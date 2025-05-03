Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. ТОП-10 слов, которые приводят к НЕВРОЗУ

ТОП-10 слов, которые приводят к НЕВРОЗУ

Источник: b17.ru 03 мая 2025 6238
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Эти слова важно выкорчевать из своего лексикона. И каждый раз, когда вы их замечаете – заменяйте их на любые другие описательные, а не оценочные суждения.

ТОП-10 слов, которые приводят к НЕВРОЗУ

Я мыслю, значит, я существую. Это не просто изречение. Это еще и отражение того, что происходит внутри нашей с вами черепной коробки тогда, когда там поселяются спонтанные мысли и спонтанные оценки. Да, большинство таких мыслей и оценок нам по жизни помогают. Но есть и те, которые достоверно повышают уровень внутреннего напряжения, травят нам душу. И делают это каждый день. А вы можете этого не замечать.

«ТОП» слов-разрушителей

  • Ужас, ужасно в любых контекстах, но чаще относительно описания своего состояния, своих симптомов или ожиданий относительно будущего.
  • Кошмар в описании любых событий, которые происходили в вашей жизни. 
  • Мне плохо в попытке показать, насколько тяжело переносятся те ощущения, которые имеют место быть сейчас.  
  • Бред при попытках охарактеризовать то, что творится в своей голове и/или теле на фоне протекания невроза. А также при попытках заниматься самобичеванием.  
  • А если при фантазировании, размышлении, накручивании себя в любых формах и форматах относительно того, что МОЖЕТ произойти в будущем.
  • А у кого еще есть при попытках общаться на форумах в интуитивной попытке найти облегчение от того, что ты не один такой.   
  • А это нормально/ненормально при попытке описать то, что происходит с собой или уточнить у других людей мнение (лучше компетентное) о том, насколько у вас все «запущено».
  • Резко/вдруг при упоминании начала очередного витка своих мучений, терзаний и размышлений
  • Мне кажется при попытках интуитивно дополнить ситуацию как можно большим количеством  проблемности и сложности.
  • Ничего не могу при поминании о своем текущем состоянии вне зависимости от того, что человек делает или не делает для себя и исправления своего состояния.

ТОП-10 слов, которые приводят к НЕВРОЗУ

И что делать с этим багажом?

Помните песню Миронова про «понедельник взять и запретить»? Вот и эти слова важно выкорчевать из своего лексикона. И каждый раз, когда вы их замечаете – заменяйте их на любые другие описательные, а не оценочные суждения. Пусть это небольшое действие, зато конкретное и быстро дающее отдачу.

Проверьте это и Вы!опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

Александр Кузьмичев слова невроз психология

Еще от b17.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Умейте встать на позицию другого человека и понять, что нужно ему, а не вам. С тем, кто сумеет это сделать, будет весь мир. Дейл Карнеги
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.