Старые отношения: Выбросить и не разглядывать!

Не стоит разглядывать и вертеть в руках бесполезные отношения, перед тем как бросить их в большой мусорный пакет. Убирать - это так ресурсно, высвобождает силы, очищает, лечит...

Так гласит первое правило магической уборки. Но оно работает и при разгребании завалов иного плана. Вот вроде решишься избавиться от непродуктивных, токсичных уже отношений. Ан нет – обязательно остановишь их в полете, и начнешь разглядывать, вспоминать, жалеть.

Без сожаления расставайтесь со старыми отношениями

Что может быть лучше, чем хоть на время погрузиться в воспоминания об ушедшей любви? И что может быть хуже… Эта любовь, которая уже превратилась в свой антипод – нелюбовь, вдруг оживет, расправит крылья, и начнет пикировать прямо на тебя.

Да, это бывает травматично. Поэтому, пока чувства еще окончательно не ушли, открытые раны не зажили - пускать в свой мир призраки их прошлого не стоит. Конечно, думать о том, что было твоим долгий отрезок времени, не запретишь. Но важно научиться контролировать поток сознания. Чтобы он не уводил привычной дорожкой в опустошенность.

Как это про разборы завалов: смело бери в руки то, что уже год не приносит пользы, и избавляйся от него без сожаления! А эти отношения не только не приносили пользы, и были "не носибельны", они еще и наградили тебя депрессией и частичной потерей личностной ориентации.

Так почему же так жалко расстаться с ними, выбросить окончательно их на помойку? Привычка, полученный опыт... Все это лукавство. Надежда еще не убита мечты и сомнения теплятся в душе, как слабый огонек.

Так может все-таки оставить все как есть, прибрать неиспользуемую связь с человеком в дальний угол шкафа? Подождать - авось придет лето, и тогда можно будет опять примерить на себя "костюмчик".

Советов здесь давать нельзя, но окончательное решение напрашивается само собой. Разве что силенок пока маловато для того, чтобы сделать решительный шаг. Но он уже фактически сделан, "ненужная "вещь" отделилась от настоящих потребностей. Ей точно не место в твоей жизни.

Поэтому, действительно, не стоит разглядывать и вертеть в руках бесполезные отношения, перед тем как бросить их в большой мусорный пакет. Убирать - это так ресурсно, высвобождает силы, очищает, лечит. Ты только насмелься, только решись!опубликовано econet



Автор Анжелика Богданова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet