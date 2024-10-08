Техника поднятия самооценки

Хотите поднять самооценку? В статье Елена Тарарина познакомит читателей с техникой, которая поможет это сделать.
Хочется поделиться с Вами техникой, скомпилированной мной на основе методов НЛП и когнитивной психологии. Техника хорошо подходит для дистанционной работы, при этом она сочетает в себе трансовую работу бессознательного с сознательным анализом. Метод проверен в дистанционном консультировании. Желаю Вам приятного знакомства с собой.
1) Часто мы не хотим принимать какие-то части своей личности, а потому наши сильные стороны мы знаем только со слабой стороны.
Выпишите те Ваши качества (слабости), с которыми вы пытаетесь совладать. Не торопитесь - возьмите на это время. А затем к каждому пункту - противоположности этих качеств.
2) Дальше предлагаю Вам проранжировать этот список противоположностей по важности для Вас.
Для этого есть простой способ: каждый пункт из списка противоположностей выписываете на отдельную бумажку. Затем небольшой ритуал - не торопясь рвите каждую бумажку, осознавая - что рвя ее - Вы отказываетесь иметь этот пункт в своей жизни.
Отследите - какие из бумажек рука не поднимется порвать.
P.S. - постарайся быть честными с собой - оставьте нетронутыми только те бумажки, которые действительно будет тяжело порвать.
3) Отслеживайте ощущения Вашего тела при выполнении упражнения.
4) Чуть теории: Мы много очень тратим энергии на созидание в себе того, что является социальнонавеянным (чужеродным на конкретном жизненном этапе для нашей личности, но при этом распространенном и культивируемом в окружающем нас социуме).
Мы уникальны своей неповторимой сочетаемостью сильных и слабых сторон нашей личности, причем, мое ничем пока не опровергнутое наблюдение, первое с чего начинается гармонизация человека и совладание с трудными жизненными ситуациями - с принятия себя. Если выразить одной фразой: "В наших слабостях - наша сила". Конец теории.
Следующая (предпоследняя) часть упражнения (по тому списку, на который РУКА НЕ ПОДНЯЛАСЬ.
5) Описательный портрет той девушки, которая с уважением и любовью приняла эти свои потребности - противоположности, на которые рука не поднялась и делает все, для того чтобы они удовлетворялись. Описательный портрет делается от третьего лица (как бы глядя со стороны).
P.S. Я привожу женский вариант техники (используя вопросы по лексической форме адресованные к женщине, но все написанное верно и для мужчин).
Прежде чем составлять описательный портрет несколько важных моментов:
1) Как зовут ее
2) Кем ей нравится работать; любит ли она работать одна, в коллективе, из дома, с начальником или без
3) Чем она любит заниматься в свободное время, как она его проводит
4) В каких местах ей нравится бывать
5) С людьми какого склада характера ей нравится общаться
6) Сколько времени она уделяет сну, отдыху
7) Каковы ее хобби, увлечения
8) В какую одежду ей нравится одеваться
9) Какие цвета она предпочитает
10) Какую обстановку и интерьер она любит
11) Как она любит выражать свои чувства и эмоции
12) Какие предпочитает способы обучения новому, чему она хочет учиться, чему она любит учиться
13) Какой ей нравится секс и какие мужчины
14) Как она относится к деньгам; сколько ей нужно денег, чтобы хорошо себя чувствовать
15) Что она предпочитает: стабильность или перемены
16) Любит ли она делать или получать подарки; предпочитает слушать или говорить комплименты
17) Какие занятия предпочитает: активные или пассивные; созерцательные или созидательные. Любит ли она комбинировать.
18) Какие косметические процедуры и процедуры для здоровья ей нравятся
19) Какую музыку она любит слушать, какие книги читать, какие фильмы смотреть
20) Чего она позволяет себе не делать
21) От чего она позволит и разрешит себе сбежать
22) Каким своим недостаткам она дает поблажку
23) Как она реагирует, когда ей предоставлено одиночество; как им воспользуется
24) Как она реагирует, когда ей предоставлена полная свобода; как ей воспользуется
25) Как она разрешает себе реагировать на несправедливость
26) Кому она разрешит себе не доверять, а к кому позволит себе испытывать доверие
27) Как она позволяет себе переносить боль, обиду, страх
28) Какие эмоции она себе разрешает
29) Чего она боится
30) Что для нее важнее всего в людях
31) Во что она верит
32) Что ее поддерживает и укрепляет
33) До скольких лет она хочет дожить
34) Что ее ждет после смерти
35) В чем для нее смысл жизни
36) Во что ей очень хочется поверить
37) Чего она попросила бы у Высших сил
38) Что она выбросила бы из своей жизни: каких людей, какие вещи, какие события
39) Что она хранила бы и берегла в своей жизни: каких людей, какие вещи, какие события
40) Какой персонаж (кино, книги) на нее вышеописанную похож больше всего
Хочется добавить, если при выполнении задания захочется погрустить, поплакать или пожалеть себя - это нормально. Можно смело себе это позволить и не испытывать при этом угрызений совести. Принимать свои эмоции и разрешать им быть - один из очень важных моментов здоровой психики. У Вас есть огромный потенциал, но он очень индивидуален и точно не будет похож на потенциал другого человека. И это касается всех.
Можете не торопиться - возьмите времени столько, сколько нужно.
6) Итак: заключительная часть упражнения.
Называется она - послание самой себе:
У Вас есть описание той части Вас, от которой Вы не смогли отказаться - порвать. И это очень хорошо!!!
В тишине и покое найдите для себя возможность написать этой части себя письмо. Эмоции можно переживать любые, в том числе поплакать или наоборот испытать облегчение.
Содержание может подчиняться порыву души, но приведу например:
Дорогая моя, /имя/! Спасибо тебе, что ты у меня есть и делаешь для меня такую важную работу, которая позволяет мне сохранять мою уникальность и неповторимость. Я разрешаю тебе иметь свои слабости и недостатки и в то же время ценю такие твои сильные стороны как перечисляешь то, что самое ценное есть в этой части Я очень хочу подружиться с тобой, для того чтобы позволить раскрыться всем твоим самым лучшим качествам. Я готова сотрудничать с тобой и принимать тебя во всем твоем многообразии и разрешаю себе и тебе быть несовершенными, совершать ошибки, учиться на них и получать от этого сотрудничества удовольствие и видеть в нем потенциал к развитию и самореализации. С любовью и уважением отношусь к тебе имя, так как ты помогла мне преодолеть многие жизненные ситуации. Нуждаюсь в тех ресурсах, которые сокрыты в тебе и прошу о сотрудничестве для улучшения качества моей жизни и сохранения моей уникальности.... далее в том же ключе Я верю, что ты будешь развиваться вместе со мной и придавать мне силу, будешь моим ангелом-хранителем, оберегающим и защищающим меня, поддерживающим меня в трудную минуту.
Очень важно подобрать искренние и резонирующие в Вас слова.
Для того, чтобы поблагодарить эту часть Вас, разрешить ей и себе быть самими собой, попросить ее о сотрудничестве, содействии и ресурсах. В ней скрыт доступ к самым мощным Вашим ресурсам, возможностям, к Вашей уникальности и идентичности. Создать с ней ситуацию диалога, сделать ее Вашим помощником и ангелом-хранителем.
Это послание сохраните, во-первых - это будет для Вас ресурсом, во-вторых, диалог можно будет продолжить.
Послесловие:
Через шаги этой техники мы получаем доступ к неосознаваемому пласту наших устремлений (шаги 1-3). Далее мы обучаем свое сознание налаживанию контакта с той частью нашего внутреннего разума, который независимо от Вашего желания, стремится реализовать эти Ваши потребности, правда часто не самым лучшим образом. В этих потребностях скрывается мощный запас энергии и мотивации, к которому мы и обращаемся на шаге 6 техники.опубликовано econet
Автор Елена Тарарина
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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