Сложные отношения с мамой

Мы живем и накапливаем обиды. Объектом наших негативных переживаний может стать мама. Да, она совершала ошибки, проявляла слабость, раздражалась, невольно нас обижала. С самого детства мы можем тянуть груз обид на мать, а ведь она подарила нам жизнь.

Да, уважаемые друзья, тема эта для многих непростая. Я бы даже сказала, для очень многих. И, конечно, у каждого тут свои особые особенности. Извините за тавтологию. Поэтому претендовать на "объять необъятное" я, разумеется, не буду. А рассмотрю, может быть, одну из граней этих непростых отношений.

Мама дала нам жизнь

Конечно, мама это самый первый и самый главный человек в жизни любого. Это нужно просто принять как данность. Осознанно признать и всё! Ведь то, что ребёнок родился и пришёл в этот мир, означает, что его родили.

Значит, кто-то его родил? Сделал это? Кто этот человек, через кого ребёнок пришёл в этот мир?

МАМА.

Понятное дело, все мамы - разные. Потому что вообще все люди - разные. Какая бы она ни была, а в жизнь - привела! И это во всех смыслах медицинский факт. Как бы отношения потом ни складывались.

Ребёнок зависит от взрослого по определению. Полностью. Без любящего его взрослого ребёнок просто физически не выживет. А любовь ведь очень разная.

А что значит, что ребёнок зависит от мамы? Это значит, что она для него - весь мир. И смотрит ребёнок на маму снизу вверх. Всегда.

Отношения мамы и ребёнка это то, что задаёт жизненные ценности ребёнка. Ребёнка, который потом становится взрослым. И не очень-то эти жизненные ценности, скажем прямо, подвержены трансформации. Хоть осознаём мы это, хоть нет.

И речь идёт даже не столько о том, какие сознательные ценности транслирует мама ребёнку. Сколько о том эмоциональном взаимодействии и той эмоциональной атмосфере, которое пронизывает жизнь ребёнка при мамином участии.

Тут может быть как много теплоты, любви и поддержки, так и грусти, обиды и разочарования. По-всякому бывает. Причём это не только с момента рождения, но, возможно, и раньше. Как относилась мама к беременности, хотела ли она этого ребёнка, какие отношения у неё были с окружающими, получала ли она поддержку от них в этот непростой период и так далее.

Ну вот, к примеру, мама не хотела ребёнка и собиралась сделать аборт, но врач её отговорила. А впоследствии мама рассказывает об этом ребёнку. Влияет ли это на отношение ребёнка к себе, к жизни? Разумеется, влияет.

Как? И нет тут однозначного ответа.

Да и факторов других неисчислимое множество. И все они, сложным образом переплетаясь между собой, влияют.

В общем, как вы понимаете, дорогие друзья, отношения мамы и ребёнка (а потом и мамы и уже взрослого ребёнка) состоят из стольких мельчайших нюансов, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать.:)

Очень картина замысловатая получается.

И если не вдаваться в этот неподъёмный анализ, то что можно сказать? Что нужда ребёнка в маме изначально ставит его в такую позицию, что ребёнок всегда зависит от мамы, всегда ждёт от неё любви.

И всегда смотрит на маму снизу вверх. Это, так сказать, исходная позиция.

А что происходит потом? Когда ребёнок подрастает, взрослеет? Он потихоньку начинает понимать, что его ожидания от мамы в полной мере не оправдываются и не могут оправдаться. То есть что-то оправдывается, что-то - нет. У кого как. Тут ведь нет одинаковых ситуаций.

Мы никогда не знаем всех подробностей отношений других людей. А видим лишь то, что нам видно. А это далеко не всё! А по мере того, как мы становимся взрослыми, нам постепенно, по идее, надо бы менять исходную позицию "смотрим снизу вверх" на позицию "смотрим друг на друга на одном уровне".

То есть и один и другой - взрослые. Ну, это логично так. Правда? А как происходит на самом деле? Ведь детские установки они самые, что называется, кондовые! Держатся крепко. Как заложено, что "снизу вверх", так оно часто и идёт - снизу вверх. Оно глубоко сидит в подкорке.

Начать воспринимать маму не как сверхчеловека, а как самого обычного человека со всеми его неидеальностями, между прочим, не так-то просто! То есть умом-то мы понимаем, что мы уже взрослые. Что мама неидеальная.

Но то - умом! А внутреннее раздражение от того, что мы недополучили чего-то важного для себя или, наоборот, получили совсем не то, что надо, так из детства внутри и сидит!

И тут важно, я думаю, принять тот факт, что и НЕ получим! По той простой причине, что невозможно получить от другого человека то, чего у него нет!

Вот признать ту истину, что мама - это обычная неидеальная женщина, у которой, как и у всех людей, полно всяких собственных заморочек (которые, может быть, её и не украшают) это становится... ну, дорогие читатели, как бы это повыразительнее сказать ... таким прорывом в понимании собственной реальности!! Не переоценить!

Вот просто принять тот факт, что мама и взрослый уже ребёнок это два взрослых человека на равных. Оба взрослые. И просто принять тот факт, что всё, что она могла, она сделала. Вот как могла. Неидеально. Идеально не бывает ни у кого. Но ведь зато родила! И дала нам начало!

А уж как мы этот свой путь идём, это уже зависит от нас. И как мы строим свои отношения с мамой в позиции "взрослый - взрослый". На одном уровне. А не когда один на другого смотрит снизу вверх. От нас зависит.

В общем, мои уважаемые читатели, чуть-чуть только и прикоснулась, а так-то тут ещё разбирать, разбирать и разбираться.опубликовано econet

Автор Галина Балахонская

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