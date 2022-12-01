Токсичное детство: как детские травмы портят нам взрослую жизнь

Многие психологические травмы уходят корнями в детство. Негативные события в школьном возрасте могут повлиять на взрослую жизнь, построение отношений и карьеры. Они откладываются на подсознании человека, формируют взгляды ребенка на жизнь, рождают страхи и неуверенность.

Психологи уверены, что многие стрессы и комплексы напрямую связаны с детскими травмами. Ребенок ежедневно получает максимум информации, впитывает ее подсознательном уровне. Вырастая, он перекладывает полученные негативные знания и опыт на отношения с людьми, что мешает добиваться успеха.

Основные детские травмы

Только небольшой процент людей может похвастаться детством без негативных эмоций и переживаний. У каждого в жизни присутствовали стрессовые ситуации, которые надолго запомнились, отразились на поведении человека. Они не дают построить крепкие отношения с близкими людьми, достичь успеха в работе.

Наиболее распространенные детские травмы, влияющие на психику:

физическое насилие;

развод родителей;

внезапная гибель члена семьи;

низкий социальный статус;

алкоголь или наркотики, употребляемые взрослыми.

К факторам токсичного детства психологи относят и моральное давление со стороны родителей. Они могут навязывать свое мнение, давить и внушать определенные правила, пытаться через ребенка реализовать собственные амбиции и мечты. Это закладывает в маленьком человеке определенный жизненный план, мешающий развиваться как полноценная личность.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Как детские травмы проявляются во взрослой жизни

В некоторых случаях стрессовая ситуация была настолько острой, что взрослому человеку требуется помощь психолога. Иногда посттравматическое расстройство провоцирует ухудшение памяти, развитие хронических заболеваний, проблемы с формированием собственного «я».

Потерянное детство

При сильных стрессах мозг ребенка старается стереть из памяти тяжелые травмы. Поэтому человек не может вспомнить даже хорошие моменты, которые пришлись на этот жизненный период. Детство остается обрывками воспоминаний, словно вырванных из общей картины.

Разные грани личности

После тяжелой травмы в детстве многие люди живут с неприятным ощущением, что внутри остается пустота. Им словно не хватает части себя, они ощущают неполноценность и потерянность. Так детская психика блокирует болезненные воспоминания, расщепляя личность на «здоровую» и «больную».

Поэтому на приеме психолога такие пациенты бессознательно отделяют себя от детского возраста. Но «больная» сторона личности постоянно напоминает о себе: не складывается личная жизнь, не получается испытывать сексуальное удовлетворение, не удается достичь успеха в работе. Задача специалиста – восстановить баланс, научить человека жить с проблемами и недостатками.

Стремление к саморазрушению

Если детство прошло с токсичными родителями или матерью-абьюзером, ребенок переживает тяжелый стресс. Не получая заботы и тепла, он вырастает с неумением строить полноценные отношения. Он выбирает неподходящих друзей и партнеров, недолго задерживается в паре и семье.

Такие люди часто пытаются построить отношения с властными партнерами и друзьями, становятся жертвой домашнего насилия. Они словно проживают детский сценарий, стараясь найти себя в знакомом моральном давлении и состоянии стресса.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Отказ от эмоций

Детские травмы сильно притупляют эмоции. Человек не может спокойно управлять гневом или радостью, часто реагирует эмоциональным взрывом на фоне холодного спокойствия. Он не умеет принимать комплименты и похвалу, остро переживает обоснованную критику. Иногда окружающие не понимают подобных реакций, отстраняются от странного поведения.

Важно понимать, что любая детская травма – не повод замыкаться, отказываться от личного счастья. Необходимо долго и тщательно работать над собой, воспользоваться помощью психотерапевта, читать соответствующую литературу, шаг за шагом восстанавливать душевное равновесие и гармонию. опубликовано econet.ru

Фото Ewa Cwikla

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet