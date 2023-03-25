Типы матерей, влияние психологии матери на жизнь дочери

Психологические проблемы матери могут определять будущее ее дочери. Неудачи в личной жизни, нереализованность в профессии, разочарования и у сталость - все это формирует характер и личностные черты самого дорогого человека. И случается так, что материнская любовь проявляется довольно странно.

Ни для кого не секрет, что характер и качества родителей, отношения с ними полностью определяют жизнь их детей. Особенно важны для нас отношения с матерью. Именно качества матери закладывают фундамент для всей жизни её детей.

Мать влияет на будущую жизнь своей дочери

Что такое "тип матери"

Это особенности характера и жизни женщины, которые безусловно определяют судьбу её детей. Обстановка, особенности быта и отношений в семье впитываются ребёнком и становятся законами его жизни.

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Почему-то априори считается, что любая мать любит своего ребёнка и желает ему самого лучшего. Но это далеко не всегда так.

Если бы в каждой семье была любовь к ребёнку, в достаточном для него количестве и качестве, то каждый ребёнок смог бы вырасти и вызреть правильно. И конечно, состояться в своей собственной жизни.

Но мы наблюдаем несчастливые браки, проблемы и болезни на каждом шагу. А это означает, что процесс роста и развития ребёнка был искажён в его родительской семье. Особенно это касается девочек, будущих жён и матерей. Не получив достаточной любви матери, они понесут это искажение дальше, к своим детям. Я назвала бы таких девочек нелюбимыми дочками нелюбящих матерей, но это звучит уж очень жёстко.

Какие бывают типы матерей

Тип, характер матери можно распознать по обстоятельствам своей жизни.

Взрослой женщине, которая хочет изменить "наследие" своей матери и дать любовь своим детям, придётся потрудиться. Для начала - описать тип своей матери и осознать особенности собственной жизни, которые из этого следуют.

Я считаю, что любое негативное влияние на своего ребёнка, любое ограничение, которое заложила мать типом своего характера, можно сгладить или убрать совсем.

Как может женщина дать своему ребёнку больше свободы и выборов в жизни? Как она может снять эти жёсткие ограничения? На самом деле довольно просто. Если женщина хочет лучшего для своего ребёнка, если она желает ему счастья, она всегда начнёт с изменения себя самой.

Ниже мы обсудим, как это можно сделать, а пока давайте перечислим возможные сюжеты в жизни матери и ребёнка. Давайте разберёмся, какие же бывают типы матерей, и как это влияет на жизни их дочерей.

Я опишу основные типы матерей. Существуют смешанные варианты. Жизнь гораздо богаче любых классификаций.

Недовольная мать

Такой тип матери встречается довольно часто. Это женщина, которая всегда недовольна. Угодить ей, услышать похвалу - практически невозможно. Она всегда найдёт, к чему придраться, что раскритиковать, где найти недостатки.

Как бы ни старалась её дочь сделать хорошо и правильно, получить любовь и одобрение, у неё это никогда не получится. Это невозможно. Успехи дочери воспринимаются такой матерью как будто это само собой разумеется, о чём и говорить не стоит. А вот новые требования возникают снова и снова.

Да, нормальная жизнь дочери и одобрение матери возможны, но при соблюдении ряда условий, которые мать постоянно озвучивает. Но выполнить их на практике нереально.

Вот, например, что может слышать уже взрослая дочь такой матери. Что она слышала, когда была маленькой, вы можете представить сами.

"Была бы ты умная, давно бы нашла хорошую работу". "Если бы ты умела общаться с мужчинами, давно бы вышла замуж". "Давай иди лечись, а то больная вся, давно бы уже родила". Это маленькая часть посланий для дочери от такого типа матери.

Постоянное подчёркивание "несовершенств" дочери, буквально "вбивание" в её голову простой мысли, что она ничтожество, была есть и будет ничтожеством - ломает её жизнь и психику.

Что может сделать девочка, а потом молодая женщина в такой ситуации? Варианта всего два, и оба не решают проблему. Первый вариант развития событий, это признание что я ничего не могу, смирение, отказ от борьбы.

Второй вариант - борьба с матерью, бесконечное доказывание ей что я что-то стою, что-то могу. Эта борьба никогда не приведёт к успеху, мать никогда не признает успехов дочери, обесценит их, выдвинет массу новых требований.

Какого мужчину может встретить дочь такого типа матери? Конечно, такого же критически настроенного и недовольного, который будет постоянно унижать и обесценивать её. Её ад продолжится в собственной семье, муж просто займёт место любимой мамы.

Или же она встретит нормального мужчину, но будет воевать с ним, постоянно отстаивать себя. Мало кто сможет выдержать постоянную войну в доме, мужчине рядом с такой женщиной просто нет места.

Скорее всего, такая женщина или не выйдет замуж, или будет в разводе. Она всегда будет недовольна мужчинами, будет обвинять и критиковать их, постоянно предъявлять завышенные требования. Словом, будет вести себя точно так же, как вела себя её мать.

Холодная мать

Рядом с ней эмоционально холодно. Она не согревает ребёнка теплом своего сердца, оно закрыто. Такая женщина всегда занята только собой, ей больше ни до кого нет дела. Этот тип матери называют "нарциссическим". Она совершенно недоступна для дочери, что бы та ни делала, как бы ни старалась.

Такой тип матери имеет несколько разновидностей. Первая, когда мать всегда довольна собой и никого рядом с собой не замечает. Её дочка - дополнительный "аксессуар" в её идеальной жизни, необходимый элемент идеальной картинки, которую она предъявляет миру.

Вторая - она вся погружена в свои переживания, страдает и переживает о чём-то своём. А результат тот же, она холодна и её сердце закрыто для её ребёнка.

Дочка такой матери вырастает во льду, без тепла материнских рук и материнского сердца. Она давно замёрзла, и нет таких сил, чтобы она оттаяла и расцвела. Такой тип матери забирает полностью жизнь дочери, поглощает её полностью, не оставляя ни одного шанса.

Какого мужчину может встретить такая женщина? Ну никак не тёплого и эмоционально открытого. Её муж может быть погружён в себя, ему до жены не будет никакого дела. Он может постоянно "тянуть одеяло на себя", погружать жену в свои проблемы, не учитывая ни её характер, ни её желания, ни её возможности.

Или же такая женщина встретит мужчину такого же холодного и безразличного, как её мать, использующего жену как аксессуар в своей внешне благополучной жизни. И ей придётся, как всегда, быть безгласным дополнением теперь уже собственного мужа.

У такой женщины не остаётся ни одного шанса быть самодостаточной, "хорошей" самой по себе. Она всегда должна быть дополнением к чьей-то идеальной картинке. Конечно, надо соответствовать этой картинке - ухаживать за собой, быть красивой. Иначе ведь "мама" может и не взять с собой, муж может и другую найти.

Никакой собственной жизни у дочерей холодного типа матери чаще всего не бывает. Они всегда - обрамление чьей-то жизни, своя собственная индивидуальность ничтожна и не стоит внимания.

Другой вариант развития событий - доказывать матери свою индивидуальность, получать хорошее образование, делать карьеру, создавать "блестящую" жизнь. И потом быть для своей дочери такой же "неотапливаемой" и холодной матерью.

Перфекционистка

У такой матери главное - внешняя сторона жизни. В этом она похожа на предыдущий тип матери. Эта женщина хочет, чтобы всё было правильно и постоянно тревожится об этом. Она стремится поддерживать видимость, свой авторитет и имидж любой ценой.

Дочка такой матери, как и в случае с недовольной матерью, будет всегда критиковать себя за недостатки. За то, что она недостаточно хороша. Внешне такая женщина будет ответственной и работоспособной. Она будет тщательно и добросовестно выполнять свою работу. Но мнение других людей для неё будет самым главным, страх осуждения и стремление быть правильной и хорошей перекроют всю радость и счастье жизни.

В семье такая женщина будет всегда "наступать на себя", подстраиваться под мужа. Или же, наоборот, будет подстраивать под себя мужа и детей, повторять программу матери.

Беспомощная мать

Такой тип матери наиболее опасен для ребёнка. "Слабая и беспомощная" мать так тонко управляет, так незаметно использует огромную родительскую власть, так изощрённо давит на детское чувство вины, что ребёнку нет никакого выхода.

От такого типа матери невозможно оторваться, невозможно строить свою собственную жизнь. Я не говорю, что она делает это специально, или что вообще понимает, что она делает. Чаще всего - нет. Но от этого для дочери ничего не меняется.

У неё нет сил на критику, недовольство, контроль. У неё нет сил ни на что, она постоянно болеет или делает вид что болеет, но очень натурально. Так, что даже сама в это верит, и болезни начинают появляться на самом деле. У её дочери нет выбора - только заботиться о маме. Она становится мамой для своей матери. Отдаёт в эту бездонную дыру своих нерождённых детей, женское здоровье, всю свою жизнь.

Дочка слабой и беспомощной матери вырастает сильной, умеющей решать чужие проблемы. Она может встретить "слабого" мужчину, который радостно сядет на её шею и ещё понукать будет. "Слабость" мужа может стать жёстким контролем и жестокостью, которую женщина может сразу и не распознать. И даже если распознает - не так легко будет уйти от таких отношений. Он же погибнет без меня, с голоду умрёт, повесится, из окна выкинется.

Или же она не выйдет замуж, "отложит" свою жизнь, пока не решены проблемы мамы. То есть, принесёт себя в жертву своей "слабой" матери. Она не увидит, что эта "слабость" обманчива, что у такой "слабости" очень большая сила забирать чужую жизнь, большая воля управлять чужой жизнью. А для себя ничего не делать для себя самостоятельно, всё только за чей-то счёт.

"Я важнее дочери"

Этот тип матери очень похож на предыдущий, только эта мать совсем не беспомощна. Но она так же настроена на то, чтобы забрать жизнь дочери. Она ставит свои интересы на первое место, в ущерб интересам ребёнка. Женщина считает свои интересы важнее, главнее интересов ребёнка.

Эта женщина не видит и не воспринимает индивидуальность своей дочери, так же, как не воспринимает и свою индивидуальность. У неё существует глубинная неуверенность в себе, она постоянно "отстаивает" себя за счет своего ребёнка.

Дочь такой матери вырастает отзывчивой, чувствующей людей и понимающей их нужды. Она всю свою жизнь обеспечивала нужды матери. Такая женщина будет верной и помогающей своему мужу, детям, родственникам, кошкам, собакам, нищим, больным и пр.

Собственная жизнь всегда останется в тени. Нарастающее с годами разочарование может сделать эту женщину циничной и озлобленной. А если у неё есть дети, то она будет использовать их, не считаясь с ними. То есть, повторит путь своей матери.

Такой тип материнства очень распространён. Эта женщина будет помогать всем вокруг, слыть душевнейшим человеком, но дома она постепенно будет становиться жёстким тираном и деспотом.

Соперница

Ох уж это "мы как сёстры"! Этот тип матери внешне очень привлекателен. Идут по улице две красивые женщины, одна помоложе, другая постарше. И одеты одинаково, но видно, что это мать и дочь, а они кокетливо говорят - мы же как сёстры!

Кокетство в основном исходит от матери, на фоне молодой девушки она кажется себе моложе и востребованнее. Такой женщине не скажешь в глаза, что это странно для взрослой женщины - таскать за собой свою дочку, кокетничать, "перетягивать на себя" внимание мужчин.

Женщина в такой ситуации будет прекрасно выглядеть и "затмевать собой" свою юную и угловатую дочку, не даст ей расцвести, будет жёстко прессовать, чтоб не выглядеть старше своей дочери.

Парадоксально, но такая мать может пытаться вырастить из своей дочери "принцессу", перегружая её танцами, секциями, кружками, истощая и терроризируя её. Ну а кем ещё должна быть дочь королевы, только принцессой.

Жёсткая конкуренция с дочерью лишает дочь своей жизни, семьи, детей. Уйдут годы, и уже взрослая дочь обнаружит, что мама по-прежнему всё молодится, её "вечная молодость" всё не заканчивается. А вот её золотое время прошло, самой уже под 40.

С таким типом матери у дочери два выхода.

Первый - уйти на задний план, пропуская маму вперёд. Ребёнок всегда любит маму и всегда готов уступить. Или же дочка будет конкурировать с матерью, выпячивая и критикуя её недостатки, будет бороться за свою жизнь. И в том и в другом случае будут потеряны годы, и собственная жизнь дочери не сложится.

Если же по счастливому стечению обстоятельств женщина всё же родит, то существует большая вероятность, что у неё разовьётся зависть к собственной дочери.

