Тем, кто потерял смысл жизни: история человека, прошедшего концлагерь

Люди любят размышлять о смысле жизни, спорить и доказывать что-то друг другу. Одни считают, что смысл заключается в детях, другие, что в саморазвитии, третьи, что в подготовке к встрече с Господом. На самом деле все эти споры бессмысленны, поскольку не существует единого смысла для всех. Это утверждение принадлежит известному австрийскому психологу Виктору Эмилю Франклу.

Краткая история психолога Виктора Эмиля Франкла

Создателем такого направления в психологии и психотерапии как логотерапия или иными словами исцеление смыслом является Виктор Эмиль Франкл. Это австрийский психолог и психиатр, прошедший через земной ад – нацистский концлагерь. Если Фрейд считал, что человек всегда стремиться к удовольствию, Адлер говорил о стремлении к власти и превосходству, то Франкл утверждал, что главное для любого человека – найти смысл жизни.

Виктор еще с юности увлекся психологией, особенно интересовался темой депрессии и суицида. В 1924 год он стал президентом школы и разработал программу для студентов, чтобы обеспечить их поддержкой на протяжении аттестационного периода и удивительно, что ни один его ученик не закончил жизнь самоубийством. Благодаря этой программе Виктора заметили и пригласили на работу в клинику в Берлин. Его первыми пациентками были склонные к суициду женщины. Но когда к власти пришли нацисты, то Франклу по причине европейского происхождения запретили лечить пациентов клиники и он занялся частной практикой. В 1940 году он возглавил отделение неврологии в Ротшильдской больнице. А в 1942 году он и его семья были депортированы в концлагерь, где психолог провел долгих 2 года и 7 месяцев.

Смысл жизни в понимании психиатра-заключенного

Виктор считал, что главной задачей любого человека является принятие таких решений ежедневно, которые в дальнейшем приведут к намеченной цели. Объяснить это легко на примере шахматной партии, где главной целью является выигрыш и чтобы добиться этого, нужно продумывать каждый ход.

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Когда Виктор находился в заключении, то каждый день ему приходилось принимать решение – съесть весь кусок хлеба сразу или растянуть на сутки, в состоянии болезни попроситься в специальное крыло или продолжать работу. Его основной задачей было выжить. Это было его смыслом. Некоторые заключенные теряли надежду на спасение и скоропостижно умирали... Будто их организм чувствовал, что не стоит больше бороться за существование. Будучи в заключении Виктор на бумажных обрывках делал заметки и верил, что рано или поздно выйдет из этого ада и издаст свои труды. Этим поведением он создал напряжение, которое так необходимо для выживания, поскольку равновесие губительно для жизни. Удивительно, но в одной камере с ним находились люди, больные тифом, а Виктор с безумным желанием издать собственную книгу не заболел, поскольку его организм сопротивлялся.

Все, происходящее в его жизни в период заключения описано в книге под названием «Человек в поиске смысла». Это тяжелая книга, но ее стоит прочесть тем, кто теряет веру в себя. В этом труде собран личный опыт выживания психолога в жесточайших лагерных условиях и психотерапевтический метод поиска жизненного смысла даже в самых страшных ситуациях.

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Отсутствие смысла приводит к трагическим последствиям, каждый должен поставить перед собой цель, и какой она будет, зависит от личных убеждений и совести. Поэтому и не существует единого смысла для всех. Виктор Эмиль Франкл был великим человеком, который спас ни одну жизнь. После концлагеря она вернулся в Вену, опубликовал 32 книги и стал обладателем 29 докторских степеней. Франкл ушел из жизни в 1997 году от сердечной недостаточности, а его труды и сейчас помогают многим найти свое место в жизни.опубликовано econet.ru

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