Техника "Освобождение от прошлого"

Несколько упражнений, ✅которые помогут отпустить ПРОШЛОЕ и растворить ОБИДУ. Будьте спокойны и счастливы!

Согласитесь после того, как кого-то прощаешь становится легко на душе и уходят многие боли и спазмы. Жизнь становится спокойнее и радостнее. Но не всегда получается простить и отпустить прошлое. Хотя головой все понимаешь, но остается в душе маленькая червоточина. Нет универсальной техники прощения и отпускания прошлого, которые бы помогали всем одинаково. Выберите подходящую практику по душе, которая поможет именно Вам избавиться от прошлого, обид и простить. Берегите себя!

Как простить и освободиться о прошлого?

Упражнение на освобождение от прошлого

Давайте будем рассматривать прошлое только как воспоминание. Если вы вспомните, что вы носили в третьем классе, то это воспоминание будет безо всякой эмоциональной оценки. Так же можно отнестись ко всем событиям в вашем прошлом. По мере своего освобождения мы становимся способными использовать всю нашу умственную силу в настоящем моменте. Опять же наблюдайте за своей реакцией.Что вам понадобится делать для этого? Насколько вы хотите или готовы расстаться со своим прошлым? Каков ваш уровень сопротивления?

Прощение. Очень важная глава

Наш следующий с вами шаг - прощение. В прощении заключается ответ на все вопросы и проблемы. Я знаю из собственного опыта, что когда у нас в жизни возникают проблемы, не важно, какого характера, то это значит, что нам надо кого-то простить.

Любовь - единственный ответ на любую нашу проблему, и дорога к такому состоянию - через прощение. Прощение растворяет обиду. Есть несколько способов:

Упражнение на растворение обиды

Сядьте где-нибудь в тишине, расслабьтесь. Представьте, что вы в затемненном театре и перед вами небольшая сцена. Поставьте на сцену человека, которого вам надо простить (человека, которого вы больше всего на свете ненавидите). Этот человек может быть живым или мертвым, и ваша ненависть может быть как в прошлом, так и в настоящем.

Когда вы ясно увидите этого человека, представьте, что с ним происходит что-то хорошее, то, что для этого человека имеет большое значение. Представьте его улыбающимся и счастливым. Задержите этот образ в вашем представлении несколько минут, а потом пусть он исчезнет.

Затем, когда человек, которого вы хотите простить, покинет сцену, поставьте туда себя. Представьте, что с вами происходит только хорошее. Представьте себя счастли-вым(вой) и улыбаю-щимся(щейся). И знайте, что во Вселенной достаточно добра для всех нас.

Это упражнение растворяет темные облака накопленной обиды. Некоторым это упражнение покажется очень трудным. Каждый раз, делая его, можно рисовать в воображении разных людей. Делайте это упражнение один раз в день в течение месяца и посмотрите, насколько вам станет легче жить.

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Упражнение "Мысленное представление"

Представьте себя маленьким ребенком (5-6 лет). Загляните глубоко в глаза этому ребенку. Постарайтесь увидеть глубокую тоску и понять, что эта тоска по любви к вам. Протяните руки и обнимите этого маленького ребенка, прижмите его к своей груди. Скажите ему, как сильно вы его любите. Скажите, что вы восхищаетесь его умом, а если он делает ошибки, то это ничего, все их делают. Пообещайте ему, что вы всегда придете ему на помощь, если это будет необходимо. Теперь пусть ребенок сделается очень маленьким, величиной с горошину. Положите его к себе в сердце. Пусть он поселится там. Когда вы будете смотреть вниз, вы будете видеть его маленькое личико и сможете дать ему всю вашу, так важную для него, любовь.

Теперь представьте вашу маму, когда она была в возрасте 4-5 лет, испуганную и жаждущую любви. Протяните и ей свои руки и скажите, как вы ее любите. Скажите ей, что она может на вас рассчитывать, несмотря ни на что. Когда она успокоится и почувствует себя в безопасности, положите ее к себе в сердце.

А теперь представьте своего отца маленьким мальчиком 3-4 лет, он тоже чего-то очень боится и громко, безутешно плачет. Вы увидите слезы, которые градом катятся по его личику. Вы теперь знаете, как успокаивать маленьких детей, Прижмите его к своей груди и почувствуйте его дрожащее тело. Успокойте его. Пусть он почувствует вашу любовь. Скажите ему, что вы всегда будете рядом с ним. Когда его слезы высохнут, пусть он тоже станет совсем крохотным. Положите его к себе в сердце вместе с вами и вашей мамой.

Любите их всех, ибо нет ничего более святого, чем любовь к маленьким детям. В вашем сердце достаточно любви, чтобы вылечить всю нашу планету. Но давайте вылечим сначала самих себя. Почувствуйте тепло, разливающееся по вашему телу, мягкость и нежность.опубликовано econet

Автор Владимир Ампилогов

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