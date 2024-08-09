Травмирующие отношения: ЛЮБОВЬ к "плохому объекту"

Почему некоторые мужчины или женщины связывают себя с плохими объектами? Вовлекаются в отношения "не с теми" людьми, в отношения, где они все время испытывают боль или отвержение? Почему эта связь зачастую бывает неразрывна и нерушима?

Для начала нужно внести ясность в само понятие "плохой объект", с точки зрения теории объектных отношений.

Плохой объект – это объект, способный стимулировать надежды своего партнера и в то же время быть постоянным источником его огорчений. Плохой объект не обязательно плохой человек, а скорее тот, кто подает надежду на исполнение желаний, но раз за разом оказывается неспособным их удовлетворить. У плохого объекта две стороны – одна возбуждает надежду на исполнение, удовлетворение желаний, а другая не оправдывает этих ожиданий.

Травмирующие отношения

Возбуждающий объект дает надежду на получение утешения или эмоциональной поддержки; он необходим для того, что бы подкрепить позитивное состояние, то состояние, которое привычно считать хорошим, желанным. Без подобного объекта или надежды его обрести есть вероятность и, зачастую, неизбежность оказаться в состоянии, которое идентифицируется как плохое и неприемлемое, нежеланное.

С точки зрения психоанализа, личностями, склонными вступать в травмирующие отношения, при выборе супругов, друзей или любовников движет навязчивое повторение, то есть, повторение отношений, которые были в глубоком детстве.

В основе навязчивого повторения (в частности повторение зависимых отношений), лежит механизм расщепления, основа которого закладывается в процессе неудовлетворительных ранних детско-родительских отношений. Цель этой защиты – сохранение целостности психики. Как правило, для личностей, с наличием расщепления характерно два независимых, параллельных состояния – состояние надежды и состояние разочарования.

Доминирование надежды позволяет не видеть негативные, отталкивающие черты в возбуждающем объекте. Для подкрепления и максимально длительного сохранения этого состояния генерируются фантазии. Они позволяют не замечать негативные и враждебные проявления со стороны объекта и считать свое состояние хорошим.

Однако рано или поздно в тщательно выстроенный мир вторгается неизбежная, неумолимая реальность. Отвержение со стороны возбуждающего объекта не заставляет себя долго ждать, разрушая надежды и фантазии, – наступает черед разочарования. Боль, обида и злость заполняют психику, чтобы со временем либо постепенно затихнуть, либо смениться виной и создать условия для возвращения к столь плохому и столь желанному объекту.

Можно усомниться, что человек в здравом уме и твердой памяти захочет и сможет вернуться к тому, кто стал причиной его страданий, но здравый смысл зачастую отступает перед правдой жизни. Расщепление – является тем психологическим механизмом, который позволяет вовлекаться человеку в разрушительные для него отношения.

Надеющееся состояние наполнено оптимизмом, его не могут затмить воспоминания о прошлых неприятностях, оно далеко от реальности – оно питается надеждами и фантазиями о том, что обидчик способен дать необходимую любовь и поддержку. Когда человек находится в надеющемся состоянии, воспоминания о боли и обидах отщепляются и подавляются, становясь недоступным для сознания.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Расщепление доставляет людям бесконечные проблемы, заставляя их совершать виток за витком в безнадежных отношениях, с каждым следующим разом они искренне удивляются, что попадают в одну и ту же ловушку.

По мнению Р. Фейрбейрна, сложности в объектных отношениях развиваются вследствие слабого, плохо развитого Эго, причина инфантильности и зависимости которого в том, что его первичный зрелый объект не способен был рассматривать его как нечто реальное.

Чем более отвергающим был первичный объект (мать), тем сильнее возникало желание у ребенка заслужить ее любовь. Когда ребенок уверен в любви родителей, он может, имея уверенность в прочности связи и любви с родителями, вовремя отделиться. В противном случае, сепарационная тревога при отделении очень высока, вследствии чего своевременная сепарация не происходит, формируется зависимая структура личности, которая без объекта любви, чувствует себя нецелостной и пустой.

По своей сути, отношения которые создает такой человек, являются попыткой воссоздать те первичные отношения и эмоциональную атмосферу, которая для него является привычной, узнаваемой и когда то было той питательной средой, нужна была ему для выживания.

Надежда исправить положение в отношениях сохраняется у человека до тех пор, пока сохраняется надежда на то, чтобы вернуть любовь объекта. Сколь бы часто он не получал подтверждение тому что эти отношения приносят ему страдания или он встречается с отвержением, даже если это осознается человеком, пока сохраняется надежда на возвращение любви от объекта, она позволяет вытеснять боль и подпитывать фантазии, что все еще можно исправить.

Фейрбейрн пишет о том, как формируются такие отношения. Если настоящая органическая экспрессия (инстинкты, импульсы, либидо) в процессе развития ребенка были сильно фрустрированы объектом (другими) , то личность осуществляла их интернализацию (включение во внутреннее психическое), а затем неосознанно воспроизводила. В случае с отношениями с плохими объектами это воспроизведение отношений с тем, объектом, который когда то был интернализован.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Изначально когда возникала сильная фрустрация, многие чувства блокировались, ради сохранения важных отношений, агрессивные импульсы были вытеснены в бессознательное, происходит отказ от определенной части себя, своих чувств в контакте, они заморожены и не распознаются, но даже если распознаются, то желание сохранить, вернуть отношение любви объекта перевешивает, так формируются устойчивые отношения с объектом любви и в последствии у такого человека возникает сильное сопротивление личности новым отношениям, переменам.

Изменение отвергается не только потому, что могло бы вызвать воспроизведение "плохих объектов" и направленных на них подавленных импульсов, но также в виду индивидуальной привязанности к этим объектам, как интернализованным.опубликовано econet

Автор Раиса Коваленко

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet