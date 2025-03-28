Стивен Карпман: Как НЕ входить в треугольник судьбы

Отношения — важная наша сфера жизни. Поэтому, чтобы чувствовать хорошо себя всегда, важно не попадать в круги, треугольники, квадраты и прочие фигуры, которые нарушают хорошее самочувствие. Одна из моделей таких очень распространенных отношений известна как Треугольник Карпмана. Привожу статью об этом «магическом» треугольнике, чтобы осознанно подходить к отношениям, а также для того, чтобы признать таковые, если они имеются. И, главное, как выйти из него, чтобы чувствовать себя хорошо всегда.

Треугольник Карпмана - это широко распространенная, но нездоровая модель взаимоотношений. Она была описана Стивеном Карпманом, одним из классиков трансактного анализа. Участвовать в треугольнике могут и двое, и трое, и пятеро, но вот ролей ровно три. Безжалостный Преследователь терроризирует несчастную Жертву, а Спасатель ее же спасает. Длится эта драма годами и даже десятилетиями, а все потому, что текущая ситуация в каком-то смысле устраивает всех участников. Преследователь с удовольствием срывает злость на других людях, Спасатель наслаждается своей ролью Бэтмена и Супермена в одном флаконе, а Жертва получает возможность перекладывать ответственность за свою жизнь на чужие плечи и пользоваться жалостью и сочувствием окружающих.

Как выйти из треугольника Карпмана?

Если все довольны, то спрашивается, зачем, вообще, выходить из треугольника Карпмана? Во-первых, затем, что диалог в таком треугольнике невозможен, и объективные проблемы просто не решаются. Во-вторых, эта игра удовлетворяет только сиюминутные потребности участников, в конечном же счете все остаются в проигрыше.

Рассмотрим это на примере:

Свекровь изводит невестку мелкими придирками, на что последняя жалуется мужу. Муж принимается выяснять отношения с матерью, и вот уже она сама рыдает на кухне. Жена неожиданно встает на сторону свекрови и обвиняет мужа в неблагодарности и неуважительном отношении к матери. Уязвленный в лучших чувствах муж оскорбляется и переходит в контратаку. Страсти накаляются, жизнь бьет ключом, и потушить лавину взаимных оскорблений уже оказывается невозможно...

У каждого участника есть своя любимая роль, в которой он находится большую часть времени. Но позиции в треугольнике Карпмана динамичны. Никак иначе и быть не может, ведь роль Жертвы сама по себе довольно невыгодна. Одна из причин, по которой Жертва соглашается быть Жертвой – это возможность время от времени становится Преследователем. А значит другие «актеры» тоже проходят все три фазы цикла.

Как с этим бороться

Все мы иногда оказываемся вовлечены в чужие треугольники. Это неприятно, но не опасно. Человек, не склонный играть назначенную ему роль, не застрянет в ней надолго. Но некоторые семьи или рабочие коллективы вообще никогда не выходят за рамки треугольника. Участники прочно увязают во взаимных манипуляциях, не замечая, как разрушают собственную жизнь. И это по-настоящему трагично.

Для того чтобы выйти из треугольника Карпмана, надо прежде всего осознать факт его существования и свою роль в нем. Это не просто. Преследователь часто даже не знает, что он Преследователь (иначе не был бы им). Другие участники способны понять свою роль, но свято уверены в том, что это не они водят треугольник, их просто втянули в свою игру другие люди.

Но так или иначе, если вы долгое время находитесь в треугольнике судьбы, значит заинтересованы в нем, и вы время от времени исполняете все три роли, а потому, может быть, перечисленные ниже рекомендации окажутся вам полезны.

Преследователь

1) Прежде чем предъявлять претензии, что-то требовать, критиковать, винить и стыдить других людей, хорошо подумайте, действительно ли вам нужен результат, или вы просто хотите сорвать злость.

2) Примите идею того, что вы несовершенны и можете ошибаться.

3) Прекратите обвинять в своих проблемах других людей.

4) Прекратите считать, что другие обязаны соответствовать вашим представлениям о том, что правильно.

5) Найдите альтернативные способы самоутверждения.

6) Если хотите чего-то добиться от другого человека, попытайтесь подтолкнуть его в нужном направлении без физического и эмоционального насилия.

Спасатель

1) Не навязывайте услуги и не давайте советы, о которых вас не просят.

2) Прекратите считать, что лучше знаете, как другим жить.

3) Не обещайте то, чего не можете выполнить.

4) Не рассчитывайте на благодарность – все, что вы делаете, вы делаете, потому что сами этого хотите.

5) Если все же рассчитываете на ответные услуги, оговаривайте свои условия заранее.

6) Найдите альтернативные способы самоутверждения.

7) Если испытываете острое желание кого-то спасать, делайте это, но будьте честны перед собой – действительно ли ваша помощь необходима и эффективна?

Жертва

1) Вместо того, чтобы жаловаться на людей, испортивших вам жизнь, попытайтесь найти способ свою жизнь улучшить.

2) Прекратите считать, что другие люди обязаны решать ваши проблемы.

3) Не перекладывайте на других ответственность за свои действия. Всё, что вы делаете, это ваш собственный выбор, если, конечно, на вас не направлено дуло пистолета.

4) Не рассчитывайте на безвозмездные услуги. Если вам предлагают помощь, заранее выясните, чего от вас ожидают взамен.

5) Не оправдывайтесь, просто делайте так, как считаете нужным.

6) Если вам сочувствуют, соглашаются помогать и обсуждать с вами ваши проблемы, постарайтесь извлечь из этого что-то действительно полезное для себя, вместо того чтобы просто натравливать вашего Спасателя на Преследователя.

Выход из треугольника судьбы сложен и долог. Тому, кто идет по пути развития, встречаются и собственные привычки, и устоявшиеся модели поведения окружающих, которые стремятся сохранить статус-кво. Иногда даже бывает проще совсем разорвать деструктивные отношения – если это возможно. Главное, не повторить прежний сценарий на новом месте и с новыми участниками.опубликовано econet

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