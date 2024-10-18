Суп в стакане... или гражданское сожительство

Формат отношений обычно задаёт мужчина, он же его содержит и защищает. Женщина принимает и наполняет его или отвергает. Есть смысл вместе осмыслить формат ваших отношений, озвучить правила, на которых базируется данный формат, обязанности и права каждого из партнеров.

Всё в нашем мире имеет форму и содержание - просто захотите это увидеть и принять. Тогда вам сразу проще станет выстраивать отношения с миром. Тратить время на проведение личных границ - совсем не равно - качественно взаимодействовать с миром.

Отношения между людьми имеют множество форматов

Люди, с умным видом ведут речи о том, что они умеют обозначать свои границы в отношениях, при этом на просьбу рассказать о своих границах какие они, из чего сделаны, кто их охраняет, как защищаются границы при попытке нарушения, где в физическом пространстве обозначены ваши границы и тд) затрудняются ответить. Максимум могут рассказать о табу во взаимодействии=нарушении границ=что не позволительно. Данные табу, как правило, помогают защищаться, а не красиво взаимодействовать. Уместно вместо построения границ, учиться выстраивать правильные форматы взаимодействия.

Отношения между людьми имеют великое множество форматов. Взаимодействие между мужчиной и женщиной представлено пёстрым разнообразием форматов: можно быть соседями, друзьями, любовниками, сожителями, коллегами, партнерами по бизнесу, сожителями, мужем и женой, и много кем ещё. В каждом формате взаимодействия значимы свои правила, на которых и держится сам формат. Затем созданный формат наполняется соответствующим ему содержанием.

Сожительство - это формат совместного проживания двух или нескольких человек. Сожителями могут быть две подруги или два друга, или мужчина и женщина. При этом есть единые общие правила совместного проживания, которые позволят сделать жизнь вместе сделать комфортной. например-уважение. Без взаимного уважения, совместное проживание станет коммунальным адом. Дальше каждый формат сожительства создает свои индивидуальные общеприемлимые правила.

Когда мужчина и женщина пребывают в состоянии влюбленности, то они не задумываясь соглашаются на любые форматы, только бы быть как можно больше времени рядом-торопятся начать жить вместе. Коллективный миф о том, что "до свадьбы стоит пожить вместе и понять - твой человек или нет"-реально миф и не более. Миф. вернее оправдание собственной неразборчивости и торопливости..

Путать сожительство и семейное взаимодействие-самая распространенная тенденция сегодняшних реалий. Тенденция, которая в свою очередь является причиной большинства "психологических страданий" в отношениях мужчины и женщины, ибо "наливать суп в стакан для сока" мало разумно априори. Форма всегда наполнена содержанием. Трудно есть суп из стакана, ложкой можно стакан разбить.

А если форма корявая или отсутствует, то вообще интересно получается-приходится есть суп не из тарелки, и не стакана, а прямо со стола..И какой бы вкусный суп не был, со стола много не съешь..

Формат отношений всегда задаёт мужчина, он же его содержит и защищает. Женщина принимает и наполняет его или отвергает. Странно играть в жену будучи сожительницей, ровно как странно ждать от сожителя функционала мужа. Это самообман в чистом виде. Рожать детей в сожительстве также рискованно.

Разумно вместе осмыслить формат ваших отношений, вместе проговорить правила на которых держится данный формат, обязанности и права каждого участника взаимодействия. Ясный формат отношений позволит женщине качественно его наполнять, а мужчине форму содержать. Гармония между формой и содержанием -всегда есть красота. Красота отношений между людьми.

Формат первичен, при этом значимо содержание. Качественное содержание выправляет корявости формата любого. Честность в основе любви. Честность как содержание отношений, позволит вам создать красивый формат вашей любви. Влюблённость - путь в любовь, при этом не факт, что пройдя этот путь, двое полюбят друг друга. Чаще влюбленность сходит на нет, так и не перерастя в любовь..и тогда поздно жениться, свадьба уже ничего не исправит. Конечно же в возрастных парах свои особенности создания форматов взаимоотношений, при этом есть и формат и содержание.опубликовано econet

Автор Тиана Лявенко

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