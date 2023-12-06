То, о чем вам никогда не скажут

У каждого своя жизнь и свой выбор. Не ориентируйтесь на кого-то в этом выборе. Прислушайтесь к своей душе.

Однажды ко мне на консультацию пришла изможденная женщина. Она плюхнулась на кресло и почти сразу потоком полились слезы. "Почему мне никто не сказал, что будет так?" – через рыдание повторяла она.... Наш с ней разговор дал много почвы для размышлений. И именно благодаря ей я очень хочу написать о том, о чем никогда не скажут Вам близкие подруги или даже мама. Итак....

У каждого своя жизнь и собственный выбор...

– Вам никогда не скажут, что брак не спасает ни от проблем, ни от пустоты, ни от одиночества. Другой человек не заткнет и не компенсирует ваш собственный дефект, скорее, наоборот, он его или усилит, или обнажит и только вам придется с этим справляться.

– Вам честно не скажут, что честнее и правильнее оставаться одному (одной), чем хвататься за тот вариант, который просто единственный из-за страха, что другого не окажется.

– Дети – это не всегда счастье. Это проблемы, недосып, полное отсутствие своего времени, а иногда и жизни. Если вы это осознаете – прекрасно, но если у вас есть иллюзии, что с рождением ребенка ваша жизнь запахнет розами – подумайте хорошо, стоит ли вам вообще иметь детей.

– Отношения – это обоюдная ответственность, и если каждый будет отвечать за себя, а не партнера, то всем будет лучше и комфортнее.

– Почти во всех семьях есть измены. Только вам решать, что с этим делать.

– В тех семьях, которые вы считаете идеальными, есть свои проблемы и свое темное дно. Идеальных семей нет.

– Все "люблю" быстро заканчиваются. Если вы не научились разговаривать, уважать заботиться друг о друге, то вам не стоило вступать в отношения. Вы не доросли до них.

– Большинство пар врут друг другу про секс. Женщина имитирует оргазм, мужчина считает спазм члена близостью. Оба ходят неудовлетворенные и злые. Научитесь говорить честно о своих сексуальных желаниях – научитесь говорить обо всем.

– Любовь заканчивается. Если вы не создали за ее время что-то большее, то будете просто в лучшем случае сожителями.

– Если с самого начала у вас с партнером нет ничего общего, то вряд ли оно появится. По этому, спустя время, не надо жаловаться, вы изначально видели, кого выбираете.

– Научитесь признавать свои ошибки. Если осознали, что ошиблись с выбором и рядом с вами не ваш человек, уходите сразу. Не пудрите мозги ни себе, ни другим.

– Люди не меняются. Они просто больше раскрываются и снимают маски. Вы, с вашей любовью, никого никогда не измените. Если человек сам решит, что вы ценность, ради которой можно изменить свою жизнь – это его выбор. Но если вы решили взять на себя функцию Доброго Волшебника – вы идиот.

– Ни одна духовная практика не спасет от реальных проблем. То, что вы перестали их видеть еще не значит, что они исчезли. По этому, проблемы объективного реального мира решайте в этой реальности конкретными действиями.

– Не живите чужими советами и не впускайте в свой внутренний мир и мир своей семьи непрофессионалов. "Кухонная психология" хороша как способ скинуть напряжение, но очень плоха как система действенных рекомендаций. Обычно все сводится к обмену мозговыми тараканами.

– С мужчинами просто: их нужно поддерживать, выслушивать, кормить, давать и не отнимать у них их место в доме. С женщинами просто: с ними надо разговаривать и давать защищенность и чувство любви. Со всеми просто, если быть искренними и не хотеть любыми путями сломать партнера.

– К созданию семьи и рождению детей надо подходить тогда, когда знаете ЗАЧЕМ они нужны именно вам. Чужие мнения и установки общества здесь не работают.

– Если вы ошиблись – простите себя и идите дальше. Жизнь – слишком интересная и прекрасная, чтобы своими руками превращать ее в ад.

У каждого СВОЯ жизнь и СВОЙ выбор. Не ориентируйтесь на кого-то в этом выборе. Прислушайтесь к своей душе. Если есть сомнения – не делайте. Если понимаете, что не ваше – отпускайте. Каждый имеет право на свой путь и свои ошибки. Именно так и строиться наша неповторимая ЖИЗНЬ.опубликовано econet

Автор Оксана Цыпина

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