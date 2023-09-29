Травмы из детства, которые портят жизнь взрослым людям

Детские травмы – это негативные слова или действия, направленные на ребенка, и которые серьезно повлияли на его психическое состояние. Они не видны на первых взгляд. Но в будущем, когда случиться нечто, напоминающее ситуацию, вызовут целых шквал переживаний, беспокойств и отрицательных эмоций.

Детские травмы являются результатом несовершенств семейных систем, неправильного воспитания. У подавляющего большинства людей имеются самые разные детские травмы, потому что в детстве с ними случались неприятные события.

Некоторые примеры детских травм

1. «Я никому не нужен»

Родители все свои силы и стремления направили на профессиональную деятельность, карьерный рост. Воспитанием ребенка занимаются бабушки, няни, детский сад. На выходные родители уезжают, а ребенка «заваливают» игрушками, гаджетами, всем, чтобы только не мешал. Вырастая, ребенок понимает, что от него «откупаются», что на самом деле, он всем мешает, что никому не нужен. А став взрослым, такой человек сам начнет всех бросать, чтобы не оказаться покинутым: партнера, работу, проекты. Страх быть брошенным – это очень сильная эмоция, которая оказывает влияние на всю жизнь.

2. Деспотические родители

Если ребенка в детстве очень строго наказывали за малейшие нарушения привычного распорядка, за детские шалости и любые потребности, выходящие за семейные нормы, то это надолго закрепляется в сознании. Ребенок вырастает слабым, он решает, что никогда не впадет в зависимые отношения, но в подсознании останется тяга к детским воспоминаниям. И все, с кем ребенок сможет построить отношения, окажутся жесткими тираническими личностями, которые будут угнетать, и подавлять свою жертву.

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3. Игнорирование потребностей

Такие травмы могут быть, как и из-за гиперопеки, так и из-за игнорирования ребенка. В случае повышенной опеки родителями, ребенок вырастает полностью беспомощным, лишенным умения самостоятельно выбирать, не умеющим справляться с реалиями взрослой жизни. И выстраивать отношения в личной жизни он тоже не умеет, ведь его никто этому не учил.

Если потребности ребенка просто игнорировали: не выслушивали его мнения, не делились откровенно, обесценивали победы, страхи, то вырастет он с заниженной самооценкой. Он будет игнорировать свои цели, настоящие желания, потребности и подберет себе партнера, который так же будет успешно продолжать дело родителей.

4. Избежать предательства

Такая травма возникает, когда случается развод родителей или когда они настолько сосредоточены на себе, что ребенок их практически не видит. Он начинает винить себя: «Если бы я был хорошим, то этого никогда бы не случилось, папа ушел из-за меня» или, затаивает обиду на обоих родителей, из-за которых у него не было нормального детства.

Он перестает всем доверять, тотально контролирует свою жизнь и партнеров, чтобы в будущем не допустить предательства. И конечно, мало у кого могут сложиться крепкие и гармоничные отношения с такой, глубоко травмированной и подозрительной личностью.

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5. Воспитание наказаниями

К такому ребенку применялся только насильственный метод воспитания – ремнем, насмешками, обидными высказываниями, лишением радости. И став взрослым, такой человек будет вымещать на своих детях все то, что не может высказать родителям: всю обиду на неудачи и неприятности, боль из своего детства. Они не понимают, что можно воспитывать и по-другому, без морального унижения или физического наказания.

Жестокость и тирания возникает у родителей, не потому что они плохие, а потому что их самих так воспитывали. Агрессивность в воспитании будет передаваться в подобных семьях как нормальное поведение, всем будущим поколениям.

Чтобы избавиться от родительских установок, нужно осознать свои потребности, понять, какой вы видите свою жизнь, своего партнера, как хотите воспитывать детей именно вы. И тогда вы не передадите негативные программы дальше своим детям и внукам. Необходимо работать над собой, прилагать усилия и продвигаться дальше. Это не всегда будет легко и просто, но оно того стоит.опубликовано econet

фото Ewa Cwikla

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