Страхи у детей: откуда берутся и что делать?

Ребенок может испытывать страх по отношению к самым разным явлениям, предметам, фантазиям. И родителям в таком случае важно отнестить к детским фобиям с вниманием и деликатностью. Как помочь малышу преодолеть возрастные страхи? Вот несколько практических советов.
Страх – довольно неоднозначная эмоция. На заре человечества и позже страх служил своеобразным щитом между людьми и опасным миром. Данное чувство развивается с опытом: однажды испытав страх, человек будет постоянно переживать его в аналогичных ситуациях. Наиболее важны детские страхи детей, так как, наряду с познанием окружающего мира у ребёнка может идти формирование страхов, в перспективе отрицательно отразившихся на его взрослой жизни.
Страхи у детей - не такое уж редкое явление. Что делать, если ребенка мучат страхи?
1. Навязчивые. Ребёнок испытывает конкретном случае, они могут сформировать страх высоты, замкнутого помещения, скопления людей.
2. Бредовые. Наиболее сложная форма, когда ребёнок по своим соображениям боится надевать конкретную одежду, играть с игрушкой. Их происхождение довольно сложно установить, они даже могут свидетельствовать о проблемах с психикой.
3. Сверхценные. Встречаются наиболее часто, они провоцируются детской фантазией.
Укус собаки, сломался лифт, оказался в темноте… Подобные страхи также связаны с замкнутостью, тревожностью и прочими психологическими качествами ребенка. Данные проявления могут развиться и дальше, если мама и папа бездумно запугивают малыша словами: «Не уснешь – унесет бабайка».
Внушаемые страхи встречаются часто, так как дети склонны «впитывать» выражения типа: «Не иди – ударишься», «Не трогай – обожжешься».
Нередко ребенок сам выдумывают предмет своего страха. К примеру, в темноте перед его взором возникают разные монстры и чудища.
Ребенок склонен ощущать вину из-за конфликтов мамы и папы. Также он боится стать причиной ссор.
Не исключено, что ребенка обижают, притесняют в коллективе, тогда малыш, конечно, не хочет идти в детский сад.
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Если мать беспокойна, то своим поведением она еще больше волнует своего ребенка, к примеру, боязнью упасть, удариться, пораниться. Возможное происхождение страха - угрозы старших (поставить в угол, отдать «сердитому дядьке» и проч.).
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Родителям рекомендуется всегда быть внимательными и понимать переживания ребенка. Хорошо бы отыскать равновесие между безразличием и излишней тревожностью.
Можно обсудить с ребенком его страхи, постараться переубедить его, но ни в коем случае не смеяться над его переживаниями. Можно вместе сочинить сказку, в которой малыш победит страх; полезно работать над его самооценкой; ценить его результаты в победе над разными фобиями.
Хороший метод снятия страха - рисование - снов и всего, что страшит малыша. Можно в конце дать ему разорвать, сжечь, уничтожить физически этот страх.
Мамы и папы должны понимать, что ни в коем случае нельзя оставлять без внимания состояние ребенка, не относиться презрительно или равнодушно к его фобиям, не ругать за беспокойное поведение. Малыш должен осознавать, что самые близкие люди его поддерживают, что он в безопасности и его защитят в любой момент.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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