Сложный выбор. Я выбираю СЕБЯ!

Выбирая себя, мы делаем наилучший выбор из всех возможных. Жаль, что не сразу это видно!

В споре, когда собеседнику ничего невозможно доказать, я замолкаю. Я выбираю себя!

Когда обстоятельства сильнее меня, я отступаю. Я выбираю себя!

Если есть малюсенький шанс повлиять на ситуацию, я это сделаю. Я выбираю себя!

Правильно выбирать СЕБЯ

Меня вдруг покинули силы? Восстановлю их. Выбираю себя!

Можно нарушить правила, когда об этом никто не узнает? Я этого не делаю. Я выбираю себя!

Непорядочный поступок? Но сплошная выгода для тебя? Нет. Не стану. Я выбираю себя!

Взять в долг и не вернуть? Не возьму. Или верну. Я выбираю себя!

Не хочется что-то делать. Не сделаю. Я выбираю себя!

Не хочется делать, но нужно. Я сделаю. Я выбираю себя!

Тебе нужна моя помощь, а я ничем помочь не могу? Я сделаю, что смогу. Я выбираю тебя, выбрав себя!

Выбирая себя, мы делаем наилучший выбор из всех возможных. Жаль, что не сразу это видно!

Удачного Вам выбора, мои золотые друзья!опубликовано econet

Автор Елена Клименкова

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru. Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet