уровень жизни и настроение – это важная часть их расходов.

Уровень достатка здесь не играет никакой роли. В конечном итоге, тот, кто пытается сэкономить, переплачивает вдвойне — некачественные дешевые вещи быстро теряют внешний вид или ломаются. Получается замкнутый круг. И речь не идет о нехватке денег — у такого человека работает убежденность, что он не достоен красивой, качественной вещи. Если выбор всегда идет в пользу какого-то приобретения только потому, что «недорого стоит», то надо остановиться и понять, насколько вы себя оцениваете.

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2. Постоянное переедание

Еда для таких людей – самая важная потребность. Причем голод здесь не имеет никакого значения. Это проявляется в любых ситуациях: дружеском ужине, съедании остатков пищи за ребенком, практически непрерывном жевании перед телевизором. Чтобы поднять себе настроение – достаточно съесть пару бутербродиков или пирожных, запить их чем-нибудь сладеньким. Психологи считают, что причина такого отношения – пренебрежение своими действительными интересами.

Человек, который себя уважает – ценит ум и тело, разумно подходит к своим потребностям. Поэтому, он не станет вредить своему организму, бездумно потребляя вредную пищу в огромных количествах. Речь сейчас не идет о лишнем кусочке тортика на дне рождения. Всем нам случается иногда переедать. Но постоянное желание пожевать что-нибудь вкусненькое без голода или стремление оставить свою тарелку всегда чистой говорит о том, что еда стоит впереди всех остальных потребностей. Следует остановиться и проанализировать, как это проявится в других областях.

3. Крайнее место

Есть личности, которые отлично себя чувствуют в первых рядах – это касается и трудовой деятельности, и отдыха. А есть те, кто вечно на «задворках жизни». Они постоянно садятся подальше, стремятся избегать всяческого внимания, не любят говорить о себе. Чаще, они даже не осознают причину подобных действий. А она заключается в том, что такие люди внутри уверены, что недостойны большего.

Если они, придя на лекцию, и сядут в первых рядах, то это будет только для того, чтобы лучше видеть или слышать. Но чаще, сразу направляются на последние места. А если завяжется дискуссия, то будут упорно молчать, даже, если не согласны: чье-то мнение для них в приоритете. Это не значит, что «надо бежать впереди паровоза» и стремиться, во всем быть только первым. Но стоит задуматься, если появилась привычка сидеть в последнем ряду.

4. Потакание своим слабостям

Частый совет человеку с заниженной самооценкой – побаловать себя. Считается, что вера в себя возрастет, если не сдерживать свои желания. Но так ли это на самом деле? Что получится, если маленький ребенок останется наедине с десятью порциями мороженого, или взрослый разрешит себе потакать всем вредным привычкам?

Настоящая любовь заключается в заботе. Если человек действительно себя любит, он не станет рисковать своим здоровьем и благополучием, ради сиюминутных прихотей, способных навредить или совершенно разрушить жизнь. Тот, кто о себе проявляет заботу, сознательно выбирает, чем заполнит жизнь. Любящий человек свободен от всего, что способно принести вред.

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5. Жизнь по жестким правилам

Поговорим о перекосе в другую сторону, когда жесткое следование установленным самому себе правилам, переходит все разумные границы. Такой человек, решив заняться здоровьем, будет с калькулятором высчитывать каждую лишнюю калорию, въедливо рассказывать окружающим, какую вредную пищу они употребляют и изводить родных за каждый лишний кусок.

Здесь нужно остановиться и подумать, что на самом деле им руководит: забота о себе или болезненная потребность стать хорошим, соответствуя надуманным требованиям. Если правила ценятся выше, чем забота, это значит, что требования любят намного сильнее. Настоящая любовь разумно придерживается «золотой середины», исходя из своей пользы.

Все скрытые признаки нелюбви к себе имеют общую особенность: если некто или нечто ставится выше своих истинных потребностей, значит любви к себе явно недостаточно. Иногда требуется храбрость, честность и самодисциплина, чтобы разрешить по-настоящему любить себя, но полученный успех того стоит.

Перемены к лучшему обязательно увидят окружающие, больше станут ценить, уважать. Желания начнут осуществляться, и тогда в жизнь придет то, о чем раньше даже не позволяли себе мечтать.опубликовано econet.ru

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