Технический мануал: Что делать, если ваша любовь не взаимна

Что может быть печальнее безответной любви? Влюбленный человек страдает, мучается из-за того, что его чувства не разделяют. Ему кажется, что он погибнет без объекта своих мечтаний. Как вести себя, если вы влюблены без взаимности?

«Я не ем, не сплю. Лежу, свернувшись калачиком. Он меня не любит». «Я заедаю свой неудачный роман по вечерам, роняя слезы в тарелку с макаронами. Он не звонит и не пишет больше. Я чувствую себя отверженной, ненужной, недостойной любви».

Безответная любовь. Как себе помочь?

«Я от него завишу. Если у него хорошее настроение, у меня тоже. Когда наше общение сходит на нет, меня словно гасят изнутри». Скажу сразу, что сейчас речь пойдет не о разрывах отношений, ссорах и потерях. Речь пойдет о невзаимности. Когда ваши протянутые руки, губы и сердце не нужны.

Моя аудитория в основном женщины, поэтому пишу для них. Но с мужчинами (с небольшими нюансами) случается то же самое.

Что происходит?

Ваша самооценка крепким морским узлом привязана к поведению и выборам другого человека. Больно в безответной любви не только от того, что любимого нет рядом. Больно еще от мысли «я недостаточно хороша, раз он выбрал не меня»

Больно в безответной любви не только от того, что любимого нет рядом. Больно еще от мысли «я недостаточно хороша, раз он выбрал не меня» Все смыслы сложены в его присутствие, как в чемодан. Смотрит на другую – унес чемодан. Улыбнулся – принес чемодан. Что такое смысл? Это сочетание вдохновения и радости.

Смотрит на другую – унес чемодан. Улыбнулся – принес чемодан. Что такое смысл? Это сочетание вдохновения и радости. Рассматривается только одна форма партнерства с объектом любви: романтическая . Все другие формы признаются негодными. Остальные мужчины во френдзоне, и дружба с ними признана вторым сортом отношений.

. Все другие формы признаются негодными. Остальные мужчины во френдзоне, и дружба с ними признана вторым сортом отношений. Вся остальная жизнь идет фоном, всем событиям назначается второстепенная роль . Самое важное исходит «от него».

. Самое важное исходит «от него». Есть некоторое количество замещающих объектов: психолог, подруга и старые друзья. Когда объект невзаимной любви отсутствует, связи с ними крепнут . Мы регулярно ходим к психологу, изливаем душу подруге, встречаемся со старыми друзьями. Как только «он» появляется на горизонте, все остальные формы жизни отменяются, прерываются, одновременно обесцениваясь.

. Мы регулярно ходим к психологу, изливаем душу подруге, встречаемся со старыми друзьями. Как только «он» появляется на горизонте, все остальные формы жизни отменяются, прерываются, одновременно обесцениваясь. Мы попадаем в вилку: я ему не нужна, но без него не могу. В ход идут манипуляции, от обольщения до приворота. Убедившись, что ничего не работает, мы испытываем отчаяние, одиночество, горе и пустоту. Иногда ярость. И так по кругу. Мы живые, чувствующие, романтичные, но… не продуктивные.

Технический мануал по выходу из невзаимности

Убедитесь, что у вас нет депрессивного расстройства, обратившись к психологу или психиатру. В депрессии ломается «переключатель», который отвечает за переключение из одного состояния в другое. Мы становимся вязкими, застревая в одной эмоции. Если вам ее поставили, возможно, вам помогут антидепрессанты и вы «протрезвеете» в свою пользу.

Мы становимся вязкими, застревая в одной эмоции. Если вам ее поставили, возможно, вам помогут антидепрессанты и вы «протрезвеете» в свою пользу. Если по пункту 1 все ок, идем дальше. Один раз в неделю физическая активность любого порядка вне дома, второй раз принудительное общение с друзьями, третий – новое место или занятие с новыми людьми. Остальные 4 вечера делайте, что хотите. Все невзаимно влюбленные боятся вечеров и выходных. Поэтому пустые лакуны должны быть заняты действием, а не чувствами.

Остальные 4 вечера делайте, что хотите. Все невзаимно влюбленные боятся вечеров и выходных. Поэтому пустые лакуны должны быть заняты действием, а не чувствами. Представьте себе весы: на одной чаше стоит увесистая гиря «моя несчастная любовь», на второй — ничего. Она то и дело со звоном ударяется об пол. Задача заполнить вторую чашу планами и событиями так, чтобы весы уравновесились.

Она то и дело со звоном ударяется об пол. Задача заполнить вторую чашу планами и событиями так, чтобы весы уравновесились. Не пить. Меня пугает та легкость, с которой нынче дамы каждый вечер выпивают бокал вина. Алкоголь — депрессант, а вы и так психологически «пьяны» и не в контакте с реальностью. Посмотрите, в каком состоянии у вас другие сферы жизни: если вы не можете работать, заниматься детьми или собой, в эту воронку уже втягиваются и разрушаются социальные сферы.

