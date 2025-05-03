ТОП-10 слов, которые приводят к НЕВРОЗУ

Эти слова важно выкорчевать из своего лексикона. И каждый раз, когда вы их замечаете – заменяйте их на любые другие описательные, а не оценочные суждения.

Я мыслю, значит, я существую. Это не просто изречение. Это еще и отражение того, что происходит внутри нашей с вами черепной коробки тогда, когда там поселяются спонтанные мысли и спонтанные оценки. Да, большинство таких мыслей и оценок нам по жизни помогают. Но есть и те, которые достоверно повышают уровень внутреннего напряжения, травят нам душу. И делают это каждый день. А вы можете этого не замечать.

«ТОП» слов-разрушителей

Ужас, ужасно в любых контекстах, но чаще относительно описания своего состояния, своих симптомов или ожиданий относительно будущего.

в любых контекстах, но чаще относительно описания своего состояния, своих симптомов или ожиданий относительно будущего. Кошмар в описании любых событий, которые происходили в вашей жизни.

в описании любых событий, которые происходили в вашей жизни. Мне плохо в попытке показать, насколько тяжело переносятся те ощущения, которые имеют место быть сейчас.

в попытке показать, насколько тяжело переносятся те ощущения, которые имеют место быть сейчас. Бред при попытках охарактеризовать то, что творится в своей голове и/или теле на фоне протекания невроза. А также при попытках заниматься самобичеванием.

при попытках охарактеризовать то, что творится в своей голове и/или теле на фоне протекания невроза. А также при попытках заниматься самобичеванием. А если при фантазировании, размышлении, накручивании себя в любых формах и форматах относительно того, что МОЖЕТ произойти в будущем.

при фантазировании, размышлении, накручивании себя в любых формах и форматах относительно того, что МОЖЕТ произойти в будущем. А у кого еще есть при попытках общаться на форумах в интуитивной попытке найти облегчение от того, что ты не один такой.

при попытках общаться на форумах в интуитивной попытке найти облегчение от того, что ты не один такой. А это нормально/ненормально при попытке описать то, что происходит с собой или уточнить у других людей мнение (лучше компетентное) о том, насколько у вас все «запущено».

при попытке описать то, что происходит с собой или уточнить у других людей мнение (лучше компетентное) о том, насколько у вас все «запущено». Резко/вдруг при упоминании начала очередного витка своих мучений, терзаний и размышлений

при упоминании начала очередного витка своих мучений, терзаний и размышлений Мне кажется при попытках интуитивно дополнить ситуацию как можно большим количеством проблемности и сложности.

при попытках интуитивно дополнить ситуацию как можно большим количеством проблемности и сложности. Ничего не могу при поминании о своем текущем состоянии вне зависимости от того, что человек делает или не делает для себя и исправления своего состояния.

И что делать с этим багажом?

Помните песню Миронова про «понедельник взять и запретить»? Вот и эти слова важно выкорчевать из своего лексикона. И каждый раз, когда вы их замечаете – заменяйте их на любые другие описательные, а не оценочные суждения. Пусть это небольшое действие, зато конкретное и быстро дающее отдачу.

Проверьте это и Вы!опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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