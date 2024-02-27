Способность понимать чувства другого человека является врожденной, но может быть не развита или "отбита", инвалидизирована в раннем детстве. Она является приспособительным механизмом для обучения навыкам через подражание, а так же для того, чтобы считывать чужие мотивации и ориентироваться в том, как следует себя вести или не следует себя вести для собственной безопасности, комфорта, для получения самой разной информации о других и о ситуации в целом без слов. Это древний механизм, и он есть у всех высших животных.

Мы понимаем чувства друг друга не через слова, а через телесные сигналы - звуки, запахи, движения, мимику, голосовые и дыхательные проявления, вибрации, вкусовые ощущения. Слова могут так или иначе маскировать реальные чувства или преувеличивать их. А телесное считывание абсолютно правдивое.

Эмпатия: За и против

Мы получаем эту информацию через органы чувств, а обрабатываются они через зеркальные нейроны: мы "ловим" сигнал и находим внутри себя отражение "что чувствует человек, когда он издает такой звук, делает такое движение, у него такая мимика, он так пахнет". Простой пример - улыбка. Почти автоматически на улыбку другого мы отвечаем улыбкой. Без размышлений. И это вне рас, эпох, культур, конфессий, уровня цивилизованности, достатка и языковых барьеров.

Однако большинство из нас обучилось в детстве игнорировать телесные сигналы и больше ориентироваться на слова. Это то, почему, например, многих людей легко обмануть словами, а уж письменным текстом - вообще раз плюнуть, потому что в письменном тексте отсутствует вся невербальная информация, то есть 90% всей информации о человеке, который этот текст пишет.

У "отбитых" эмпатически людей (социопатов) недоразвита та часть мозга, которая отвечает за работу эмпатии, в связи с чем они лишены инструмента понимать чувства других людей и ориентироваться в следствиях своих действий, в своем влиянии на людей, и вынуждены выучивать реакции других и проводить связи между своими словами и действями и реакциями других, как если бы они учили иностранный язык. И это для них крайне важно, потому что иначе они являются социально неуспешными: они не могут интуитивно верно выстроить свое поведение в социуме, чрезвычайно эгоцентричны, не переживают стыда или вины за нарушение социальных норм и причинение вреда другим людям.

И в результате иногда оказывается так, что социопат намного лучше разбирается в эмоциях других и умеет имитировать сострадание, чем нормальный человек с обычными цивилизационными искажениями (с подавленной чувствительностью или с алекситимией), а потому социопаты могут преуспевать, а обычный человек - оставаться в глубокой заднице. И вот мы уже пришли к ситуации, когда социопаты выдают себя за психологов, учителей, врачей и манипулируют людьми на их страданиях и нуждах в своих целях.

Для того, чтобы не попасть в ловушку социопата, нужно быть чувствительным и уметь читать сигналы тела и конгруэнтность другого. Если вы чувствительны, то вы легко определите социопата даже если он круто научился имитировать нормального человека. Но есть ряд проблем, которые и вызывают современные цивилизационные неврозы, из-за которых очень многие люди нечувствительны.

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Если в вашем окружении много страдания - вы учитесь быть не чувствительными, чтобы не реагировать. Если ваше окружение воздействует на вас агрессивно, вы учитесь быть не чувствительными, чтобы не реагировать.

Если ваши эмоции используют другие люди для манипуляций вами и подавления вашей воли - вы учитесь быть не чувствительными, чтобы не реагировать.

Потому, что если во всех этих ситуациях вы остаетесь чувствительными, то первая ваша реакция - это либо бежать от источника интенсивного воздействия на вас, либо делать что-то, чтобы унять его интенсивность. Так нормальный здоровый человек хочет убежать от того, кто на него громко орет или ведет себя агрессивно, или будет стремиться помочь, если другой человек испытывает страдание. Просто для того, чтобы сделать себе легче, чтобы угомонить свои собственные организмические реакции, которые доставляют сильнейший дискомфорт. И это поведение большей частью автоматическое.

И здесь выбор не простой: то ли остаться чувствительным и испытывать постоянное интенсивное влияние окружающей среды на свои органы чувств и мозг, то ли подавить чувствительность и перестать разбираться, что происходит. Потому что при подавленной чувствительности вы перестаете понимать, что происходит и читать людей. К сожалению, те знания, которые при отсутствующей чувствительности помогают социопату ориентироваться в ситуации (внутренний каталог информации о то, почему и когда люди реагируют так как реагируют) не помогут вам понимать ситуацию лучше, чем социопат. А чувствительность - поможет.

Поэтому, ни то, ни другое - не вариант. Лучшая стратегия - это оставаться чувствительным, но при этом не реагировать автоматически, рефлекторно в связи со своей эмпатией. Это реально эволюционное осознанное изменение организма, но без него никак, если вы хотите научиться различать, с кем вы имеете дело, какое действие сейчас будет максимально точным и эффективным с точки зрения решения той ситуации, которая разворачивается: уместно ли спасать другого и вообще на него реагировать, уместно ли бежать или вступать в конфликт, нужно ли увеличивать дистанцию с этим человеком, а если помогать - то как, чтобы не разрушиться самому. Это - мощное развитие эмоционального интеллекта, без которого выжить в мире, где полно социопатов, мошенников, манипуляторов и нездорового социального поведения, которое в целом не регулирует законодательство, просто невозможно.опубликовано econet

Автор Нина Рубштейн

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