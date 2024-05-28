ТОП-20 коварных когнитивных искажений: Ловушки, в которые попадает ваше сознание

Наше мышление постоянно ставит ловушки, в которые мы сами попадаем. Для чего разум это делает? И как разобраться в ошибках мышления, которые скрыты от понимания? Вот что полезно знать о когнитивных искажениях.

Принимая серьезные (и не очень) решения, обдумывая проблемы, считая себя правыми, мы себя обычно обманываем, не замечая того. Но не нарочно: просто так устроен наш мозг. Зато мы вполне в состоянии понять свои систематические ошибки и научиться их исправлять. Вот список самых главных когнитивных искажений, которые нам подносит мозг.

Классические ошибки нашего мышления

Для чего нужно знать о когнитивных искажениях

Когнитивные искажения «умеют» хорошо маскироваться под обычные мыслительные процессы — поэтому трудно понять, что с нашими мыслями не в порядке. Ведь это будут всего лишь субъективные выводы.

Когнитивных искажений на самом деле немало. И если периодически пересматривать перечень этих ошибок, можно научиться отыскивать свои излюбленные и убирать их.

Почему мозг любит ошибаться

Каждое искажение имеет свою цель. Они возникают во время работы мозга, чтобы облегчить задачу адаптироваться в окружающем мире, не приобрести психическое расстройство, сэкономить свои силы и драгоценное время.

Есть всего 20 шаблонных сценариев, по которым функционирует мозг.

Данные сценарии призваны решать 4 основные проблемы:

1. Как справиться с избытком получаемой информации.

2. Как поступать, в случае, когда ничего не понятно.

3. Как действовать ускоренно.

4. Как запомнить главное и не отвергать лишнее.

Вот когнитивные искажения, которые решают проблему №1.

Первая проблема мозга: избыток информации

Ежедневно наш мозг перерабатывает огромное количество данных, от элементарных до сложных. Чтобы не утонуть в информации, нужно осуществлять отбор, о чём думать, а что отбрасывать. Вот ряд приёмов нашего мозга, чтобы извлекать действительно важные для нас сведения.

Мы фиксируем информацию, которая нам знакома

Повторение способствует запоминанию. Мозгу удобно фиксировать то, с чем он знаком. Это свойство подкрепляет ряд искажений.

Эвристика доступности. Мы на любую новую информацию «ставим клеймо», пользуясь соответствующими воспоминаниями и ассоциациями, которые всплывают в памяти. В этом существует своя логика: если мы в состоянии вспомнить что-либо, значит, это должно быть важно. А что всплывает в памяти само? То, что для вас значительно. То, что было с вами или с вашими близкими людьми. То, что есть возможность посмотреть, пощупать. Такой вот бедный личный опыт. Его мы эксплуатируем для понимания всей новой информации.

Вот пример: ваш знакомый специалист перебрался в большой город и замечательно там обустроился. И нам поэтому кажется, что все те горожане имеют высокий уровень жизни.

Ошибка базового процента. Мы не принимаем во внимание статистику, зато акцентируем внимание на отдельных конкретных случаях и делаем выводы на базе этих обрывочных сведений. К примеру, после прививки от гриппа вы подхватили простуду, и теперь станете считать прививку вредной. Статистика гласит, что прививка спасает десятки тысяч жизней, но мы не хотим этого замечать: когнитивные искажения имеют свое отношение к правде.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Иллюзия частоты. Мы начинаем акцентировать внимание на предметах, которые познаем и которые нас заинтересовали не так давно. К примеру, вы ознакомились со статьей о правильном образе жизни и теперь планируете заняться физическими нагрузками. И тут оказалось, что в вашем городе на самом деле очень много фитнес-центров или магазинов спортивного питания. А разве до этого их не существовало? Нет, они были на месте, просто вы не обращали на фитнес-центры и спортивные залы внимания.

Эффект мнимой правды. Тенденция доверять информации, неоднократно повторяющейся. Мнимую правду эффективно эксплуатируют в целях пропаганды, потому что невероятно легко вынуждать народ верить во что-то, повторяя это неоднократно.

Эффект знакомства с объектом. Если мы имеем право выбора, то из определенного перечня объектов выберем именно тот, с которым уже знакомы или о котором слышали. И чем более досконально мы что-то знаем, тем более оно нам будет нравиться. На подобном искажении основывается реклама: мы услышали о зубной пасте, явились в супермаркет и приобрели ее лишь только потому, что она кажется лучше: о ней мы имеем сведения. И каждый последующий раз покупаем эту самую зубную пасту, даже не пробуя иные варианты: ведь мы уже давно ею пользуемся. Это искажение, кстати, оберегает от необдуманных действий.

