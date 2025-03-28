Скрытый смысл оценки. Почему она так токсична?

Токсичность оценки заключается именно в том, что в нее вложены ожидания, разочарования, осуждение, гнев, и все это остается не просто скрытым. Вся ответственность за внутренний процесс одного человека перекладывается на другого.
Слова – это не просто слова. Если в них вложен дополнительный смысл, они становятся заряженными этим смыслом. И если в слова вложен страх, или гнев, или осуждение, этот вклад невозможно не почувствовать. Такие слова могут быть похожи на гранату, которая взрывается прямо в руках, и которая разрушает, разрывает на части.
Мы часто не придаем значение оценке и суждениям, потому что мы к ним привыкли. Но привычное – не значит, здоровое и пригодное для жизни.
…Одна женщина-психолог в своем блоге написала о болезненных отношениях с матерью.
Тут же в комментарии другая женщина написала «Не понимаю, как с такой травмой можно работать психологом». Конец истории.
Что вы чувствуете, когда читаете этот комментарий и историю в целом? Осуждаете ли вы психолога, как эта комментатор? Или сочувствуете ей?
Это скрытое осуждение. Давайте восстановим скрытую часть послания.
[Мне невыносимо читать о ваших отношениях с матерью. Я хочу верить в то, что психологи – идеальные люди, и со всеми проблемами справляются. Мне необходимы идеальные люди, потому что моя опора находится вовне. Я не могу опираться на себя, мне нужны идеалы, которые меня поддержат. Вы разрушаете мои идеалы, мне дико страшно, и я на вас за это злюсь и осуждаю вас]
Какое отношение к этому внутреннему процессу имеет женщина-психолог, рискнувшая поделиться на своей странице?
Она стала экраном для проекций. Она рисковала, раскрывая свою уязвимость. Наиболее расщепленные и напуганные обязательно кинут свой камень.
Что могло бы быть, осознай комментатор свой страх? Скорее, всего, это прозвучало бы внутри нее так:
«Я не могу видеть подобные откровения, что-то меня сильно тревожит… Возможно, избыточная, с моей точки зрения, откровенность. Почему меня пугает чужая откровенность? Кто угодно, но только не психолог… Почему? Видимо, я жду от психологов примера того, как можно быть целым и устойчивым. И я очень злюсь, когда они лишают меня этой опоры»
Токсичность оценки заключается именно в том, что в нее вложены ожидания, разочарования, осуждение, гнев, и все это остается не просто скрытым.
Вся ответственность за внутренний процесс одного человека перекладывается на другого.
И все это происходит почти легально, потому что это привычно, и считается чуть ли не нормой. А обозначение границ в таких случаях трактуется как обида на «справедливую критику» и зачастую тоже осуждается.опубликовано econet
Вероника Хлебова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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