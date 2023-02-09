Типы мужчин, от которых нужно бежать со всех ног

Есть такие типы мужчин, которых ни одна, даже самая умная девушка не исправит. Но мы так часто себе обещаем, что больше его ужасное поведение не повторится… Каких мужчин следует опасаться и как их распознать?

Наверное, каждая женщина мечтает о настоящем мужчине - надежным, верным и любящим. Но есть такие типы мужчин, от которых нужно бежать, как от огня. Ведь с ними вы уж точно не построите действительно гармоничных и счастливых отношений. И вот, что это за мужчины.

5 типов мужчин, от которых надо бежать не оглядываясь

Мужчина, который играет с вами в игры - "близко-далеко" или "холодно-тепло"

Мужчина с зависимостью - алкогольной, наркотической или игровой.

Маменькин сынок

Тиран и деспот

Мужчина - "может быть, когда-нибудь"

1. Мужчина, который играет с вами в игры - "близко-далеко" или "холодно-тепло"

Это такой мужчина, который встречается с вами раз в две недели, ведь он всегда очень занят. Поэтому он появляется только тогда, когда этого хочется ему. Он общается с вами только тогда, когда удобно ему. При этом когда он наконец-то снова появляется, то может быть очень мил, романтичен и заботлив, чем вас скорее всего и подкупает, но потом он снова исчезает и становится таким "холодным и далеким".

На самом деле такой мужчина не испытывает к вам никаких серьезных чувств. У него таких как вы может быть еще вагон и маленькая тележка, а вы просто один из этих запасных вариантов. Ведь если с одной не получилось, он вспоминает и пишет уже вам... Никогда не соглашайтесь на такие «отношения»! Просто поверти, что вы достойны гораздо лучшего!

2. Мужчина с зависимостью - алкогольной, наркотической или игровой.

Бывает, конечно, как и во всем исключения, когда женщины вытаскивали своих мужчин из этого. Но хорошенько подумайте, прежде чем на такое подписываться и становиться для мужчины его "палочкой-выручалочкой". Ведь если он сам этого не захочет, то как бы вы не старались - у вас просто ничего не получится.

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3. Маменькин сынок

Это тот мужчина, который всегда на первое место ставит свою маму. И в любой ситуации вам придется договариваться не с ним ,а именно с его мамой. Ведь если вы не понравитесь его маме, то это и будет конец ваших отношений. И это в лучшем случае, а в худшем вам придется всегда бороться за внимание и любовь своего мужчины с его мамой и не факт, что вы выиграете.

4. Тиран и деспот

Если ваш мужчина позволяет себе поднимать на вас руку, оскорбления в вашу сторону или совсем вас не уважает и считает, что вы вообще ничего из себя не представляете и ваше место только на кухне, ведь он царь и бог, «а ты кто такая вообще ? Ты должна готовить, рожать и сидеть дома», то бегите от такого куда глаза глядят, здесь даже нечего думать! Ведь с такими мужчинами обычно живут женщины- жертвы, которые вообще себя не уважают, а вы же, я надеюсь, ж точно не такие?

5. Мужчина - "может быть, когда-нибудь"

Это мужчина, который все никак не может определиться – ни с тем кто вы друг другу, ни с тем, а действительно ли он вас любит, а видит ли он вас вообще в своем будущем и хочет ли он с вами семьи и детей? На все эти вопросы такой мужчина отвечает очень размыто и туманно - "может быть, когда-нибудь" и т.д. С таким мужчиной вы только потратите свое время и измотаете себе все нервы.

Милые женщины, будьте внимательны! Не ведитесь на этих мужчин, ведь ничего, кроме слез и разочарования они вам уж точно не принесут. Берегите и цените себя, удачи вам!опубликовано econet

Автор Виктория Кирста

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