Меня пугает та легкость, с которой нынче дамы каждый вечер выпивают бокал вина. Алкоголь — депрессант, а вы и так психологически «пьяны» и не в контакте с реальностью. Посмотрите, в каком состоянии у вас другие сферы жизни: если вы не можете работать, заниматься детьми или собой, в эту воронку уже втягиваются и разрушаются социальные сферы. «Млявность», как говорила моя бывшая подруга, то есть переход от слез к сладким надеждам, должна быть по расписанию. Ежедневно, не отлынивая, вы должны знать, что наступит вечер, вы вернетесь с принудительной встречи с подругами и должны будете поплакать о несбывшемся. Отлынивать нельзя, отвести на эту процедуру следует не менее часа. Ведите дневник: плакала/не плакала, если не плакалось, на завтра штраф: двойная порция.

Ежедневно, не отлынивая, вы должны знать, что наступит вечер, вы вернетесь с принудительной встречи с подругами и должны будете поплакать о несбывшемся. Отлынивать нельзя, отвести на эту процедуру следует не менее часа. Ведите дневник: плакала/не плакала, если не плакалось, на завтра штраф: двойная порция. Развязывайте узлы. Физически. Реальные. Запутавшиеся шнурки и цепочки, пояса. Привяжите пояс халата или шарфик к ножке стула: стул это ваш любимый, а пояс — ваша самооценка. Подвигайте стул. Посмотрите, что при этом делает пояс и вы поймете, почему про некоторых кавалеров говорили слово «волочится».

Физически. Реальные. Запутавшиеся шнурки и цепочки, пояса. Привяжите пояс халата или шарфик к ножке стула: стул это ваш любимый, а пояс — ваша самооценка. Подвигайте стул. Посмотрите, что при этом делает пояс и вы поймете, почему про некоторых кавалеров говорили слово «волочится». А потом отвяжите. И подвигайте стул отдельно. Потом гляньте на пояс — он остался у вас в руках. Это не ваша драгоценная привязанность отвязалась, это вы оставили собственную ценность при себе и не даете ей валяться на полу. (Девять человек из десяти сделают это умозрительно, но один – попробует реально, и у него сработает и на других уровнях).

И подвигайте стул отдельно. Потом гляньте на пояс — он остался у вас в руках. Это не ваша драгоценная привязанность отвязалась, это вы оставили собственную ценность при себе и не даете ей валяться на полу. (Девять человек из десяти сделают это умозрительно, но один – попробует реально, и у него сработает и на других уровнях). Не трогайте объект. При невзаимной любви у вас нет возможности его реального узнать, даже если вы с ним работаете 24/7. Он вам не раскрывается. Поэтому он, строго говоря, симулякр, фейк, шоколад с неизвестной начинкой. Ходячее кино, где режиссер вы, и реальность только ваша, а не общая.

Что происходит на психологическом уровне?

Материнский перенос. Отыгрывается мама, а не папа (для женщин это кажется неочевидным). Чем похожи ваш возлюбленный и ваша мама? Чем похожи ваши чувства рядом с ними? Это теоретическая информация. На практике при должной работе с психологом можно научиться выбирать других или не выбирать таких, при укреплении самости (гуглить) вы перерастете нужду непременно мучиться и объекты с наклейкой материнского переноса будут не так страшны, даже не очень нужны (гуглить письмо Онегина к Татьяне).

Чем похожи ваши чувства рядом с ними? Это теоретическая информация. На практике при должной работе с психологом можно научиться выбирать других или не выбирать таких, при укреплении самости (гуглить) вы перерастете нужду непременно мучиться и объекты с наклейкой материнского переноса будут не так страшны, даже не очень нужны (гуглить письмо Онегина к Татьяне). Инвестируется проекция. Ваш возлюбленный, скорее всего, обладает тем, чего пока нет у вас. Что вы себе запрещаете, не умеете, незнакомы в себе с этим. Смелостью. Красотой. Способностью быть инфантильным, слабым, грубым, нахальным, сексуальным, богатым, погибающим, – неважно. «Запрещенка» помещается в объект (проецируется) и инвестируется: туда вбухивается ресурс, внимание, время, силы и деньги. Сам носитель об этом может не подозревать. Он легализует ваш нелегальный ресурс.

Если говорить совсем страшными словами, невзаимная любовь — это неосознанная зависть к объекту любви, самого общего плана. Ничего плохого в этом нет, но вопли женщин всех времен «как полюбить себя» – порой как раз о том, как перестать завидовать возможности быть кем-то другим и начать жить «по средствам», то есть тем, что у вас внутри есть. А что у вас есть, кстати? Ничего нет? А чем вы вот это вот всё (факты биографии) произвели?

Работа с терапевтом в это время может происходить по линии «разрешить себе то, что кажется таким притягательным в другом». Инвестировать в себя, в свою реальность, в свою жизнь.опубликовано econet

Автор Юлия Рублева

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