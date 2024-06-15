Тень мамы в отношениях с мужчиной

Если вы относитесь к женщинам, которым трудно построить отношения с мужчиной, сложно оставаться в длительных отношениях с мужчиной, - узнайте, в чем причина такого злого рока.
Если вы относите себя к женщинам, которым сложно завести, быть, жить, оставаться в длительных отношениях с мужчиной (мужчинами) - первое, что нужно сделать - разобраться со своей мамой. До тех пор пока отношения с мамой заряжены, вопросы сепарации открыты, надежды на "хорошую маму" живы, - риски, что отношения с мужчиной превратятся в площадку для отыгрывания, вы даже не представляете, насколько велики. Редко какие отношения выдерживают такую нагрузку. Даже при сильном желании сохранить пару - скрытые, фоновые, недоступны осознанию процессы, будут без вашей на то воли подрывать фундамент самых крепких отношений.
И никто не знает когда рухнет конструкция.
Ну, например, так, как в истории Иры.
Ира переехала из маленького городка Н. в столицу учиться. Проект "уехать в столицу" мама обсуждала с Ирой с её седьмого класса.
На этот Ирин переезд работала вся семья - откладывались деньги с зарплат, люди отказывали себе в отдыхе, про моря-озёра-санатории не позволяли себе не то что ездить - думать не позволяли.
Ира хорошо помнит картинку с мамиными заштопанными колготками и тут же в паре - планы про её переезд. Уже тогда было ясно, что на неё возлагают какие-то очень высокие надежды-ожидания. Но юное сердце было заряжено романтикой, встречей с большим городом, мечтами про любовь.
А теперь давайте перенесёмся уже в Ирино замужество спустя 7-8 лет после той истории с отправкой Иры в столицу - как думаете, что мы там увидим? - мы увидим Ирины заштопанные колготки, кучу напряжения в их с мужем отношениях, связанного в основном с теми ожиданиями, которые Ира возложила на мужа и тонну злости по поводу того, что он им не соответствует и на то, что он не такой, как ей бы хотелось.
Вам не кажется, что мы где-то уже в чём-то похожем были? Вам не кажется, что где-то рядом что-то очень напоминающее мамину тень?
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Для начала честно ответьте себе на вопрос - как часто вы чувствуете себя в них ребёнком? играете ребёнка?
хотите быть ребёнком? Оказываться в роли ребёнка в отношениях с мужчиной-партнёром значит всегда приглашать взрослого (чаще маму) на ту сторону контакта.
Ещё один способ обнаружить маму в отношениях - вспомните всё то, чего вам не хватает, чего вы ожидаете,
чего вы требуете от своего партнёра. А теперь посмотрите, что у вас в этом месте с мамой? Например: вам кажется, что ваш мужчина не достаточно признает, замечает вас как женщину.
Или вам кажется, что ваш мужчина не достаточно вас любит, снова тот же вопрос -
Если ответ на этот вопрос "нет", то скорее всего, это место вашего голода, ваших важных неудовлетворенных потребностей, место ваших сильных чувств, которые вы, подобно бомбам замедленного действия, принесли внутри себя в эти отношения (хотя напомню - они могут быть адресованы совсем не тому человеку, который рядом).
Такие бомбы всегда тикают. Это всегда напряжение, это всегда сильные эмоциональные реакции - сильнее, чем стимул, с которым вы имеете дело. Если вам знакомы стремительные и частые взрывы даже на самые маленькие зацепки, снова ищите маму.
Весь мир вокруг мамы, конечно, не сошелся. Но если раз-за-разом что-то не получается, не клеится в отношениях - в одних, во вторых, снова-и-снова, попробуйте зайти и посмотреть на них с этой стороны - может там живёт мама?
С чем угодно...
Повторюсь - если вы хотите счастливых отношений с мужчиной - как бы это грубо ни звучало - маму из отношений нужно выгонять.опубликовано econet
Автор Алёна Швец
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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