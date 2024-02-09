Треугольник Счастья (+ тест на счастье )

Любовь к себе как действие - вершина счастья в Вашей жизни. Хочешь быть счастливым? Начни с любви к себе. Вы не способны дать другому любви, если внутри пусто.

В эволюции Счастья есть несколько стадий. Первая вершина основания треугольника Счастья – «Вера в Тебя» – это когда кто-то верит в Вас и поддерживает во всех значимых моментах жизни. Вторая вершина – «Вера в Другого» – это когда Вы верите в кого-то, кто с Вами рядом. И Вершина треугольника Счастья – «Вера в Себя» – это когда Вы верите в собственные силы. Таким образом, для того чтобы обрести полноценное Счастье, необходимо, чтобы в Вашей жизни присутствовали все три вершины-компоненты Треугольника Счастья.

3 вершины Треугольника Счастья

Вера в Себя. Это система внутренней самоподдержки. Это Вера в собственные силы. Если во внутреннем зеркале «Я» Вы видите Негативное отражение, Вам никогда НЕ обрести истинное счастье и наслаждение жизнью. Заказав индивидуальную скайп-консультацию, Вы можете выполнить упражнение «Раскапывание и удаление Вашего Негативного Отражения», под руководством профессионального психолога.

Вера в Другого. Мы уже говорили о том, что лучший способ выйти из роли Спасителя – это безусловно верить в потенциал человека и достаточность его ресурсов для самостоятельной жизни. Вера в другого – это еще и вера во Вселенские законы счастья. Гораздо меньше, чем при критике и делании-за-другого, требуют сил простые слова поддержки: «Я верю в твои силы. Ты справишься. У тебя все получится! Я верю в Тебя.», Вы согласны? Помните что то, чему Вы уделяете внимание, получает энергию и проявляется во Вселенной.

Начинайте прямо сейчас говорить эти простые слова поддержки: «Ты – хороший! Ты – способный!» Ваши близким и знакомым! Маме, брату, жене, мужу, детям, родителям, сослуживцам, начальнику, друзьям. Это просто волшебно! Просто и волшебно!

Вера в Тебя. Очень многие люди живут в дефиците поглаживаний и поддержки. Они лишены самого важного и главного – веры окружающих в их способности и таланты. В чем причина такого положения дел? Самая главная – внимание! – люди сами НЕ просят поддержку, в которой очень нуждаются! Почему? Не умеют. Не считают вправе делать это. Хотят, чтобы другие сами догадались об их потребностях. Просьба о поддержке – это НЕ крик о помощи. Просьба о поддержке – это конкретный запрос другому человеку о том, в какого рода словах или действиях Вы нуждаетесь. Все просто. Такие простые слова: «Мама, скажи мне, что ты меня любишь», «Иван Петрович, я прошу прибавки к окладу», » Любимый, обними меня», «Дружище, просто скажи, что веришь в меня». Попробуйте. У Вас получится! Я верю в Вас. Получите поддержку и помощь автора этого блога.

Наверняка, Вы уже догадались, что вершины Треугольника Счастья – это три вида психологической поддержки, которые может оказать и получить любой человек.

Счастье – это любовь

В «треугольнике счастья" по вершинам треугольника располагались «вера в себя», «вера в тебя» и «вера в другого». Я постоянно размышляю и углубляю собственное понимание феномена счастья, счастливой жизни.

В последнее время мы с женой пришли к удивительному открытию, человек рождается для счастья.

И самый главный компонент счастья – это любовь.

Маленький человечек появился на свет. И его здоровье, развитие, его жизнь зависит от того, насколько сильно его любят родители.

Мы растем, взрослеем. Меняется все. Одно остается постоянным – наша жажда, наша нужда быть любимыми и наша страсть любить.

Я сейчас говорю о любви не столько как о чувстве, сколько о любви, как действии.

Любовь как действие

Любовь как чувство – очень сложное состояние души, включающее целую гамму эмоций, ощущений и желаний. Страх, ненависть, боль, упоение, страсть и многое другое – это все любовь, как чувство.

Если в Вашей жизни есть «любовь как чувство, еще не значит, что Вы счастливы. Вы можете любя страдать и болеть такой любовью.

Любовь как действие – очень конкретна и включает такие простые и важные действия, как забота, внимание, похвала, поддержка, ласка, телесный контакт.

Если в Вашей жизни много «любви как действие» Вы скорее всего очень счастливы. Внутри Вас много любви, Вы окружены вниманием и заботой, Вы сами легко поддерживаете окружающих.

Треугольник Счастья. Вершины

Вы наверное обратили внимание, что треугольник счастья равносторонний. Этим я хотел подчеркнуть равнозначность в жизни взрослого человека всех трех вершин – всех 3-х видов любви как действия. Охарактеризую все три типа любви по очереди.

Любовь к себе.

Любовь к себе как действие - вершина счастья в Вашей жизни. Хочешь быть счастливым? Начни с любви к себе. Вы не способны дать другому любви, если внутри пусто. Вы не сможете утолить жажду путника, если в Вашем сосуде нет воды, согласны? Вы будете в ненасытной жажде по заботе другого человека и Ваш Треугольник счастья превратится в Драматический Треугольник.

Полярностью «любви к себе» является роль Жертвы.

Любовь к тебе.

Любовь к тебе как действие – это умение попросить поддержку и внимание у близких. Для счастья недостаточно любить себя, нужна забота окружающих, их внимание, нежность и признание. Это опора в жизни. Это позиция достатка и изобилия.

Полярностью «любви к тебе» является роль Преследователя.

Любовь к другим.

Любовь к другим как действие – это желание помогать людям и поддерживать окружающих от избытка. Мы хотим быть любящими, мы хотим хвалить, заботиться и проявлять нежность. И мы можем это сделать, поскольку мы любим себя, нас любят другие. В нашей жизни так много любви, что мы готовы ею делиться.

Полярностью «любви к другим» является роль Спасателя.

Путь счастья – это путь любви как действия. Это присутствие всех вершин треугольника счастья.

Путь несчастья – это отсутствие любви или псевдолюбовь. Это присутствие всех вершин драматического треугольника.

Тест на счастье

Проведем небольшой тест на счастье?

Начнем из точки нуля – середины треугольника счастья.

Оцените поочередно по 12 бальной шкале (1 – отсутствие, 12 – абсолютное присутствие) наличие в вашей жизни любви как действия, степень Вашей удовлетворенности 3-мя видами любви как действия. По порядку. Как они изложены в статье. Будьте честны с собой.

Прямо сейчас запишите 3 числа: «любовь к себе», «любовь к тебе», «любовь к другим».

Например, кто мог бы записать: 8/5/9.

Внимание… барабанная дробь… расшифровка результатов теста.

Вы поставили вершинам треугольника (степень наличия любви):

1 – 4 баллов. Печально, но Вы находитесь в одной из вершин, а может быть во всех трех вершинах Драматического Треугольника. Вы несчастный человек с сценарием жизни «Без радости» или «Без любви». По- крайней мере Вам есть от чего оттолкнуться, на пути к своему счастью. У Вас депрессивная жизненная позиция «Я-плохой, Мир-плохой».

5-8 баллов. Вы в более выгодном положении, чем в первом случае. В вашей жизни иногда присутствует любовь как действие. Однако Вы периодически чувствуете себя несчастным человеком. То Вы собой недовольны, то другими, то жизнью. Скорее всего у Вас банальный жизненный сценарий. Вы зависли между двух стульев: полное счастье или абсолютное несчастье. Помните «счастье по внешней причине» – это про Вас. Пора выбирать? У Вас плавающая жизненная позиция, между «Я-хороший, Мир-плохой» и «Я-плохой, Мир-хороший».

9-12 баллов. Вы счастливый человек. Вы счастливы по внутренней причине. Помните «счастье без причины»? Это про Вас. Вы удачник, счастливчик. Вы в устойчивой жизненной позиции «Я-хороший, Мир-хороший». опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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