Нет предела тому, кем мы можем стать и чего мы можем достичь, вот в чём суть поисков. Будьте тем, кем вы можете быть.

Быть настоящим мужчиной – значит взять на себя ответственность. За всё, что находится под вашим контролем. Это действия, мысли, поступки, решения, даже то, где вы сейчас находитесь в своей жизни. Это мощно, и мне больно думать, что многие живут, не взяв на себя ответственность и лишив себя шанса на создание позитивного смысла жизни. Отсутствие ответственности сегодня более распространено, чем когда-либо прежде, поскольку теперь мы можем выживать без необходимости брать на себя ответственность.

Как стать настоящим мужчиной и создать смысл жизни

Смысл жизни

Ошибочность множества аргументов в пользу того, что жизнь «не имеет смысла», проявляется, когда они сталкиваются с болью.

Жизнь мучительна. У неё есть обратная сторона. У неё есть отрицательный смысл, следовательно, она должна иметь и положительный – по крайней мере, такую возможность.

Дело в том, что положительное нужно только завоёвывать, это не то, что просто происходит или случается.

Как писал Джордан Питерсон: «То, чего вы больше всего хотите, вы обретёте там, где меньше всего ожидаете».

Золото – в логове дракона.

Богатство, успех и умиротворённость, к которым вы стремитесь, заключаются в выполнении того, что вам не нравится, дисциплине и активном разрешении проблем.

Это также то, как вы обретаете смысл.

Смысл – в страдании. Они не отделены друг от друга.

Избегая страданий, вы избегаете смысла; главная причина самоубийств хорошо прослеживается в более богатых странах, где страдания необязательны, где выживание гарантировано до определённого момента.

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Поступайте так, как вам велит совесть

Мы знаем, что делать и чего не делать.

Самое большое сопротивление возникает, когда речь идёт о тех вещах, которые наиболее важны для нашей жизни и нашего поиска, а самые низкие барьеры находятся в тех вещах, которые наиболее разрушительны.

У нас есть внутренний голос, который говорит нам, что делать.

Мы чувствуем стыд, если нам не хватает дисциплины, если нам не хватает усилий, если мы бросаем начатое, если мы делаем то, что плохо, а «плохо» часто означает просто делать противоположное тому, что мы должны делать.

Конечно, плохое означает обман, ложь, просмотр грязных видео, лень и так далее, но это также означает, что мы не делаем работу, которую, как мы знаем, мы должны делать, а вместо этого делаем что-то другое, обманывая себя, думая, что мы продуктивны, а затем упрекая себя за то, что не делаем правильные вещи в течение достаточно долгого периода времени.

Стыд – мощная сила; это хорошо, если он заставляет нас чувствовать себя плохо из-за того, что мы не можем быть теми, кем мы можем быть.

Суть поисков

Вы должны стремиться быть теми, кем вы потенциально можете стать, а потенциал безграничен.

Мы часть бесконечного. Что-то в нас, в нашем духе, в нашей душе, в том факте, что мы здесь, соотносится с бесконечным, и таким образом, действительно нет предела тому, кем мы можем стать и чего мы можем достичь, вот в чём суть поисков.

И это не сводится к финансовым условиям. На самом деле это больше связано с влиянием, чем с финансами, хотя потенциальное влияние увеличивается с большим богатством.

Будьте тем, кем вы можете быть.

Вы уже делали это раньше.

У вас был в высшей степени структурированный и дисциплинированный день. Вы делали свою работу. Вы оставались на курсе происходящего и избегали отвлечения внимания. Вы не пили, избегали порно, ходили в спортзал, помогали соседу, делали то, что ваша совесть просила вас делать на каждом шагу, и к концу вашего дня, когда вы ложились в постель измученными, вы не могли не улыбаться и ощущать гордость по причине того, как вы провели ушедший день.

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Иметь направление

Люди по своей природе целеустремлённы. Нам нужно то, над чем мы работали бы неустанно.

Пусть у вас будет представление о том, кем вы хотите быть и чего желаете достичь, но постоянно расширяйте его.

Пределы ограничены вашим воображением.

Действуйте. Возьмите на себя ответственность за всё, что находится под вашим контролем, от действий и мыслей до дел и мечтаний, и вы обретёте изобилие смысла.опубликовано econet

Автор Chad Howse

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