Бессознательно она будет считать, что от дочери не убудет - у неё молодость и красота есть, а я не успела, не реализовалась, не насладилась, возьму сколько мне надо! Чёрная зависть отравляет душу, и вновь будет отыгрываться сценарий конкуренции, цепляния за уходящей молодостью.

Лучший друг

"Подружки", "сёстры" могут общаться и иначе. Не конкуренция и зависть будут править этими отношениями, а инфантилизм и незрелость матери, неумение её брать ответственность и быть на самом деле матерью своему ребёнку.

Общение с ребёнком "на равных" приводит к тому, что ребёнок остаётся без матери. Без любящего взрослого человека рядом. Без матери, способной защитить и согреть.

Мама-подружка будет нуждаться в совете и поддержке, будет стремиться переложить свои проблемы на дочь, захочет опереться на неё. Такая мать может быть капризной, требовательной, эмоциональной, полной страхов, ревнивой. Если она замужем, то может ревновать дочку к её отцу, может прятаться "за мужем" от реалий жизни, будет беспомощной и инфантильной.

Дочка такой матери вероятнее всего будет взрослой и ответственной в любых отношениях, будет способна давать любовь и поддержку. Но ей кто даст эту любовь и поддержку?

Внутри такой женщины с далёких детских времён останутся страх, обида, гнев, одиночество. Она будет чувствовать себя отвергнутой и недолюбленной. Такая женщина будет отдавать, вычёрпывать свои силы, не замечая, что сама давно стоит на краю.

Если она родит, то бессознательно повторит сценарий своей матери. Кто поддержит меня, если не мой ребёнок? Кто же ещё, конечно, моя дочка. И незаметно такая женщина превратит свою дочь в свою маму, папу, секретаря, врача, сиделку и пр.

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Гиперопекающая мать

Такая мать всегда знает, что хочет её ребёнок, и делает это, жертвуя собой. Всю свою жизнь она вкладывает в ребёнка, не давая ему подумать, захотеть, сделать что-то самостоятельно.

Эта мать всегда будет рядом, как говорится, в горе и в радости. Она всё будет делать так, как считает нужным и важным. При этом она подразумевает, что это не она хочет, а её ребёнок, что она выполняет его желания. Она всё знает о дочери - как и с кем ей жить, что делать, чем заниматься, о чём думать.

Вырваться на свободу нельзя, мама может просто умереть от горя, если её "бросят", "предадут". "Я всё отдала, а она, неблагодарная!"

В такой ситуации для дочери существует два выхода и оба деструктивные. Первый вариант - сдаться и позволить маме хозяйничать в своей жизни. Второй - бороться за свою свободу, бежать из этого болота. Но в такой ситуации нужно быть готовой на то, что будут болезни и неприятности и в своей жизни, и у мамы.

Разрыв такого симбиоза не пройдёт даром. Самостоятельно такая женщина жить не умеет. Даже если она сбежит от матери, есть большая вероятность что выйдет замуж за мужчину, который точно будет знать, что она хочет, не спрашивая её и делать это. А потом удивляться её "неблагодарности".

Контролирующая деспотичная мать

Это она решает, что делать её ребёнку. И выдаёт разрешение. Или не выдаёт, и нарушить её запрет нельзя. Если дочка осмелится поступить по-своему, в ход идут все возможные репрессивные меры. В доме у такой матери контроль, порядок и полная стерильность во всём.

Если вдруг дочка решит выйти замуж или не дай Бог родить, ей ни в коем случае нельзя это сделать без разрешения мамы, она приучена так с детства и ослушаться нельзя.

Сама мысль о том, что можно что-то сделать самостоятельно, наполняет женщину тёмным ужасом. Без разрешения мамы нельзя ничего. Иногда, в моменты любви и сентиментальности мама смягчается, наполняя дочь надеждой, ожиданием любви и понимания, но это бывает крайне редко.

Какие варианты есть у дочери этого типа матери? Выбор небогатый. Можно ждать любви и понимания, и всё это время быть в полном подчинении. Под контролем мамы надёжно и безопасно как за каменной стеной. Не замечается, что уходят годы и десятилетия жизни. Мама отвечает за всё, собственная детская позиция не замечается.

Второй вариант - делать наоборот. Мама не разрешает гулять допоздна? А я буду! Мама не разрешает с мальчиками встречаться? А я буду! Этот вариант жизни мало отличается о предыдущего, в любом случае всё крутится вокруг обалдевшей от собственной власти мамы.