Эффект контекста. Условия среды влияют на механизм стимулов. Вот яркий пример как умственные способности зависят от окружающей обстановки: нам комфортнее читать и запоминать прочитанное в хорошо освещенном помещении и в тишине, а не в наполненном людьми шумном холле. Данный эффект эксплуатируют и в маркетинге. Когда вы приходите в магазин и выбираете покупки в комфортной обстановке (милый интерьер, звучит успокаивающая музыка), то вы заранее благосклонно принимаете более высокую цену на предлагаемые товары.

Разрыв эмпатии. Мы не осознаем роль внутренних факторов в связи с поведением. Самыми яркими из них выступают, например, голод и жажда. Ведь голодный человек очень легко впадает в состояние раздражения, например. Поэтому нам не дано понять чужих поступков. Для этого нужно точно знать, в каком именно положении человек их совершил, что его тревожило (возможно, у него что-то болело).

Недооценка бездействия. Дурные, антисоциальные поступки мы дружно осуждаем. А разрушительное и негативное бездействие — нет. Если человек ничего не сотворил плохого, то его, вроде бы, и не в чем обвинить…

Мы замечаем исключительно необычные вещи

Нетривиальные, забавные, броские сведения заметнее, чем серые, обыденные и скучные. Мозг склонен выделять значение удивительного и пропускает всё серое и обычное как не заслуживающее внимания.

Эффект изоляции. Отдельно расположенные и нестандартные объекты запоминятся лучше, чем однотипные. Например, цифра в строке букв, шутка профессора в нудной лекции, яркая упаковка на стеллаже с обычными товарами. А если мы имеем целый ряд броских, заметных упаковок? Тогда, наоборот, выделится минималистичная. Это касается и приоритета изображения: картинки запомнить легче, чем текст.

Эффект причастности. Мы убеждены, что результат или вещь, созданные нами, имеют большую важность, чем продукты, созданные другими. Ведь именно наш ребёнок гениальнее всех детей, наш проект лучше остальных.

Склонность к негативу. Мы склонны возвышать роль отрицательных явлений и событий. Именно поэтому люди любят смотреть криминальные происшествия, ток-шоу, в которых персонажи выясняют отношения.

Мы замечаем одни лишь перемены

Мы даем свою характеристику чему-либо не по тому, каково оно по качеству, а по тому, что с ним было. Если случилось хорошее, мы принимает всё событие как положительное, и наоборот.

Эффект контраста. Истину можно познать лишь в сравнении. Согласны? И от такого самого сравнения зависит наша оценка каког-либо события. Вот человек рад, что приобрел вещь в супермаркете, но огорчается, когда узнаёт, что в другом супермаркете такая же самая вещь стоит на 20% дешевле.

Фрейминг. Мы даем оценку событию в связи с тем, как оно охарактеризовано, и меняем отношение к конкретной ситуации. Можно, к примеру, после финансового кризиса решить: «Мы потеряли половину денег», а можно: «Нам удалось сохранить половину своих денег». В первом случае мы потерпели поражение, во втором мы остались в выигрыше, хотя событие было одно и то же.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Консерватизм. Когда мы сталкиваемся с новыми сведениями, которые не укладываются в нашу картину мира, мы довольно медленно эти данные перевариваем. И ещё медленнее склонны менять собственные взгляды. Информацию, не угрожающую устоявшимся убеждениям, мы обрабатываем с большей скоростью.

Мы испытываем слабость к своим убеждениям

Нам очень нравятся советы, которые подкрепляют уже принятое решение. Мы отвергаем детали, противоречащие собственным убеждениям.

Искажение в восприятии выбора. Сперва мы склонны сделать шаг или выбор, а потом приводим доводы к его оправданию. Сперва приобретаем что-то, потом ищем причины, для чего именно оно нам необходимо.

Мы склонны фиксировать ошибки других

А свои замечать не торопимся. Поэтому не спешите утверждать, что вы окружены дураками, посмотрите сначала на себя самого.

Слепое пятно. Мы не видим когнитивных искажений в своем мышлении. В этом и заключается их коварство.

Как поступать с данной информацией

Ее следует читать снова и снова. Выше названы лишь те ошибки, которые не дают «переваривать» информацию, и их целесообразно разбить на 4 группы:

1. Нам не нравится свежая информация.

2. Мы склонны обращать внимание исключительно на необычное, но не хотим думаем об обыденном

3. Нам не дано объективно сравнивать предметы и явления.

4. Мы не замечаем собственных ошибок.

Из ошибочных сведений невозможно сделать верные выводы. Поэтому данные когнитивные искажения коварны: мы выстраиваем такую картину мира, которая не способна работать.

Вывод: когда вы должны будете принять очередное жизненное решение, вспомните, пожалуйста, эти искажения. Если у вас получится их исправить, то вы сможете сделать верный выбор. Ведь работа над собой еще никому не приносила вреда. А вот пользу - безусловно. И даже работу собственного разума можно если не контролировать, то хотя бы анализировать и исправлять его ошибки.опубликовано econet

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet