Типы женщин, которые отпугивают большинство мужчин

О законе притяжения между мужчиной и женщиной можно рассуждать бесконечно. Физиологи объясняют влюбленность «химией», гормональным всплеском. Но иногда красивой и успешной даме никакая «химия» не помогает найти спутника жизни. В чем же дело? У психологов есть собственное объяснение: существуют типажи женщин, которые настораживают и даже отпугивают от них мужчин. Какие?

Считается, что женщины своим поведением сами отпугивают мужчин. Есть поступки, с которыми мужской пол готов мириться, а есть - которые его пугают, поэтому они и делят женщин на категории. Итак, хит-парад тех дам, которых, по мнению некоторых мужчин, следует обходить стороной и, тем более, не стоит брать в жены.

8 женских типажей, которые отпугивают мужчин

Слишком загадочные женщины

Корыстные женщины

Женщины со слишком завышенными требованиями и ожиданиями

Эмоционально нестабильны и скандальные женщины

Женщины с типом поведения обесценивания мужчин, так называемый тип - "Я сама…"

Женщины, имеющие только одну цель в жизни - выйти замуж

Вечно ревнующие и все контролирующие женщины

Женщины, которые постоянно на все жалуются

1. Слишком загадочные женщины

Ох, уж эта знаменитая фраза, что "в каждой женщине должна быть загадка»! Конечно, в определенной степени это действительно так. Но когда женщина начинает уж слишком загадочно себя вести и то исчезать на несколько дней, при этом ничего не объяснив мужчине, то не брать трубку или в последнюю минуту просто отменять свидание, то никакой нормальный и уважающий себя мужчина не будет такого терпеть, даже не несмотря на то, как она могла сильно ему понравиться. Поэтому советую мужчинам держаться от таких дам как можно дальше, а женщинам - не переусердствовать с игрой в "мисс загадочность".

2. Корыстные женщины

Ну тут, думаю, и объяснять особо нечего. Такие женщины всегда обращают внимание только на тех, кто купается в деньгах и роскоши и единственным их критерием при выборе своего следующего "спутника жизни" являеться вопрос: "А что, собственно говоря, ты можешь мне предложить?" Поэтому, такая женщина помашет вам ручкой, как только найдет себе кого-то более состоятельного, чем вы.

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3. Женщины со слишком завышенными требованиями и ожиданиями

Такую женщину вы никогда не сможете полностью удовлетворить и сделать наконец-то счастливой. Она всегда будет перекладывать ответственность за свою жизнь и все, что в ней происходит исключительно на вас, и не дай вам Бог не оправдать ее надежд и ожиданий - тогда уж слез и скандалов с битьем посуды и криками "Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни ! " вам точно не избежать.

Как вы понимаете, постоянно пытаться кого-то осчастливить и оправдать чьи-то ожидания - это достаточно тяжелый труд, поэтому хорошо подумайте перед тем, как начинать серьезные отношения с такой женщиной.

4. Эмоционально нестабильны и скандальные женщины

Такие женщины очень хорошо умеют "раздуть из мухи слона". Их хлебом не корми, но дай закатать скандал. Они как энергетические вампиры питаются тем, сколько эмоций и нервов тратят на них окружающие их люди. И поэтому чем больше таких ситуаций они создают, тем для них лучше. Они могут внезапно заплакать, но уже через несколько минут снова смеяться, как ни в чем не бывало.

Конечно, находится в тесных и длительных отношениях с таким человеком очень трудно, потому что непонятно, чего от него можно ожидать в следующий момент. Поэтому хорошо подумайте готовы ли вы к таким "эмоциональным качелям".

5. Женщины с типом поведения обесценивания мужчин, так называемый тип - "Я сама…"

Эти женщины все могут сами и все знают лучше других. Такую женщину легко узнать, потому что чаще всего ее фразы начинаются именно с "Я сама" - "Я сама отремонтирую кран, потому что у тебя будто руки не из того места растут", "Я сама донесу сумки из магазина, не надо мне помогать, тоже мне джентельмен нашелся" и особенно это сразу заметно уже на первом свидании, когда после ужина в ресторане она сразу заявляет "Я сама за себя заплачу, не хочу быть тебе чем-то обязана".

Конечно, такая женщина где-то глубоко в душе тоже хочет любви и заботы, хочет расслабится и перестать все тащить на себе. Но из-за неудачного опыта отношений в прошлом, теперь она больше не доверяет мужчинам и не ждет от них никакой помощи.

Конечно, если очень постараться, то сердце такой "холодной" и уж слишком самостоятельной женщины можно отогреть, но перед этим мужчина должен быть готов пройти через этап постоянного обесценивания всего того, что он будет для неё делать, недоверия и отталкивания любой его помощи. Но если вы действительно готовы к этому, то вперед, покорять вершину! Ну, а если нет, то вас тоже никто не осудит.

6. Женщины, имеющие только одну цель в жизни - выйти замуж

Распознать таких «охотниц за штампом» не так уж сложно - они всегда будут говорить мужчине только то, что он хочет от неё услышать. Такая женщина всегда в отличном настроении, хозяйка на все руки, вся такая идеальная и послушная. Такое ощущение, что она готова всю свою жизнь посвятить только мужу. Поэтому собственных интересов и хобби в такой женщины, в основном, нет, потому что на это просто не остается времени, ведь она «вся в мужчине и его проблемах».

Стоит обратить внимание и на то, имеет ли такая женщина собственное мнение относительно разных вещей и вопросов, умеет ли его отстаивать и поддержать разговор. В основном, такие женщины редко бывают «настоящими», все их эмоции и чувства уж слишком веселые и от того выглядят, как фальшивые, что умный мужчина может быстро и легко заметить.

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7. Вечно ревнующие и все контролирующие женщины

Она хочет постоянно контролировать все аспекты жизни мужчины, которого уже считает своей собственностью: начиная от того, во что ему теперь лучше одеваться и заканчивая тем, с какими друзьями ему следует общаться, а с какими нет. При этом она еще и будет ревновать его чуть ли не к каждой женщине, которая где-то случайно на него взглянет или же он на неё.

Конечно, о каком-то личном пространстве и времени и здесь уже и речи идти не может, ведь теперь все делать и везде ходить надо только вместе. Нормальный, адекватный мужчина никогда такого не допустит и сразу же сбежит от такой «заботливой мамочки».

8. Женщины, которые постоянно на все жалуются

В таких женщин всегда плохая работа, туфли постоянно натирают и жмут, а главное, что они никак не могут встретить своего «мистера совершенство». У таких женщин всегда все не так. Немного пообщавшись с такой женщиной, складывается ощущение, что она просто сама несчастная в этом мире. А мужчины не любят вечно несчастных и проблемных. А от нытья просто устают и уходят.опубликовано econet.ru.

Автор Виктория Кирста

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