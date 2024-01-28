Тест, который поможет узнать ваш уровень самосострадания

Самосострадание - это практика, в ходе которой мы учимся быть себе хорошим другом, а не врагом, в моменты, когда это больше всего необходимо. Это отношение к себе похоже на отношение как к своему другу, который попал в сложную ситуацию.

Большинство может представить или вспомнить, что вы чувствуете когда поддерживаете близкого или заботитесь о ком-то. Тем не менее, когда речь заходит о самих себе, мы склонны напрочь отказываться от самоподдержки и попадать в самокритику. Хорошая новость в том, что самосострадание это тренируемый навык.

Самосострадание: Тест на самоподдержку

Важно понимать, что самосострадание - это не жалость к себе, а ее противоположность. Не слабость, а источник внутренней силы, дающий храбрость и ресурс при встрече с трудностями. Самосотрадание направляет нас в сторону долгосрочных интересов, а не краткосрочного удовольствия (если вы вдруг переживаете, что будете просто лежать все время на диване.

Самосострадание не перекладывает вину на других, а помогает признавать свои ошибки, без самокритики и самобичевания. Сострадание к себе позволяет черпать мотивацию из желания раскрыть свой потенциал и творчески реализоваться, а не из установки, что с нами что-то не так и нужно срочно с этим что-то делать.

Ниже вы можете пройти тест, чтобы узнать ваш уровень развития самосострадания (напоминаю, что это тренируемый навык, развиваемый через выполнение упражнений и практик).

Нижеследующие утверждения описывают ваше поведение по отношению к себе в тяжелые времена.

Внимательно прочитайте утверждения перед тем, как ответить, и слева от каждого вопроса отметьте, насколько часто вы так себя ведете на шкале от 1 до 5.

Для первого набора утверждений используйте следующую шкалу:

1 (почти никогда) - 2 - 3 - 4 - 5 (почти всегда)

Я пытаюсь понимающе и терпеливо относиться к тем аспектам моего характера, которые мне не нравятся.

Когда случается что-то неприятное, я стараюсь составить уравновешенное представление о ситуации.

Я стараюсь относиться к своим неудачам как к части человеческой жизни.

Во время тяжелых периодов в жизни я даю себе заботу и нежность, в которых нуждаюсь.

Когда что-то меня расстраивает, я стараюсь держать эмоции под контролем.

Когда я чувствую себя несостоявшимся или некомпетентным, я напоминаю себе, что большинство людей иногда себя так чувствуют.

Для второго набора утверждений используйте следующую шкалу (обратите внимание на то, что ее направление противоположно предыдущей):

1 (почти всегда) - 2 - 3 - 4 - 5 (почти никогда)

Когда у меня не получается что-то, что для меня важно, я чувствую себя несостоявшимся.

Когда мне плохо, мне кажется, что большинство других людей счастливее меня.

Когда у меня не получается что-то, что для меня важно, мне кажется, что это у меня одного ничего не получается.

Когда мне плохо, я зацикливаюсь на всем, что мне не нравится в ситуации, и только об этом и думаю.

Я неодобрительно отношусь к своим недостаткам и несовершенствам и осуждаю себя за них.

Я нетерпим по отношению к аспектам моего характера, которые мне не нравятся.

Как подсчитать свои результаты:

Разделите сумму баллов за все вопросы на 12.

Средний результат теста – около 3.0 на шкале от 1 до 5, интерпретируйте свой балл, исходя из этого.

Если у вас вышло 1-2,5 балла, то у вас мало развито самосострадание, 2,5-3,5 – средне развито, 3,5-5,0 –очень хорошо развито.опубликовано econet

Автор Кирилл Крыжановский

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