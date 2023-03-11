Три разновидности вреда другим людям с точки зрения энергетики

Мы можем совсем не хотеть этого. Но своим поведением, отношением наносим невидимый вред близким людям. Как это происходит? Основным оружием "вредителя" являются энергетический вампиризм, проецируемый негатив и беспокойство за близких.

Вы задумывались над тем, как можете неосознанно влиять на ваших близких? Речь сейчас не о всемогуществе, сотворении каких-то нежелательных событий в жизни близких. Это больше относится к “духовной гордыне”. Сегодня поговорим о разновидности вреда другим людям со стороны энергетики. Вы узнаете о его проявлениях и как его устранить, если это касается вас и ваших близких. С точки зрения энергетики можно выделить три основных вида вреда, который может быть нанесен другим людям.

Три разновидности неосознанного вреда близким с точки зрения энергетики

Энергетический вампиризм

Первая разновидность вреда связана с вампиризмом. В этом случае для того чтобы жить самому, человек начинает разрушать окружающих.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Основные способы, с помощью которых наносится вред:

нытье, непрекращающиеся жалобы;

постоянный негатив;

провоцирование других на конфликты.

Подобным вампиризмом занимаются люди, которые не могут жить нормально (за счет своей энергии), то есть нуждаются в постоянной подпитке.

Для того чтобы выживать, эти люди вынуждены вредить, напрягать, конфликтовать и т.п. Соответственно все, кто попадают в окружение «вампиров», подвергаются провокациям.

«Солнечные вампиры» подталкивают свое окружение к конфликтам, «лунные» – к выслушиванию нытья или негатива.

Человек, попав в окружение (особенно близкое) к «вампиру», начинает разрушаться. Разрушение другого – цель «вампира».

Если в вашем окружении есть «вампиры», главная рекомендация – увеличить между вами дистанцию, самоустраниться (разъехаться, перестать контактировать).

Вы не можете переделать таких людей. Но вы можете изъять себя из этого пространства – то есть сменить свое окружение на другое, более высокой вибрации.

Чтобы развиваться и преуспевать, вы помещаете себя в окружение, резонирующее с вами.

В идеальном случае – в вашем окружении присутствуют люди, которые служат для вас примером/ прототипом того, с чем вы стремитесь сонастроиться, чего достичь.

Инстинкт выживания – самый мощный. Ориентируясь подсознательно на выживание, в поисках энергии для жизни «вампиры» разрушают тех, кто находится вокруг.

Три разновидности вреда другим людям с точки зрения энергетики

Проецируемый негатив

Люди вредят, проецируя бесконечный негатив.

В магической реальности существует понятие так называемого сглаза/порчи. О чем это?

Энергетически сильный человек сам сидит в негативе и систематически направляет весь негатив в адрес другого человека или определенных людей.

В этот момент создается, рождается мощная мыслеформа. Она обретает силу благодаря тому, что «вредитель» регулярно вкладывает в нее огромную энергию.

Напитанная энергией деструктивная мыслеформа отправляется «по адресу» – туда, куда ее регулярно направляет (о ком думает) «вредитель». Она начинает кружиться рядом с адресатом.

Если адресат мыслеформы сам имеет внутри «черное пятнышко» (то есть теневой аспект, который согласен с посылом, сомневается (в том числе в собственной ценности) и т.п.), спроецированная деструктивная мыслеформа получает возможность зацепиться (за человека).

Если адресат находится на подъеме, в своей силе и вертикали, он не замечает этого посыла.

В данном случае нельзя сказать, что кто-то вредит вам напрямую. Если вы находитесь в вертикали, стоите в своей силе и истине, вы гарантированно «отфутболиваете» весь негатив, направляемый к вам.

Тревоги за близких

Еще одна разновидность вреда другим людям, которая, на первый взгляд, не так очевидна, как остальные, – это тревоги, сомнения, переживания, страхи по поводу близких.

Осознайте – своими страхами вы роете могилу своим близким.

По мере продвижения к своей силе параллельно возрастает ваша ответственность – за свои мысли, эмоции, за все, что вы проецируете.

Бессильный человек сидит в постоянных страхах за своих близких.

Когда вы становитесь на путь развития и обретения силы, вы автоматически берете на себя ответственность за то, что вы транслируете.

Можно сказать, что отныне вы не имеете никакого морального права и даже совершаете преступление против своих близких, если вы проецируете на них свои страхи.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Чрезмерное беспокойство за близких возникает, в том числе, из-за нереализованности – таким образом находит выход ваша нереализованная в деле энергия.

Например, нереализованная по жизни мамочка проецирует весь смысл своей жизни на малыша, в результате чего погружается в постоянную тревогу за него.

Единственный способ, которым вы можете реально навредить близким – посылать им свои страшилки, проецировать на них свою необузданную тревожность.

К счастью, ваши тревоги не смогут навредить вашим близким, если они находятся в своей вертикали, стоят в своей силе и истине.

Но если в какой-то момент близкий вам человек попадает в критическую ситуацию, и вы начинаете проецировать на него свою тревогу, вы тем самым ставите ему подножку, усугубляя его и без того тяжелое положение.

По этой причине важно обуздать свои эмоции и навести порядок в своих мыслях.

Разберемся, что стоит за тревожностью и как ее устранить.

Что делать с тревожностью и беспокойством за близких

Два первых этапа овладения мастерством – балансировка и уравновешивание эмоций и мыслей. Освоив эти шаги, вы тем самым сможете обезопасить и своих близких.

Что бы ни происходило с вашими близкими, – благодарите, посылайте им поддержку, любовь и свет.

Если у вашего близкого человека все хорошо, но вы вдруг затревожились, ничего страшного. «Отмените» свою тревогу: поблагодарите и отправьте поддержку и любовь.

Если у вашего близкого человека что-то случилось, может оказаться, что именно транслируемая вами поддержка, ваша вера в лучший исход («я знаю, что ты справишься; я знаю, что ты сильный; я знаю, что ты найдешь решение и выход из любой ситуации») станет тем спасательным кругом, который развернет ситуацию к лучшему.

Чтобы поддерживать близких, вам самому необходимо и достаточно быть в балансе и равновесии. Для этого не обязательно находиться на подъеме. Ощущение подъема предполагает возвышенное состояние.

Когда вы в ровном состоянии, вы в балансе – у вас все в порядке, нормально, вы пребываете в эмоционально нейтральном состоянии.

Если ваши дети – старшеклассники, пришло время передать в их руки ответственность за собственную жизнь. В этом возрасте дети уже по-другому воспринимают мир.

Если вы продолжаете забирать у них эту ответственность, вы сами и получите в лоб. Это не ваша жизнь.

Оценки, аттестаты, дипломы не играют никакой роли. Все зависит от «наполнения» самого человека.опубликовано econet

Автор Старовойтова Алена

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet