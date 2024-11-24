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«Точка кипения» или Почему иногда любые психотехники не помогают

Источник: b17.ru 24 ноября 2024 6638
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Если в вашей жизни происходят нежелательные, негативные события, но вы еще не готовы к изменениям, вряд ли можно решить эту проблему. Человек должен быть внутренне готов, чтобы сделать судьбоносный шаг. Когда, как говорится, "накипело".

«Точка кипения» или Почему иногда любые психотехники не помогают

Представьте простейшую ситуацию: вам понадобилось литра полтора кипятка. Чайник в наличии – осталось залить в него воду и клацнуть заветную кнопочку. И вот, в первом случае, у вас есть вода из термоса, уже нагретая до 95 градусов, а, во втором – лёд из промышленной морозилки температурой - 70 градусов. Что быстрей закипит – вопрос исключительно риторический. Никто не удивится, что во втором случае ждать придётся НАМНОГО дольше.

Чтобы психологическая проблема решилась, нужно дойти "до точки кипения"

А теперь, казалось бы, про другое. Два человека параллельно приходят к психологу с одной и той же проблемой, с одинаковыми причинами и симптомами. Они получают помощь по одному и тому же методу, но первый решает проблему уже на второй консультации, а второй лишь на семьдесят третьей! Он попросту не дозрел изнутри до решения своей проблемы, и чертова уйма месяцев ушла не на само изменение, а на подготовку психики к этому изменению.

Другими словами, человек как бы не дозрел до изменений или до раскрытия своих ресурсов. И в таком случае мы говорим о дозревании как о благе для психики.

Оно нужно, чтобы изменения не вредили организму в целом и вообще были успешны и возможны, чтобы человек прочувствовал ценность достигаемой цели или отступился, если ценность невелика по сравнению с необходимостью ожидания.

Например, девушка живёт в с партнёром и находится в эмоциональной зависимости от него. Если ей сразу сказать или предложить расстаться с этим партнёром, у неё это вызовет ещё больший стресс и ужас, чем находиться дальше в не устраивающих отношениях. Потому что эти отношения являются для неё не устраивающими только сознательно: т.е. ей кажется, что отношения не устраивают. А на самом деле её подсознание проживает с этим партнёром непрожитые отношения со значимым родителем. И прежде чем поднимать вопрос о расставании, необходимо эмоционально и психологически дозреть: осознать себя и получить доступ к своим чувствам - это как минимум.  Только после этого девушка решит: расставаться или переходить на другой уровень в этих же отношениях.

«Точка кипения» или Почему иногда любые психотехники не помогают

Или девушка хочет избавиться от лишнего веса. До того как она осознает вторичные выгоды от веса и от чего этот вес защищает, девушка вряд ли снизит вес. Либо снизит его временно и с большим трудом. У подсознания не будет «повода» снижать вес и отказываться от переедания, поскольку еда создаёт иллюзию безопасности,  наполненности и проявленности себя: я есть.  Другими словами, сначала деньги - потом стулья, сначала работа с собой и отношением к себе и своему весу, который вышел из внутреннего на внешний план, а потом снижение этого веса.

Третий пример. Девушка никак не может добиться, чтобы родственники её услышали, когда она чего-то хочет или не хочет. Пока девушка не осознает и не дозрела до того, чтобы услышать саму себя, ей будет трудно осознать, что не нужно позволение родственников. Когда наступает её день рождения, и она сообщает, как именно хочет его провести, а родственники хотят иначе, то ей достаточно оставить их проводить так, как хотят они, и не отмечать с ними. И всё. Только до этого ей необходимо дозреть.

Как понять что вы или ваш клиент не дозрели до задуманных изменений?

Всё, что не дозрело, подразделяется на две части:

1. Дозревание этого нельзя ускорять, типа срока беременности

  • Психологический возраст в случаях, когда он сильно привязан к физиологическому: подростковый период.
  • Возраст сепарации, внутренней взрослости, когда тебе по паспорту уже не «шешнадцать», а ты психологически не сепарировалась.
  • Определённый возраст, жестко завязанный на физиологии.
  • Проживание горя.
  • Сезонные состояния, типа аллергии, которую можно прорабатывать психологически, только когда она не активна.
  • Когда у человека другие важные изменения происходят уже сейчас. Пытаться запустить что-то ещё - это приостановить или помешать предыдущему процессу: например, работал предыдущий психолог, и какая-то проблема была уже решена, и ничего внешнего по этой теме делать не нужно, а идёт инерция предыдущего процесса. И здесь просто необходимо дать этому процессу допроизойти.

2. Дозревание этого можно и нужно ускорить, чтобы не тратить жизнь, тупя, застревая, зацикливаясь

  • Неумение чувствовать тело, осознавать и называть словами свои эмоции.
  • Не хватает заземления, уверенности.
  • Когда не хватает конкретного базового навыка, что-то визуализировать, можно этому научиться, а не ждать, когда оно само произойдёт.
  • Методы релаксации, остановки внутреннего диалога.
  • Научиться осознанности в принципе.
  • Что-то конкретное осознать, чтобы разрешить запрос.
  • Научиться принимать и осознавать послания подсознания через сны, рисунки, метафоры.
  • Помочь человеку выявить его истинный запрос, потому что можно сразу его выявить и работать с ним, это сокращает много времени. Например, человек хочет похудеть, а на самом деле у него страх близости и отношений, - это и есть истинный запрос.
  • Выбор методики и техники работы именно с этим клиентом, подбор именно для него. С кем-то рисование, а кем-то работа с голосом, а с кем-то эмоционально-образная терапия.

Таким образом, в  любой недозрелой проблеме есть доля ускоряемо-сокращаемого. Задача в том, чтобы её выделить и использовать.

Лучше всего доверить ведение этого запутанного процесса грамотному психологу  в теме дозревания. Как раз грамотный психолог поведёт вас к тому, что вам лично нужно, а не к типовому квадратно-гнездовому счастью, в шаблоне всеобщей поголовной  счастливости.опубликовано econet

Автор Марика Бения

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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