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Сначала позаботьтесь о себе

Источник: b17.ru 20 июня 2024 6460
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Вкладываться необходимо в себя - в знания, в свои таланты, личность. Лишь наполненный человек может чем-то поделиться, лишь уверенный в себе будет замечен. Жертвенность всегда деструктивна. Сначала важно позаботиться о себе. Даже если ваша самоцель - помогать другим.

Сначала позаботьтесь о себе

Фильмы советских лет призывали жить для других, помогать миллионам соотечественников и без сожаления погибать на благо родины. С этой установкой выросло несколько поколений мужчин и женщин, они уверены: «жертвенность — это способ быть достойным». Почему такой героизм не работает в обычной жизни, рассказывает психолог Виктория Кейлин.

Почему не надо быть жертвенным

Сначала позаботьтесь о себе

Жизнь не кино, и героизм и патриотизм работают в ней иначе. Регулярно принося себя в жертву окружающим, игнорируя собственные желания и потребности, вы заработаете не памятник в центре города, а невроз и скверный характер. Почему? Потому что установка «отдай своё, и тебе воздастся» изначально ошибочна.

Нельзя постоянно находиться в состоянии «потом будет лучше». Ресурс не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда, всё в мире взаимосвязано. И невозможно бесконечно растрачивать энергию, ничего не получая взамен, в надежде на абстрактную награду в конце пути. Никто не знает, что будет с праведниками после смерти.

Психологам ближе концепция жизни здесь и сейчас, потому что только счастливый человек может создать вокруг себя комфортную среду, где будет хорошо и ему, и окружающим.

Простое правило авиакомпаний «сначала наденьте маску на себя» работает и в контектсе взаимоотношений с окружающим миром. Человек, который не способен позаботиться о себе, у других часто вызывают либо жалость, либо раздражение.

Сначала позаботьтесь о себе

Жертвенность обходится окружающим дорого

Люди, приносящие себя в жертву окружающим, нередко живут за счёт эмоционального «подаяния», буквально высасывая ресурс из окружающих. Наверняка вы не раз замечали, что такая «помощь» иногда обходится вам дороже, чем приобретение услуги в рамках товарно-денежного обмена. Полившая цветы соседка требует дополнительного внимания, одолживший машину друг просит помочь на даче, сидящие с детьми бабушки начинают насаждать свои порядки и требовать беспрекословного признания авторитета. 

Что происходит с самим жертвующим?

Сначала он чувствует себя нужным и значимым, ведь помогая кому-то даже в ущерб себе, он снова и снова доказывает миру свою «хорошесть», «покупая» таким образом право на любовь. И намеренно или подсознательно ждёт награду. К сожалению, мир устроен так, что «достойная награда» редко находит своего героя. А скупого «спасибо» очень быстро становится недостаточно.

Жертвенность — прямой путь в треугольник Карпмана. Сначала появляется обида — «как так, я отдаю всего себя (работаю сверхурочно, трачу выходные на помощь друзьям, решаю проблемы родственников), а люди мною только пользуются».

Потом — раздражение («да сколько же можно, как дети малые, шагу без меня ступить не могут»). И наконец, злость («всё, хватит, буду жить для себя!»). Но поздно, ловушка захлопнулась.

Люди привыкли ждать от вас подвигов, и теперь ваша попытка выставить хоть какие-то границы воспринимается в штыки. «Как это не поедешь на дачу? Что значит занят? Всегда же помогал, а теперь зазнался?»

И вот парадокс — вместо памятника в центре города вас уже готовы пригвоздить к позорному столбу.

Как понять, что вы живёте ради других?

Даже если вы волонтёр в благотворительном фонде или врач-реаниматолог, сутками работающий в больнице, у вас должно оставаться время на собственную жизнь. У вас должны быть интересы, друзья, хобби.

Сначала позаботьтесь о себе

Если вы чувствуете, что окружающие постоянно нарушают ваши границы, что большую часть времени вы занимаетесь решением не своих проблем, что вы вынуждены отказываться от личных интересов в угоду остальным, возможно, вы живёте не свою жизнь и стоит остановиться, оглядеться по сторонам и расставить приоритеты.

В центре вашей жизни должны быть вы. Лишь позаботясь о себе, вы сможете помочь другим.

Значит ли это, что надо быть эгоистом?

В каком-то смысле да. Здоровый эгоизм — путь к выстраиванию конструктивных отношений с окружающим миром, где ваши интересы находятся в центре. Потому что только здоровый, счастливый, дееспособный человек способен принести обществу значимую пользу, которая будет оценена по достоинству.

Хотеть любви и признания — нормально. Так ребёнок старательно завязывает шнурки и заправляет кровать, чтобы мама заметила и похвалила. Если мама не замечает или, ещё хуже, высмеивает криво сложенное одеяло или неидеальные бантики, ребёнок переносит этот «позорный провал» на себя и свою личность: послание «я плохой» услышано и записано на подкорку. Поэтому такой ребёнок либо замкнётся в себе либо будет стараться до посинения, заправляя кровати других детей, убирая за котом, и всячески пытаться «выслужиться», чтобы быть замеченным и получить-таки вожделенную награду — материнское признание. 

Во взрослом мире ничего не меняется. Мы всё так же хотим любви и признания от значимых людей. И многие готовы «стараться», принося себя в жертву и полностью растворяясь в окружающих, чтобы быть замеченными. К сожалению, это путь в никуда. Он ведёт лишь к разочарованию и ощущению, что время потрачено зря. 

Вкладываться надо в себя — в знания, в свою уникальность, личность. Только наполненный человек может чем-то поделиться, только уверенный в себе будет замечен. Жертвенность всегда деструктивна. Запомните: сначала позаботьтесь о себе. Даже если цель всей вашей жизни — помогать другим. Иначе просто не работает.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология Кейлин Виктория эгоист жертвенность жертва обидатреугольник Карпмана невроз

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