Какой мужчина может быть рядом с такой женщиной? Такой же властный, жёсткий и контролирующий. Такому легче сдаться, потому что борьба будет жёстко караться. Муж будет иметь полную свободу, захотел - ушёл, захотел - пришёл. Захотел - погладил, захотел - ударил.

Я знаю историю, когда женщина решила развестись со своим мужем-деспотом. Он в ответ наказал её тем, что продал свою долю в квартире кавказцам, они заселились в квартиру всей толпой и терроризировали бедную женщину и её детей. А что, знай своё место, кто ты такая, чтоб идти поперёк моей воли!

Он наслаждался её страданиями, злорадствовал и предлагал вернуться к нему, тогда этот ужас закончится, "воспитательный урок" будет усвоен.

Борьба с жёсткой контролирующей матерью будет продолжаться в душе женщины всю жизнь, напрягая её, наполняя контролем и страхом. И со своими детьми, не зная другого варианта развития событий, она будет делать то же самое.

Жертва обстоятельств

Эта мать ни в чём не виновата, так сложились обстоятельства! Она не замужем, не реализована в профессии. У неё нет друзей, здоровья, счастья, заработка, ничего. У такого типа матери виноваты все вокруг, но не она сама.

Родители не обеспечили, я всю жизнь без жилья. Начальник нехороший человек, мне пришлось уволится. Муж плохой, изменил, я гордо ушла и прочее в том же духе.

Так сложилась моя жизнь, дорогая дочка, я не смогла. Теперь ты живи, но не свою жизнь, а мою. Делай то, что я не смогла. Давай купим это платье, оно мне так нравилось, когда мне было столько лет, как тебе сейчас. Давай ты будешь встречаться в этим мужчиной, мне нравились такие мужчины. Давая ты родишь двоих детей, я не смогла в своё время, а ты сможешь. Я так хотела играть на фортепьяно, давай ты будешь учиться играть, и неважно, что тебе это не нравится.

Что ждёт дочь такой матери? Она с раннего детства столько слышит о несчастьях матери, что готова на всё, чтоб сделать маму счастливой. И купить это платье, и встречаться с этим мужчиной, и научиться играть на фортепьяно, и родить для мамы двоих детей.

Мама счастлива, реализуются её мечты. То, что её дочь полностью лишена своего права на жизнь, её очень мало волнует. Она сама не сделала ничего, обстоятельства помешали. Но от дочери требует, чтобы она всё это сделала и упивается этим.

В такой ситуации дети дочери - её дети, одежда дочери - её одежда. И знаете, не удивлюсь, если и муж дочери будет восприниматься как её муж...

Если же вдруг дочка захочет построить свою собственную жизнь, то этим она умножит несчастья матери. В такой ситуации бессознательное чувство вины навсегда поселится в её душе, отравляя жизнь.

"Идеальная" мать

Такая мать никогда не давит, не контролирует, признаёт и принимает решения дочери. Но никогда не подскажет и не защитит. Хочешь в горах кататься на лыжах - катайся, это твоё решение. А то, что ты кататься не умеешь и это опасно не скажет, хотя внутри и понимает это.

Природная "деликатность" граничит с полным безразличием. У дочери такой матери нет за спиной опоры, совсем нет никакой защиты и поддержки.

Дочь будет провоцировать её и подвергать себя опасности, проверяя - любит ли её мама или ей всё равно? А мама принимает это и не протестует, не защищает, отпускает в опасные поездки, не пресекает нехорошие связи.

Другое решение дочери - быть подальше от мамы. Всё равно нет с ней любви и защиты. Но холодно в мире без корней, любви и опоры. И мотает эту женщину по миру, по свету, по мужчинам, и нигде нет ей пристанища, надёжности и стабильности.

Нестабильная, непредсказуемая мать

Если женщина принадлежит к этому типу матери, то она похожа на флюгер. Она меняет своё настроение много раз в день. Куда подул ветер её непредсказуемых эмоций - такой она и становится. То она ласковая, то бьёт и ругает. Настроение её изменчиво, кризисы в голове и эмоциональные переживания сменяют друг друга.

Взвинченность и накал страстей не стихают даже ночью. По большому счёту это её способ контроля над окружающими, способ всегда держать их "на коротком поводке", вовлекать в свои переживания.

Дочери такой матери приходиться нелегко. Она не знает, как мама отреагирует на то или иное событие. Она не понимает, что хорошо, а что плохо. Ребёнок смотрит на мать и считывает её настроение, чтобы вписаться именно в него. На это уходит много сил, с годами нарастает истощение и тревожность.

У таких людей хорошо развита эмпатия, чувствование других людей, но абсолютно нет стабильности и надёжности в собственной жизни. Женщина, дочь нестабильной матери, способна погасить любой конфликт в семье или на работе, но это истощает её, приближает депрессию и усталость.

Семейная жизнь превращается в поле боя, где мины на каждом шагу, и надо постоянно быть настороже. Или же, наоборот, потеря сил приводит к разбалансировке и нестабильности психики, то есть к повторению сценария матери.

Мамы разные нужны, мамы всякие важны

Каким бы ни был тип вашей матери, итог один. Вы не получили в отношениях с ней тепло, сопереживание, любовь и безопасность в таком количестве, чтобы это позволило вам вырасти, созреть и состояться в своей собственной жизни.

Повторюсь, что именно этот тип отношений вы впитали генетически с самого раннего детства, и именно это вы будете транслировать своим детям. Это происходит автоматически, хотите вы того или нет.

Очень часто женщины до самой старости надеются "дополучить" от матери то, что она не дала им в детстве и терпят в этом огромное поражение. На это уходят годы, драгоценные годы собственной жизни, когда каждый день - всё о маме, о её несовершенствах и обидах на неё.

Какой бы ни была ваша мать, что бы она ни делала, факт остаётся фактом - вы обязаны ей самим фактом своего существования. Огромная, вечная благодарность за это должна стать основой и фундаментом вашей жизни.

Всё остальное вам придётся делать самостоятельно. Мама сделала что могла, она родила и вырастила вас. А если вам не нравится, как она это сделала, исправьте это в своей собственной жизни.

Если вы дочитали статью до этого места, то тема актуальна для вас. Значит, вы имеете искажения в характере, которые достались в наследство от вашей матери. Возможно, вы увидели в чём-то свою маму или саму себя и хотите это исправить.

Как стать хорошей матерью для своих детей

Как не повторить программу своей матери? Как построить свою собственную жизнь? Как дать детям нужную им любовь и поддержку?

Эти вопросы были актуальны во все времена. Важно понимать, что мы можем научить кого-то только тому, что умеем сами. Не думаем, хотим или переживаем, а именно умеем.

Нельзя дать другому то, чего у тебя нет

Умение формируется постоянным повторением, бесконечными тренировками. Это легко и понятно на примере обучения боевым искусствам. Только постоянные тренировки вводят упражнения в навык тела, который будет работать уже автоматически, невзирая на наши настроения и мысли.

То же самое касается и изменения материнских программ, в которых мы выросли. Нельзя ничего другого дать детям, кроме того, что мы умеем сами.

Поэтому, вопрос о том, как быть хорошей матерью своим детям, как не повторить ошибки своих родителей, имеет простой ответ.

Необходимо переучить себя. Стать счастливой, здоровой и реализованной самой для себя. Любовь к себе, как бы заезженно это ни звучало, это гарантия любви к ребёнку.

Конечно, это не так просто, как кажется, ведь инертность и сила многолетней привычки велика. Но капля, как известно, точит камень.

Конечно, тут не обойтись без помощи психотерапевта. Психотерапевт поможет вам исследовать, принять и исцелить модели и законы родителей. Также он подскажет, как начать формировать свои собственные законы, которые вы передадите своим детям.

В результате вы будете учиться чувствовать и слышать себя, а это значит, будете чувствовать и слышать своего ребёнка. Вы будете учитывать его индивидуальность и давать развиваться его талантам и способностям, чтобы он мог на них опереться в своей жизни. Вы будете эмоционально уравновешенны, сможете учитывать свои интересы и признавать свои недостатки. А значит, интересы и недостатки других людей тоже.

Ваши дети, чувствуя вашу любовь и принятие, смогут опереться на вас, будут иметь сильные корни, устойчиво будут стоять на земле.

Они смогут строить свою жизнь, не боясь быть непринятыми и непонятыми. Эмоциональная независимость от вас даст детям необходимую им свободу, а также умение самостоятельно справляться с трудностями своей собственной жизни.

Автор Волженина Елена

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