Вкладываться необходимо в себя - в знания, в свои таланты, личность. Лишь наполненный человек может чем-то поделиться, лишь уверенный в себе будет замечен. Жертвенность всегда деструктивна. Сначала важно позаботиться о себе. Даже если ваша самоцель - помогать другим.

Фильмы советских лет призывали жить для других, помогать миллионам соотечественников и без сожаления погибать на благо родины. С этой установкой выросло несколько поколений мужчин и женщин, они уверены: «жертвенность — это способ быть достойным». Почему такой героизм не работает в обычной жизни, рассказывает психолог Виктория Кейлин.

Почему не надо быть жертвенным

Сначала позаботьтесь о себе

— Жизнь не кино, и героизм и патриотизм работают в ней иначе. Регулярно принося себя в жертву окружающим, игнорируя собственные желания и потребности, вы заработаете не памятник в центре города, а невроз и скверный характер. Почему? Потому что установка «отдай своё, и тебе воздастся» изначально ошибочна.

Нельзя постоянно находиться в состоянии «потом будет лучше». Ресурс не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда, всё в мире взаимосвязано. И невозможно бесконечно растрачивать энергию, ничего не получая взамен, в надежде на абстрактную награду в конце пути. Никто не знает, что будет с праведниками после смерти.

Психологам ближе концепция жизни здесь и сейчас, потому что только счастливый человек может создать вокруг себя комфортную среду, где будет хорошо и ему, и окружающим.

Простое правило авиакомпаний «сначала наденьте маску на себя» работает и в контектсе взаимоотношений с окружающим миром. Человек, который не способен позаботиться о себе, у других часто вызывают либо жалость, либо раздражение.

Жертвенность обходится окружающим дорого

Люди, приносящие себя в жертву окружающим, нередко живут за счёт эмоционального «подаяния», буквально высасывая ресурс из окружающих. Наверняка вы не раз замечали, что такая «помощь» иногда обходится вам дороже, чем приобретение услуги в рамках товарно-денежного обмена. Полившая цветы соседка требует дополнительного внимания, одолживший машину друг просит помочь на даче, сидящие с детьми бабушки начинают насаждать свои порядки и требовать беспрекословного признания авторитета.

Что происходит с самим жертвующим?

Сначала он чувствует себя нужным и значимым, ведь помогая кому-то даже в ущерб себе, он снова и снова доказывает миру свою «хорошесть», «покупая» таким образом право на любовь. И намеренно или подсознательно ждёт награду. К сожалению, мир устроен так, что «достойная награда» редко находит своего героя. А скупого «спасибо» очень быстро становится недостаточно.

Жертвенность — прямой путь в треугольник Карпмана. Сначала появляется обида — «как так, я отдаю всего себя (работаю сверхурочно, трачу выходные на помощь друзьям, решаю проблемы родственников), а люди мною только пользуются».

Потом — раздражение («да сколько же можно, как дети малые, шагу без меня ступить не могут»). И наконец, злость («всё, хватит, буду жить для себя!»). Но поздно, ловушка захлопнулась.

Люди привыкли ждать от вас подвигов, и теперь ваша попытка выставить хоть какие-то границы воспринимается в штыки. «Как это не поедешь на дачу? Что значит занят? Всегда же помогал, а теперь зазнался?»

И вот парадокс — вместо памятника в центре города вас уже готовы пригвоздить к позорному столбу.

Как понять, что вы живёте ради других?

Даже если вы волонтёр в благотворительном фонде или врач-реаниматолог, сутками работающий в больнице, у вас должно оставаться время на собственную жизнь. У вас должны быть интересы, друзья, хобби.

Если вы чувствуете, что окружающие постоянно нарушают ваши границы, что большую часть времени вы занимаетесь решением не своих проблем, что вы вынуждены отказываться от личных интересов в угоду остальным, возможно, вы живёте не свою жизнь и стоит остановиться, оглядеться по сторонам и расставить приоритеты.

В центре вашей жизни должны быть вы. Лишь позаботясь о себе, вы сможете помочь другим.

Значит ли это, что надо быть эгоистом?

В каком-то смысле да. Здоровый эгоизм — путь к выстраиванию конструктивных отношений с окружающим миром, где ваши интересы находятся в центре. Потому что только здоровый, счастливый, дееспособный человек способен принести обществу значимую пользу, которая будет оценена по достоинству.

Хотеть любви и признания — нормально. Так ребёнок старательно завязывает шнурки и заправляет кровать, чтобы мама заметила и похвалила. Если мама не замечает или, ещё хуже, высмеивает криво сложенное одеяло или неидеальные бантики, ребёнок переносит этот «позорный провал» на себя и свою личность: послание «я плохой» услышано и записано на подкорку. Поэтому такой ребёнок либо замкнётся в себе либо будет стараться до посинения, заправляя кровати других детей, убирая за котом, и всячески пытаться «выслужиться», чтобы быть замеченным и получить-таки вожделенную награду — материнское признание.

Во взрослом мире ничего не меняется. Мы всё так же хотим любви и признания от значимых людей. И многие готовы «стараться», принося себя в жертву и полностью растворяясь в окружающих, чтобы быть замеченными. К сожалению, это путь в никуда. Он ведёт лишь к разочарованию и ощущению, что время потрачено зря.

Вкладываться надо в себя — в знания, в свою уникальность, личность. Только наполненный человек может чем-то поделиться, только уверенный в себе будет замечен. Жертвенность всегда деструктивна. Запомните: сначала позаботьтесь о себе. Даже если цель всей вашей жизни — помогать другим. Иначе просто не работает.опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet