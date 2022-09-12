Тайный смысл сочетания цветов в вашей одежде: Что вы бессознательно транслируете окружающим?

Будьте внимательны к тому, какие сочетания цветов носите вы сами, носят ваши близкие люди, какие цвета преобладают в вашем домашнем интерьере, и делайте выводы о том, что вы бессознательно транслируете окружающим, и что они, в свою очередь, хотят «сообщить» вам.
Цветовые комбинации, используемые в одежде, торговых марках, эмблемах и символах, корпоративной стилистике, упаковках товаров и прочее несут весомую психологическую нагрузку (В.Драгунский.Цветовой личностный тест, 1999).
Попробуем узнать, какой тайный смысл скрывают часто встречающиеся цветовые сочетания:
Серый и синий. Пауза покоя. Ограждение (серый) и покой (синий) взаимоусиливаются в продолжительную паузу, в которой не должно быть никаких возбуждающих влияний.
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Серый и зеленый. Дистанцирующее самоутверждение. Серый подчеркивает социальную дистанцию и сдержанность. Зеленый показывает, что такое поведение избирают для самоутверждения.
Серый и фиолетовый. Осторожная деликатность. Серый цвет (осторожность) соединяется с фиолетовым (эмоциональность).
Серый и коричневый. Вялость. Комбинация указывает на желание уйти от интеллектуального напряжения в пользу физического отдыха.
Серый и черный. Изолирующая дистанция. Дистанцирующий серый цвет усиливается безоговорочным, отрицающим черным и превращается в непреодолимую стену.
Синий и красный. Сердечная, душевная активность. Полный уюта покой (синий) дополняется активностью (красный) и создает гармонию.
Синий и зеленый. Осторожный контроль. Покой (синий) поддерживается напряженным самоутверждением (зеленый).
Синий и желтый. Эмоциональная зависимость. Глубоко эмоциональный синий превращается в эмоционально оживленный желтый без промежуточного влияния самоутверждения (зеленый).
Синий и черный. Абсолютный покой. Покой (синий) усиливается черным цветом до абсолютной неподвижности.
Зеленый и красный. Волевое намерение. Воля к самоутверждению (зеленый) усиливается активным красным до настойчивого желания осуществить собственные намерения.
Зеленый и желтый. Настороженная требовательность. Самоутверждение (зеленый) и напряжение (желтый) говорят о том, что человек находится в нетерпеливой готовности.
Зеленый и черный. Упрямое тщеславие. Самоутверждение (зеленый) перерастает в неизбежное требование (черный).
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Красный и желтый. Расцвет деятельности. Стремление к переживаниям (красный) усиливается ожиданием-предвкушением (желтый).
Красный и фиолетовый. Впечатлительная взволнованность. Возбуждение (красный) усиливается готовностью к чувственным впечатлениям (фиолетовый).
Красный и черный. Форсированная жажда переживаний. Импульс возбуждения (красный) усиливается безусловным требованием (черный).
Желтый и серый. Неопределенность. С неопределенностью серого соединяется возбуждение желтого без цели и направления.
Желтый и фиолетовый. Готовность поддаться иллюзиям. Беззаботная (желтый) жажда возбуждения (фиолетовый) находит свое выражение как фантазия, флирт или эротическая чувствительность.
Желтый и черный. Внезапный резкий поворот. Освобождение (желтый) форсируется черным как «гром среди ясного неба».
Фиолетовый и синий. Эротическая эмоциональность. Глубоко эмоциональный синий с эстетически-чувственным фиолетовым взаимоусиливаются до подчеркнутой эротической чувствительности.
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Фиолетовый и зеленый. Очаровательное самоутверждение. Чувственная идентификация (фиолетовый) и одновременно притязания на самоутверждение (зеленый) выражают тактику нарциссического самоутверждения посредством выигрышного приспособления.
Фиолетовый и черный. Требование идентификации. Тоска по магической, чувственно-эротической согласованности (фиолетовый) перерастает в абсолютное требование (черный).
Коричневый и желтый. Способность давать себе волю. Беззаботная готовность (желтый) к физическому уюту (коричневый).
Коричневый и черный. Инстинктивное притязание. Чувственный уют (коричневый) перерастает в непреложное требование (черный).опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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