Тревожная воронка мыслей: Откуда берется тревога

Психолог Александр Кузьмичев предлагает заглянуть в кладовку негативного мышления.

Когда речь идет о психогенных эмоциональных расстройствах (неврозы, депрессии, зависимости), много внимания уделяется детству, травмирующим событиям, негативному жизненному опыту, ограничивающим установкам, особенностям личности и характера. Но сегодня я предлагаю заглянуть в кладовку негативного мышления. Конкретно в сторону совершенно типичной для эмоциональных расстройств тревожной воронки тревоги.

Последовательность воронки тревоги

Шаг 1-й. Сомнения и обесценивания

Шаг 2-й. Ярлыки, предположения и интерпретации в свою сторону (со знаком «-»)

Шаг 3-й. Попытка искать в себе проблемы

Шаг 4-й. Негативные ожидания

Шаг 5-й. Тавтология

Шаг 6-й. Раскрученная пластинка

Шаг 7-й. Ощущение потери возможности влиять на ситуацию

Шаг 8-й. Безапелляционное суждение

Я часто слышу такие слова: «у меня тревога, но я не могу понять, откуда она берется…».

Потом происходят достаточно обоснованные пояснения на тему того, что «поводов для тревоги нет», «каких-либо навязчивых мыслей – тоже нет…». И уже по ходу эти обоснований наружу выглядывает последовательность воронки тревоги.

Шаг 1-й. Сомнения и обесценивания.

Эта парочка практически всегда идет рука об руку и, часто, выпадает из поля зрения сознания человека. Вы можете сомневаться в том, правильно ли вы поступили. Сомневаться в том, правильно ли вы делаете то, что делаете. Вы можете сомневаться в том, что и как у вас получится в будущем. Но любые сомнения рождают неопределенность. Просто по определению. А уже неопределенность потенцирует вашу тревогу.

С обесцениваниями сложней. Мы обесцениваем других людей и обстоятельства. Обесцениваем проблемы и самих себя. Мы это делаем для того, чтобы снять напряжение от тех ситуаций, в которых мы оказываемся. Чаще делаем это бессознательно, а потому и не замечаем как сами же и роем надежный фундамент для тревоги. Ведь обесценивая что-то, мы НЕ добавляем в ситуацию порядка. Наоборот мы лишаем ее порядка. Тем самым потенцируя тревогу.

Шаг 2-й. Ярлыки, предположения и интерпретации в свою сторону (со знаком «-»)

Подобные мысли и умозаключения могут напрямую выходить из предыдущего шага, а могут появляться и сами по себе. Их отличительная особенность в том, что они эмоционально активней стимулируют тревогу. Ведь оценивая себя или ситуацию негативно, мы автоматически создаем ощущение определенного страдания от ее последствий.

Хотя, казалось бы, ну, как можно пострадать от фразы «вот я балбес» или «я здесь, конечно же, ошибся»? Но, учитывая тот факт, что навешивая ярлыки, мы не предлагаем никакого решения проблемной ситуации, то… мы вносим в любую ситуацию больше неопределенности. Да еще и не замечаем этого сознательно.

Шаг 3-й. Попытка искать в себе проблемы.

Любой негативный ярлык, который вы направляете в свою сторону, запросто может перейти в попытку начать искать причины того, почему все сложилось именно так. Если вы назвали себя «глупым», то вы можете начать обдумывать то, почему вы поступили именно что глупо. Или почему вы недостаточно умны.

Если вы посчитали, что ваши эмоции избыточны, то вы можете начать обдумывать степень и причину их ненормальности. Или же вы можете задаваться вопросами из серии – а насколько нормально то, что с вами происходит. Еще вы можете прислушиваться к своим мыслям, ощущениям в теле. Что, естественно, значительно повышает уровень настороженности.

Шаг 4-й. Негативные ожидания.

Любой поиск чего-то негативного в себе (в своем здоровье, в своей вменяемости, в своих переживаниях) легко может приводить к мыслям о том, как происходящее сейчас повлияет на будущее. Коронные мысли в стиле «а если будет так-то», «а если я потеряю контроль», «а если я сойду с ума», «а если что-то пойдет не так», «а если мне станет хуже» быстро могут наводнить сознание.

Обычно, такие мысли человек пытается блокировать чисто механически. В стиле «не думай об этом». Что только усугубляет ситуацию, так как сдерживание своих мыслей лишь усиливает внутреннее напряжение и повышает количество своих спонтанных негативных мыслей.

Шаг 5-й. Тавтология.

Мы все знаем, что 1+1 = 2. В математике. А вот в психике и ядерной физике это уравнение может давать совершенно другой результат. Так, если взять 1 атом плутония и еще один атом плутония, да разогнать их хорошенько, то будет вовсе даже не 2 атома плутония. А начало ядерной реакции. С психикой тоже самое. Берете любую негативную идею, повторяете ее дважды подряд. И … ваша тревога усиливается кратно.

Например, вы можете себе сказать:

ну, это же ненормально. Это точно не нормально.

а если я это не смогу сделать? Вот, что будет, если я не смогу

И все. Тревога резко усиливается.

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Шаг 6-й. Раскрученная пластинка.

А следующий шаг – это уже вариация предыдущего, но с под разным углом и разным соусом. Когда вы начинаете обдумывать проблемную ситуацию эмоционально и беспредметно. В стиле:

А если я не смогу справиться с ситуацией? А если все будет плохо!? Я же этого не выдержу! Ну, почему именно у меня все так плохо?! Почему именно мне досталась такая жизнь! Это несправедливо! Я не хочу это решать! Я просто устал...

Ну, и так далее и тому подобное. На этом шаге нет каких-то конкретных особенностей, кроме одной. Мыслей много – предложений нет. От слова совсем. Есть лишь мысли и эмоции. И тревога, которая пухнет, как на дрожжах.

Шаг 7-й. Ощущение потери возможности влиять на ситуацию.

Чем дольше и активней вы думаете над тревожащей вас ситуацией без того, чтобы принять какое-то решение и начать его реализовывать, тем выше вероятность того, что в какой-то момент вы почувствуете собственное бессилие. При этом вы можете себе заявить, что от вас ничего не зависит. Что вы ничего не можете. Что вы не справляетесь. Что вы с собой (со своими эмоциями, желаниями или мыслями) ничего не можете сделать.

Или вы можете попробовать переложить ответственность за свое состояние на близких, значимых людей, врачей (так, например, при панических атаках многие сразу же звонят в скорую). Лишь бы не оставаться наедине со своими переживаниями. А они резко усиливаются. Ведь бессилие всегда раздувает тревогу до огромных размеров.

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Шаг 8-й. Безапелляционное суждение.

А заканчивается узел тревоги в одной точке – в тот самый момент, когда вы себе что-то заявляете. На пике эмоционального напряжения. Что-то никем (кроме вас) не доказанное, но максимально емкое и острое.

Например. Все, я уже сошел с ума. Это бредовые мысли! Все, мне уже ничего не поможет. Все, так у меня будет всегда. Моя жизнь закончилась! У меня только один выход!

Фраза может звучать без особого пафоса, но тогда обязательно с эмоциональным нажимом. Она может быть и не шибко осознанной. Но человек ее неосознанно выделяет и повторяет. Как гвоздь в крышку гроба такая мысль вбивается в сознании и раз за разом выдает парочку тревоги и бессилия.

Пара уточнений. Все описанное выше не требует обязательного наличия всех шагов в любой отдельно взятой ситуации. То есть подобные мысли могут быть разнесены во времени. А еще вы можете искренне верить в подобные мысли и активно их защищать, заявляя, что именно об этом вы и думаете. Или что именно так дела и обстоят. Но, заметьте, подобные мысли никак не помогают вам выходит из проблемных ситуаций. То есть

Пользуясь воронкой тревоги вы, по сути, сами создаете свою тревогу и бессилие!

И, хотя, спонтанные мысли никак не зависят от вашего сознания, вы – таки можете влиять на свой поток мыслей:

А) регулярно проживая свои негативные эмоции

Б) направляя свои мысли в контекст конструктивного, позитивного или перспективного мышления; например, задавая себе вопрос в момент звучания любой негативной мысли о том, чего я хочу в текущей ситуации.

А если это у вас пока не получается, то это означает только то, что это у вас пока не получается. И ничего более.опубликовано econet

Автор Александр Кузьмичев

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