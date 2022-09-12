Тайный смысл сочетания цветов в вашей одежде: Что вы бессознательно транслируете окружающим?

Будьте внимательны к тому, какие сочетания цветов носите вы сами, носят ваши близкие люди, какие цвета преобладают в вашем домашнем интерьере, и делайте выводы о том, что вы бессознательно транслируете окружающим, и что они, в свою очередь, хотят «сообщить» вам.

Цветовые комбинации, используемые в одежде, торговых марках, эмблемах и символах, корпоративной стилистике, упаковках товаров и прочее несут весомую психологическую нагрузку (В.Драгунский.Цветовой личностный тест, 1999).

Значение сочетания цветов в психологии

Попробуем узнать, какой тайный смысл скрывают часто встречающиеся цветовые сочетания:

Серый и синий. Пауза покоя. Ограждение (серый) и покой (синий) взаимоусиливаются в продолжительную паузу, в которой не должно быть никаких возбуждающих влияний.

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Серый и зеленый. Дистанцирующее самоутверждение. Серый подчеркивает социальную дистанцию и сдержанность. Зеленый показывает, что такое поведение избирают для самоутверждения.

Серый и фиолетовый. Осторожная деликатность. Серый цвет (осторожность) соединяется с фиолетовым (эмоциональность).

Серый и коричневый. Вялость. Комбинация указывает на желание уйти от интеллектуального напряжения в пользу физического отдыха.

Серый и черный. Изолирующая дистанция. Дистанцирующий серый цвет усиливается безоговорочным, отрицающим черным и превращается в непреодолимую стену.

Синий и красный. Сердечная, душевная активность. Полный уюта покой (синий) дополняется активностью (красный) и создает гармонию.

Синий и зеленый. Осторожный контроль. Покой (синий) поддерживается напряженным самоутверждением (зеленый).

Синий и желтый. Эмоциональная зависимость. Глубоко эмоциональный синий превращается в эмоционально оживленный желтый без промежуточного влияния самоутверждения (зеленый).

Синий и черный. Абсолютный покой. Покой (синий) усиливается черным цветом до абсолютной неподвижности.

Зеленый и красный. Волевое намерение. Воля к самоутверждению (зеленый) усиливается активным красным до настойчивого желания осуществить собственные намерения.

Зеленый и желтый. Настороженная требовательность. Самоутверждение (зеленый) и напряжение (желтый) говорят о том, что человек находится в нетерпеливой готовности.

Зеленый и черный. Упрямое тщеславие. Самоутверждение (зеленый) перерастает в неизбежное требование (черный).

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Красный и желтый. Расцвет деятельности. Стремление к переживаниям (красный) усиливается ожиданием-предвкушением (желтый).

Красный и фиолетовый. Впечатлительная взволнованность. Возбуждение (красный) усиливается готовностью к чувственным впечатлениям (фиолетовый).

Красный и черный. Форсированная жажда переживаний. Импульс возбуждения (красный) усиливается безусловным требованием (черный).

Желтый и серый. Неопределенность. С неопределенностью серого соединяется возбуждение желтого без цели и направления.

Желтый и фиолетовый. Готовность поддаться иллюзиям. Беззаботная (желтый) жажда возбуждения (фиолетовый) находит свое выражение как фантазия, флирт или эротическая чувствительность.

Желтый и черный. Внезапный резкий поворот. Освобождение (желтый) форсируется черным как «гром среди ясного неба».

Фиолетовый и синий. Эротическая эмоциональность. Глубоко эмоциональный синий с эстетически-чувственным фиолетовым взаимоусиливаются до подчеркнутой эротической чувствительности.

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Фиолетовый и зеленый. Очаровательное самоутверждение. Чувственная идентификация (фиолетовый) и одновременно притязания на самоутверждение (зеленый) выражают тактику нарциссического самоутверждения посредством выигрышного приспособления.

Фиолетовый и черный. Требование идентификации. Тоска по магической, чувственно-эротической согласованности (фиолетовый) перерастает в абсолютное требование (черный).

Коричневый и желтый. Способность давать себе волю. Беззаботная готовность (желтый) к физическому уюту (коричневый).

Коричневый и черный. Инстинктивное притязание. Чувственный уют (коричневый) перерастает в непреложное требование (черный).опубликовано econet.ru.

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